Мы представили, кем бы работали наши питомцы, и от некоторых вариантов хохочем до сих пор

Животные
2 часа назад
Мы тут прикинули, если бы наши питомцы могли работать, какую бы профессию выбрал преданный пес или запасливый хомяк? Удалось бы куда-то устроиться морской свинке?Существует ли профессия, в которой кошка может что-то делать лапками? Давайте предположим, что где-то есть вселенная, в которой питомцы ходят на работу. Наша фантазия привела нас к весьма неожиданным вариантам...

Наши верные друзья собаки отлично умеют слушать, всегда поднимают настроение и нашу самооценку. Крутые психологи, правда? Главное, не забывать их угощать

Попугаи очень общительные. Они уболтают кого угодно, так что их призвание — операторы службы поддержки. Пока техники чинят тот самый порванный кабель, попугай расскажет вам всю нужную и ненужную информацию

Морские свинки с их тонкой душевной организацией склонны к творческим профессиям. Например, им идеально подходит быть художником

Судя по аквариумам, рыбки — настоящие ценители красивого. Наверняка из них выйдут крутые дизайнеры интерьеров. Они бы ловко указывали грузчикам, что куда ставить

Вайншток Анастасия
1 час назад

В принципе да, стоишь десятый раз объясняешь ему какую ты хочешь кухню, а он вылупился и губами шлёп, шлёп... И забыл все через 30 секунд.

Вообще, вряд ли бы коты работали... Но если секундочку пофантазировать, то из усатых могут выйти неплохие повара. Уж толк в специях они точно знают! Правда, и зарплату все время требуют повышать

Капибара в кимоно
2 часа назад

Ерунда. Коты - массажисты, целители и учёные, и они действительно работают, помогли расшифровать язык Майя, выступили соавторами в написании книг, и т.д. и т.п. Какой повар, вы о чём 🤦🏼‍♀️ они лучше будут есть

Курочки не только несут яйца. Они весьма любопытные натуры, так что всегда спешат туда, где что-то происходит. А потом немедленно сообщают обо всем окружающим. Журналисты, как ни крути!

AI-generated image

Если кто-то и знает толк в растениях, так это наши милые суетливые кролики. Чудные ландшафтные дизайнеры! Единственный минус — они могут случайно съесть главный куст на клумбе

Игуаны спокойные, рассудительные и гибкие. Могут погружаться в медитацию в любых условиях. Идеальная профессия — инструктор по йоге. Соблюдайте тишину и температурный режим

© wirestock / Freepik, AI-generated image

Утки очень внимательные и чуткие. То, как они защищают свои гнезда и друг друга — дорогого стоит. Они бы точно преуспели в качестве секьюрити

AI-generated image

Хомячки запасливые и экономные. Поверьте, все в вашем доме с ними будет подсчитано, а что нужно — отложено. Идеальные бухгалтеры, согласитесь?

AI-generated image

Домашние крысы умны и прекрасно поддаются дрессировке. А еще ловко проникают в труднодоступные места, так что из них получатся отличные сантехники

AI-generated image

Если вы осмелились завести хорька, то знайте — это лучший детектив на свете! Он найдет все что угодно. И утащит в свой домик...

Черепашки — экзотические домашние животные. Но от этого они не менее талантливые. Думаем, их мудрость и спокойствие пригодились бы любому библиотекарю. Особенно, когда читатели не возвращают вовремя книги

© wirestock / Freepik, AI-generated image

С голубями все очевидно — лучшие курьеры в мире домашних любимцев. Только не ставьте им меньше пяти звезд, ладно?

© freepik / Freepik, AI-generated image

Лошади — чудесные создания. Они понимающие, добрые и невероятно благородные. Поверьте, они вполне могут не просто катать вас по достопримечательностям, а проводить целые экскурсии

Еноты не часто встречаются в качестве домашних питомцев, но все же... Они такие редкие чистюли, что вполне могли бы открыть собственную клининговую компанию

AI-generated image
Olga Dubrowski
2 дня назад

Вот уж попали в "молоко". Еноты славятся тем, что могут быстро навести грандиозный беспорядок, сломать всё, что ломается, порвать всё, что можно и почти нельзя порвать. Так что в клининговую компанию его на пушечный выстрел нельзя допустить.

Надеемся, наши фантазии вызвали у вас улыбку. Но, возможно, вы с чем-то не согласны? У вас есть свои варианты профессий для вашего непревзойденного кота или любимой собаки? Мы с нетерпением ждем ваши идеи в комментариях. Еще несколько интересных статей здесь:

Фото на превью Max Casole / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, AI-generated image

