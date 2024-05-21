Как с годами менялись 15+ красивейших мужчин кинематографа

Ежегодно на экраны выходят десятки или даже сотни новых фильмов. Любители кино с нетерпением ждут, чтобы вновь увидеть актеров в привычных или совершенно новых ролях. Некоторые запоминаются зрителям своей непревзойденной игрой, кто-то очаровывает своим умением перевоплощаться в новые образы. Разумеется, есть и те, кто смело может похвастаться всеми этими качествами одновременно. Время неумолимо летит вперед, но они по-прежнему остаются кумирами миллионов людей.

Ален Делон (~26 лет, 51 год, 88 лет)

Mary Evans (Colourised) / Mary Evans Picture Library / East News , AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News Lilit1313 35 минут назад Классный Зорро) - - Ответить

Джерард Батлер (31 год, 41 год, 53 года)

EAST NEWS , Gregorio Binuya / Everett Collection / EAST NEWS , Charles Sykes / Invision / East News Евга 11 минут назад Как он меня впечатлил в Дракуле 2000. Сейчас бы сказали "мой краш". Я потом месяц сны с ним видела))) - - Ответить

Джордж Клуни (35 лет, 46 лет, 62 года)

EAST NEWS , Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News Конфуз 20 часов назад Этот как Коннери - с голами неимоверно краше, от сладкого нечто к шикарному мужчине - - Ответить

Мел Гибсон (25 лет, 50 лет, 67 лет)

Paramount / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News , EAST NEWS , Lions Gate / Courtesy Everett Collection / East News Брунгильда 20 часов назад Везде милый! - - Ответить

Мэттью Макконахи (23 года, 41 год, 54 года)

Пирс Броснан (26 лет, 50 лет, 70 лет)

Антонио Бандерас (27 лет, 46 лет, 63 года)

EAST NEWS , EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , Vianney Le Caer / Invision / East News Аля П. 20 часов назад Стильный какой парень и в 60 с хвостиком!!) - - Ответить

Кстати, посмотрите на подборку харизматичных мужчин, которые с бородой хороши так же, как и без нее.

Джек Николсон (25 лет, 65 лет, 86 лет)

The Hollywood Archive / Avalon / Photoshot / East News , NEW LINE PRODUCTIONS / Album / EAST NEWS , Jae C. Hong / Associated Press / East News Лиса Патрикеевна 21 минута назад Красивейший? Харизматичный - да, талантливый - да, но не красивейший - - Ответить

Ричард Гир (29 лет, 54 года, 74 года)

EAST NEWS , Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS , CJ Rivera / Invision / East News Плодожорка 43 минуты назад Вот же котяра, хорош в любом возрасте - - Ответить

Майкл Кейн (31 год, 73 года, 90 лет)

ASSOCIATED PRESS / East News , EAST NEWS , Vianney Le Caer / Invision / East News Брунгильда 20 часов назад Импозантный мужчина! - - Ответить

Пьер Ришар (37 лет, 73 года, 89 лет)

Аль Пачино (33 года, 63 года, 83 года)

East News , ASSOCIATED PRESS / East News , Jordan Strauss / Invision / East News Аля П. 20 часов назад Как меняет человека вставная челюсть.... - - Ответить

Мы уже как-то писали несколько любопытных фактов о дерзком Але Пачино, который живет по своим правилам уже долгие годы.

Брюс Уиллис (30 лет, 54 года, 68 лет)

ABC / Album/ EAST NEWS , Adam Orchon / Everett Collection / EAST NEWS , Alfredo Rolón / The Grosby Group / Grosby Group / East News Конфуз 20 часов назад У него деменция ваще - - Ответить

Рассел Кроу (31 год, 46 лет, 59 лет)

COLUMBIA TRI STAR / CLOSE, MURRAY / Album / EAST NEWS , Dennis Van Tine / starmaxinc.com / East News , Maria Laura Antonelli / Avalon / Photoshot / East News Брунгильда 20 часов назад Вот этот прям душечка-лапочка! Даже жирный))) - - Ответить

Джонни Депп (21 год, 42 года, 60 лет)

Харрисон Форд (23 года, 64 года, 81 год)

Клинт Иствуд (39 лет, 73 года, 90 лет)

Дэвид Хассельхофф (29 лет, 54 года, 70 лет)

UNIVERSAL TV / Album / EAST NEWS , facetoface / REPORTER / East News , Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News Тревожное Пирожное 20 часов назад Киборгизировался - - Ответить

Фильмы со всеми этими актерами хочется пересматривать снова и снова. Многие из них уже далеко не молоды. Посмотрите еще на подборку кумиров нашей юности, которым в 2023 году исполнилось ровно 60 лет.