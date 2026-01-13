15 смелых нарядов наших кумиров, которые в детстве казались нам эталоном стиля

15 смелых нарядов наших кумиров, которые в детстве казались нам эталоном стиля

Помните, как мы прилипали к экранам на «Голубом огоньке» и скупали журналы ради фото с красных дорожек? Мы ловили каждый кадр из фильмов и концертов, чтобы рассмотреть наряды кумиров. Тогда эти наряды казались нам верхом совершенства и смелости. Давайте ненадолго вернемся в эпоху гламура и пересмотрим образы, которые когда-то заставляли наши сердца биться чаще.

Жанна Агузарова

Ales Draco
42 минуты назад

Как-то Жанна Агузарова пришла в себя. А там нет никого.
-Ну, значит в следующий раз зайду.

Николай Басков

Филипп Киркоров

Анжелика Варум

Валерий Леонтьев

East News

Алена Апина

Кристина Орбакайте

Лолита Милявская

East News

Наташа Королева

Ирина Салтыкова

Маша Распутина

Ани Лорак

Лада Дэнс

Дмитрий Нагиев

Евга
1 час назад

Тут ничего смелого, тогда такая мода была. Мужчины через двух так одевались

Олег Газманов

