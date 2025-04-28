15+ культовых актеров и актрис сериалов, которые уже выглядят совсем не так, как мы их когда-то запомнили

Фанаты сериалов могут пересматривать одни и те же сцены снова и снова — не из-за сюжета, а из-за чувства ностальгии. Мы росли со «Сверхъестественным», «Отчаянными домохозяйками», «Дневниками вампира» и другими культовыми шоу, где каждая серия — как встреча со старыми друзьями. И пока мы взрослели, взрослели и наши любимые актеры — ведь время властно даже над теми, кто казался вечным на экране.