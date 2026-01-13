Как-то Жанна Агузарова пришла в себя. А там нет никого.
-Ну, значит в следующий раз зайду.
15 смелых нарядов наших кумиров, которые в детстве казались нам эталоном стиля
Помните, как мы прилипали к экранам на «Голубом огоньке» и скупали журналы ради фото с красных дорожек? Мы ловили каждый кадр из фильмов и концертов, чтобы рассмотреть наряды кумиров. Тогда эти наряды казались нам верхом совершенства и смелости. Давайте ненадолго вернемся в эпоху гламура и пересмотрим образы, которые когда-то заставляли наши сердца биться чаще.
Жанна Агузарова
Как-то Жанна Агузарова пришла в себя. А там нет никого.
Николай Басков
Филипп Киркоров
Анжелика Варум
Варум всегда очень стильная, странно ее ставить в один ряд с Агузаровой и Киркоровым
Валерий Леонтьев
Алена Апина
Кристина Орбакайте
Лолита Милявская
Блин, у Лолиты были роскошные фото в костюме с имитацией татуировок, а не этот унылый лучок 😂
Наташа Королева
На удивление именно это платье ей очень идет - в отличие от большинства других нарядов.
Ирина Салтыкова
Маша Распутина
Ани Лорак
Лада Дэнс
Дмитрий Нагиев
Тут ничего смелого, тогда такая мода была. Мужчины через двух так одевались
Олег Газманов
А здесь вы можете узнать, как изменились наши любимые исполнители.
Комментарии
Да уж Дмитрий, соболезную вам, если в вашем детстве Киркоров и Леонтьев казались вам эталоном стиля 😂😂😂