15 смелых нарядов наших кумиров, которые в детстве казались нам эталоном стиля

Помните, как мы прилипали к экранам на «Голубом огоньке» и скупали журналы ради фото с красных дорожек? Мы ловили каждый кадр из фильмов и концертов, чтобы рассмотреть наряды кумиров. Тогда эти наряды казались нам верхом совершенства и смелости. Давайте ненадолго вернемся в эпоху гламура и пересмотрим образы, которые когда-то заставляли наши сердца биться чаще.