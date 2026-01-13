Мы посмотрели, как менялись «стандарты мужской красоты» и не можем решить, в какой эпохе главные красавчики

В 1910-е в моду входит более стройный, вытянутый и пропорциональный тип мужской фигуры — без нарочитой массивности и искусственно подчеркнутой талии. Это хорошо видно по силуэту костюма: фигуру перестают «лепить», стараясь сделать ее шире и внушительнее, и начинают подчеркивать естественные пропорции. Плечи выглядят более узкими и естественными, без прежней подчеркнутой квадратности. Красивым считается мужчина, который выглядит собранно, легко и элегантно.

Особое внимание уделяли лицу и деталям. Очень модными и эффектными считались усы «велосипедный руль» — аккуратно подкрученные и уложенные воском. Они воспринимались как мужественные и стильные и сразу показывали, что мужчина заботится о внешнем виде. Волосы укладывали маслами и помадами, добиваясь гладкости и порядка. Ухоженные руки и ногти тоже становились нормой: маникюр и дорожные туалетные наборы входили в повседневный быт обеспеченных мужчин.