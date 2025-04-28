15+ культовых актеров и актрис сериалов, которые уже выглядят совсем не так, как мы их когда-то запомнили

Кино
2 часа назад

Фанаты сериалов могут пересматривать одни и те же сцены снова и снова — не из-за сюжета, а из-за чувства ностальгии. Мы росли со «Сверхъестественным», «Отчаянными домохозяйками», «Дневниками вампира» и другими культовыми шоу, где каждая серия — как встреча со старыми друзьями. И пока мы взрослели, взрослели и наши любимые актеры — ведь время властно даже над теми, кто казался вечным на экране.

Дженсен Эклс — Дин Винчестер, «Сверхъестественное»

Мэтт Леблан — Джоуи Триббиани, «Друзья»

Мэйси Уильямс — Арья Старк, «Игра Престолов»

Лана Паррия — Реджина Миллс, «Однажды в сказке»

Мэдхен Амик — Шелли Бриггс, «Твин Пикс»

© Twin Peaks / Lynch/Frost Productions, Invision / Invision / East News

Кайл Маклахлен — агент Купер, «Твин Пикс»

© Twin Peaks / Lynch/Frost Productions, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Йен Сомерхолдер — Деймон Сальваторе, «Дневники вампира»

Michael Germana / Everett Collection / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Нина Добрев — Елена Гилберт, «Дневники вампира»

face to face / Reporter / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Алисса Милано — Фиби Холливелл, «Зачарованные»

© Charmed / Paramount Network Television, Lumeimages.com / Avalon / Photoshot / East News

Роуз Макгоуэн — Пейдж Мэтьюс, «Зачарованные»

© Charmed / Paramount Network Television, Courtesy Everett Collection / East News

Пол Уэсли — Стефан Сальваторе, «Дневники вампира»

RE / Westcom / starmaxinc.com / East News, GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

Кэндис Кинг — Кэролайн Форбс, «Дневники вампира»

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Lifetime Television / Courtesy Everett Collection / East News

Мэттью Фокс — Джек Шепард, «Остаться в живых»

EAST NEWS, Lionel Guericolas / MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Эванджелин Лилли — Кейт Остин, «Остаться в живых»

East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Элизабет Митчелл — Джульет Бёрк, «Остаться в живых»

© Lost / Bad Robot, Charles Sykes / Invision / East News

Николас Брендон — Ксандер, «Баффи — истребительница вампиров»

20thCentFox/Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Сэм Траммелл — Сэм Мерлотт, «Настоящая кровь»

MICHAEL GERMANA / STAR MAX / East News, Avalon / Photoshot / East News

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