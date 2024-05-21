Как с годами менялись 15+ красивейших мужчин кинематографа
Ежегодно на экраны выходят десятки или даже сотни новых фильмов. Любители кино с нетерпением ждут, чтобы вновь увидеть актеров в привычных или совершенно новых ролях. Некоторые запоминаются зрителям своей непревзойденной игрой, кто-то очаровывает своим умением перевоплощаться в новые образы. Разумеется, есть и те, кто смело может похвастаться всеми этими качествами одновременно. Время неумолимо летит вперед, но они по-прежнему остаются кумирами миллионов людей.
Ален Делон (~26 лет, 51 год, 88 лет)
Джерард Батлер (31 год, 41 год, 53 года)
Как он меня впечатлил в Дракуле 2000. Сейчас бы сказали "мой краш". Я потом месяц сны с ним видела)))
Джордж Клуни (35 лет, 46 лет, 62 года)
Этот как Коннери - с голами неимоверно краше, от сладкого нечто к шикарному мужчине
Мел Гибсон (25 лет, 50 лет, 67 лет)
Мэттью Макконахи (23 года, 41 год, 54 года)
Пирс Броснан (26 лет, 50 лет, 70 лет)
Антонио Бандерас (27 лет, 46 лет, 63 года)
Кстати, посмотрите на подборку харизматичных мужчин, которые с бородой хороши так же, как и без нее.
Джек Николсон (25 лет, 65 лет, 86 лет)
Красивейший? Харизматичный - да, талантливый - да, но не красивейший
Ричард Гир (29 лет, 54 года, 74 года)
Майкл Кейн (31 год, 73 года, 90 лет)
Пьер Ришар (37 лет, 73 года, 89 лет)
Ну, заголовок не о нем... Ришар никогда не был красивым . Милый, смешной, да))))
Аль Пачино (33 года, 63 года, 83 года)
Мы уже как-то писали несколько любопытных фактов о дерзком Але Пачино, который живет по своим правилам уже долгие годы.
Брюс Уиллис (30 лет, 54 года, 68 лет)
Рассел Кроу (31 год, 46 лет, 59 лет)
Джонни Депп (21 год, 42 года, 60 лет)
Харрисон Форд (23 года, 64 года, 81 год)
Клинт Иствуд (39 лет, 73 года, 90 лет)
Дэвид Хассельхофф (29 лет, 54 года, 70 лет)
Фильмы со всеми этими актерами хочется пересматривать снова и снова. Многие из них уже далеко не молоды. Посмотрите еще на подборку кумиров нашей юности, которым в 2023 году исполнилось ровно 60 лет.
Комментарии
Слуу-уушайте, в тему! я тут наткнулась на группу Tenacious D, это Джек Блэк с еще одним парнем, поют рок-каверы в основном. никогда не думала, что два жирных, бородатых и седых мужика сильно за пятьдесят могут быть настолько секси :D