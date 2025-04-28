15+ культовых актеров и актрис сериалов, которые уже выглядят совсем не так, как мы их когда-то запомнили
Кино
2 часа назад
Фанаты сериалов могут пересматривать одни и те же сцены снова и снова — не из-за сюжета, а из-за чувства ностальгии. Мы росли со «Сверхъестественным», «Отчаянными домохозяйками», «Дневниками вампира» и другими культовыми шоу, где каждая серия — как встреча со старыми друзьями. И пока мы взрослели, взрослели и наши любимые актеры — ведь время властно даже над теми, кто казался вечным на экране.
Дженсен Эклс — Дин Винчестер, «Сверхъестественное»
Мэтт Леблан — Джоуи Триббиани, «Друзья»
Мэйси Уильямс — Арья Старк, «Игра Престолов»
Лана Паррия — Реджина Миллс, «Однажды в сказке»
Мэдхен Амик — Шелли Бриггс, «Твин Пикс»
Кайл Маклахлен — агент Купер, «Твин Пикс»
Йен Сомерхолдер — Деймон Сальваторе, «Дневники вампира»
Michael Germana / Everett Collection / East News, Richard Shotwell / Invision / East News
Нина Добрев — Елена Гилберт, «Дневники вампира»
face to face / Reporter / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Алисса Милано — Фиби Холливелл, «Зачарованные»
Роуз Макгоуэн — Пейдж Мэтьюс, «Зачарованные»
Пол Уэсли — Стефан Сальваторе, «Дневники вампира»
RE / Westcom / starmaxinc.com / East News, GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News
Кэндис Кинг — Кэролайн Форбс, «Дневники вампира»
Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Lifetime Television / Courtesy Everett Collection / East News
Мэттью Фокс — Джек Шепард, «Остаться в живых»
EAST NEWS, Lionel Guericolas / MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News
Эванджелин Лилли — Кейт Остин, «Остаться в живых»
East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
Ей же всего 45 лет. Очень неудачное фото. И прическа, кажется, не ее
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Элизабет Митчелл — Джульет Бёрк, «Остаться в живых»
Николас Брендон — Ксандер, «Баффи — истребительница вампиров»
20thCentFox/Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News
Сэм Траммелл — Сэм Мерлотт, «Настоящая кровь»
MICHAEL GERMANA / STAR MAX / East News, Avalon / Photoshot / East News
Время и возраст никого не обходит стороной:
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