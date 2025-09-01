20+ примеров того, как у именитых красавцев харизма и шарм раскрылись с годами

1 день назад

Есть люди, которым годы идут только на пользу. Когда за плечами опыт, внутренняя уверенность и отточенное обаяние, внешность перестает быть главным плюсом, а харизма становится решающей. Именно поэтому сегодня многие звезды выглядят интереснее, чем в юности, в начале карьеры — и это приятно наблюдать.

Юра Борисов (2012 и 2025 годы)

Никита Ефремов (2015 и 2025 годы)

Прохор Шаляпин (1999 и 2025 годы)

Little Bird
6 часов назад

Да классный Шаляпин. Образ у него такой, специфичный, но он абсолютно неглупый человек и видно, что образованный.

Александр Петров (2012 и 2025 годы)

Катерина Лисичкина
9 часов назад

Очень люблю Петрова. Разноплановый, хорошо драматичные роли ему удаются и характерные. А как почитала, что он о своей жене пишет и как к ней относится, вообще обомлела)

Евгений Цыганов (2003 и 2024 годы)

Little Bird
6 часов назад

Не, не нравится. Он везде с унылым лицом, как будто ему очень, очень плохо. Смотришь на него, и как будто от этого плохо уже тебе 😆

Алексей Воробьев (2005 и 2025 годы)

Юрий Чурсин (1999 и 2025 годы)

Тихон Жизневский (2013 и 2021 годы)

Александр Головин (2006 и 2025 годы)

Михаил Кремер (2013 и 2023 годы)

Чебураха Тротилла
14 часов назад

Что он, что предыдущий удачно скрыли не особо симпатичный низ лица растительностью. Хорошо, что сегодня это в моде. Не одним же девочкам повезло реснички клеить да бровки татуировать! 😁

Глеб Калюжный (2015 и 2024 годы)

Никита Волков (2014 и 2024 годы)

Павел Прилучный (2011 и 2024 годы)

Julia Nazarova
19 часов назад

Прилучный был хорош в На игре и в Закрытой школе. Теперь ширпотреб какой то.

Виктор Хориняк (2013 и 2024 годы)

Lisenok21
13 часов назад

Хороший актёр. Мне очень нравится "Последний богатырь", смотрела все части. Классно там сыграл.

Аристарх Венес (2003 и 2025 годы)

Алла
12 часов назад

С Сухим из "Кадетства" то же, что и с Головиным - в сериале такой хорошенький был, а с возрастом не стал краше

Милош Бикович (2010 и 2025 годы)

Иван Янковский (2014 и 2025 годы)

Кирилл Нагиев (2013 и 2020 годы)

Павел Чинарев (2000 и 2025 годы)

Никита Панфилов (2005 и 2022 годы)

Максим Аверин (1997 и 2024 годы)

Данила Козловский (2006 и 2022 годы)

Владимир Яглыч (2002 и 2024 годы)

Lisenok21
13 часов назад

Очень талантливый. Видела его положительные персонажи, а потом увидела в роли главного антагониста, везде хорош в своём образе.

Виктор Добронравов (2001 и 2024 годы)

Если думаете, что время работает только против нас — загляните в другие наши другие материалы. Там видно, что иногда именно возраст делает актеров по-настоящему неотразимыми:

