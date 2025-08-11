10+ актеров, которые и десятки лет спустя обладают той же магией, что и в молодости

3 часа назад

Время беспощадно к каждому, но эти актеры, кажется, нашли способ с ним договориться. Их образы из культовых фильмов знакомы каждому, но, взглянув на их современные фотографии, невольно задаешься вопросом: «А они точно стареют?» Мы собрали 10+ ярких примеров кинозвезд, которые будто выпили эликсир молодости.

Олег Меньшиков

Прасковья Тулупова
18 часов назад

Где магия?) Погасший желчный дед. Самое большое мое разочарование. Как однажды написала один известный театральный педагог про другого юного актера: индивидуальность, которая так много обещала, реализоваться не смогла. Костик и пара ролей из 80-х. Остальное - мимо. Видимо, слишком высокое самомнение

-
-
Ответить

Вениамин Смехов

Сергей Шакуров

Юрий Кузнецов

Александр Збруев

Виктор Вержбицкий

Борис Щербаков

Станислав Любшин

Лев Прыгунов

Леонид Кулагин

Александр Галибин

Игорь Костолевский

Фёдор Бондарчук

Взгляните, как с годами менялись знаменитые актрисы из наших любимых фильмов. А кто из актеров, по-вашему, будто совсем не стареет? Делитесь в комментариях!

