Как с годами менялись 15+ красивейших мужчин кинематографа

Знаменитости
1 час назад

Ежегодно на экраны выходят десятки или даже сотни новых фильмов. Любители кино с нетерпением ждут, чтобы вновь увидеть актеров в привычных или совершенно новых ролях. Некоторые запоминаются зрителям своей непревзойденной игрой, кто-то очаровывает своим умением перевоплощаться в новые образы. Разумеется, есть и те, кто смело может похвастаться всеми этими качествами одновременно. Время неумолимо летит вперед, но они по-прежнему остаются кумирами миллионов людей.

Ален Делон (~26 лет, 51 год, 88 лет)

Mary Evans (Colourised) / Mary Evans Picture Library / East News, AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Джерард Батлер (31 год, 41 год, 53 года)

EAST NEWS, Gregorio Binuya / Everett Collection / EAST NEWS, Charles Sykes / Invision / East News
Евга
11 минут назад

Как он меня впечатлил в Дракуле 2000. Сейчас бы сказали "мой краш". Я потом месяц сны с ним видела)))

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Джордж Клуни (35 лет, 46 лет, 62 года)

EAST NEWS, Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
Конфуз
20 часов назад

Этот как Коннери - с голами неимоверно краше, от сладкого нечто к шикарному мужчине

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Мел Гибсон (25 лет, 50 лет, 67 лет)

Paramount / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, EAST NEWS, Lions Gate / Courtesy Everett Collection / East News

Мэттью Макконахи (23 года, 41 год, 54 года)

© Dazed and Confused / Gramercy Pictures and co-producers, Adhemar Sburlati / Broadimage / EAST NEWS, ROBYN BECK / AFP / East News

Пирс Броснан (26 лет, 50 лет, 70 лет)

© The Long Good Friday / Black Lion Films and co-producers, EAST NEWS, Chris Pizzello / Invision / East News

Антонио Бандерас (27 лет, 46 лет, 63 года)

EAST NEWS, EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, Vianney Le Caer / Invision / East News

Кстати, посмотрите на подборку харизматичных мужчин, которые с бородой хороши так же, как и без нее.

Джек Николсон (25 лет, 65 лет, 86 лет)

The Hollywood Archive / Avalon / Photoshot / East News, NEW LINE PRODUCTIONS / Album / EAST NEWS, Jae C. Hong / Associated Press / East News

Ричард Гир (29 лет, 54 года, 74 года)

EAST NEWS, Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS, CJ Rivera / Invision / East News

Майкл Кейн (31 год, 73 года, 90 лет)

ASSOCIATED PRESS / East News, EAST NEWS, Vianney Le Caer / Invision / East News

Пьер Ришар (37 лет, 73 года, 89 лет)

© Le grand blond avec une chaussure noire / Gaumont and co-producers, EAST NEWS, Jacques BENAROCH / SIPA / Sipa Press / East News
Аля П.
20 часов назад

Ну, заголовок не о нем... Ришар никогда не был красивым . Милый, смешной, да))))

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Аль Пачино (33 года, 63 года, 83 года)

East News, ASSOCIATED PRESS / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Мы уже как-то писали несколько любопытных фактов о дерзком Але Пачино, который живет по своим правилам уже долгие годы.

Брюс Уиллис (30 лет, 54 года, 68 лет)

ABC / Album/ EAST NEWS, Adam Orchon / Everett Collection / EAST NEWS, Alfredo Rolón / The Grosby Group / Grosby Group / East News

Рассел Кроу (31 год, 46 лет, 59 лет)

COLUMBIA TRI STAR / CLOSE, MURRAY / Album / EAST NEWS, Dennis Van Tine / starmaxinc.com / East News, Maria Laura Antonelli / Avalon / Photoshot / East News

Джонни Депп (21 год, 42 года, 60 лет)

© Private Resort / Delphi III Productions and co-producers, ASSOCIATED PRESS / East News, Joel C Ryan / Invision / East News

Харрисон Форд (23 года, 64 года, 81 год)

© Dead Heat on a Merry-Go-Round / Columbia Pictures, ASSOCIATED PRESS / East News, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Клинт Иствуд (39 лет, 73 года, 90 лет)

ASSOCIATED PRESS / East News, EAST NEWS, © Cry Macho / Warner Bros. and co-producers

Дэвид Хассельхофф (29 лет, 54 года, 70 лет)

UNIVERSAL TV / Album / EAST NEWS, facetoface / REPORTER / East News, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Фильмы со всеми этими актерами хочется пересматривать снова и снова. Многие из них уже далеко не молоды. Посмотрите еще на подборку кумиров нашей юности, которым в 2023 году исполнилось ровно 60 лет.

Фото на превью Mary Evans (Colourised) / Mary Evans Picture Library / East News, AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Комментарии

Уведомления
КогдаУжеЛето
12 минут назад

Слуу-уушайте, в тему! я тут наткнулась на группу Tenacious D, это Джек Блэк с еще одним парнем, поют рок-каверы в основном. никогда не думала, что два жирных, бородатых и седых мужика сильно за пятьдесят могут быть настолько секси :D

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