20+ примеров того, как у именитых красавцев харизма и шарм раскрылись с годами
Есть люди, которым годы идут только на пользу. Когда за плечами опыт, внутренняя уверенность и отточенное обаяние, внешность перестает быть главным плюсом, а харизма становится решающей. Именно поэтому сегодня многие звезды выглядят интереснее, чем в юности, в начале карьеры — и это приятно наблюдать.
Юра Борисов (2012 и 2025 годы)
Никита Ефремов (2015 и 2025 годы)
Прохор Шаляпин (1999 и 2025 годы)
Да классный Шаляпин. Образ у него такой, специфичный, но он абсолютно неглупый человек и видно, что образованный.
Александр Петров (2012 и 2025 годы)
Очень люблю Петрова. Разноплановый, хорошо драматичные роли ему удаются и характерные. А как почитала, что он о своей жене пишет и как к ней относится, вообще обомлела)
Евгений Цыганов (2003 и 2024 годы)
Не, не нравится. Он везде с унылым лицом, как будто ему очень, очень плохо. Смотришь на него, и как будто от этого плохо уже тебе 😆
Алексей Воробьев (2005 и 2025 годы)
Прикольный, не мой типаж, но глаз прямо радуется, когда вижу его на экране.
Юрий Чурсин (1999 и 2025 годы)
Тихон Жизневский (2013 и 2021 годы)
Это не с него рисовали мальчика Петю для "Пети и Волка"? ))))
Александр Головин (2006 и 2025 годы)
Михаил Кремер (2013 и 2023 годы)
Что он, что предыдущий удачно скрыли не особо симпатичный низ лица растительностью. Хорошо, что сегодня это в моде. Не одним же девочкам повезло реснички клеить да бровки татуировать! 😁
Глеб Калюжный (2015 и 2024 годы)
Никита Волков (2014 и 2024 годы)
Павел Прилучный (2011 и 2024 годы)
Прилучный был хорош в На игре и в Закрытой школе. Теперь ширпотреб какой то.
Виктор Хориняк (2013 и 2024 годы)
Хороший актёр. Мне очень нравится "Последний богатырь", смотрела все части. Классно там сыграл.
Аристарх Венес (2003 и 2025 годы)
С Сухим из "Кадетства" то же, что и с Головиным - в сериале такой хорошенький был, а с возрастом не стал краше
Милош Бикович (2010 и 2025 годы)
Поцелованный богом человек. Хороших ему ролей, поменьше всяких"The тëлки"(((
Иван Янковский (2014 и 2025 годы)
Кирилл Нагиев (2013 и 2020 годы)
Павел Чинарев (2000 и 2025 годы)
Хорош, играет здорово, особенно отморозки классно получаются)))
Никита Панфилов (2005 и 2022 годы)
Максим Аверин (1997 и 2024 годы)
Данила Козловский (2006 и 2022 годы)
Владимир Яглыч (2002 и 2024 годы)
Очень талантливый. Видела его положительные персонажи, а потом увидела в роли главного антагониста, везде хорош в своём образе.
Виктор Добронравов (2001 и 2024 годы)
