Как изменились 16 актеров второго плана, которые и главных персонажей затмевали в отдельных эпизодах
Кино
3 часа назад
Они не всегда в центре внимания, но именно благодаря им история становится полной. Мы заглянули, как изменились 16 актеров и актрис, сыгравших незаменимых героев второго плана, без которых любимые фильмы были бы совсем другими.
Габриэль Анвар — девушка в ресторане из «Запаха женщины» (1992)
Уилл Поултер — Юстэс Вред в фильме «Хроники Нарнии: Покоритель зари» (2010)
Дэнни Трехо — изобретатель гаджетов из фильма «Дети шпионов» (2001)
Шон Янг — Рейчел из «Бегущего по лезвию» (1982)
На фотографии — крайняя справа.
Хоакин Феникс — император Коммод из «Гладиатора» (2000)
Эмили Осмент — Герти Гигглс в фильме «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд» (2002)
Вупи Голдберг — экстрасенс Ода Мэй Браун из «Привидения» (1990)
Джордан Пол Фрай — Майк Тиви из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» (2005)
Бренда Фрикер — птичница из комедии «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992)
Керри Инграм — Ширен Баратеон из сериала «Игра Престолов» (2011)
Фрэнсис Фишер — мама Розы из «Титаника» (1997)
Мэттью Льюис — Невилл Лонгботтом из «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Омид Джалили — начальник тюрьмы Хасан из «Мумии» (1999)
Розанна Аркетт — жена Лэнса Джоди из «Криминального чтива» (1994)
Мария де Медейруш — подруга Бутча Фабиан из «Криминального чтива» (1994)
Лоррейн Бракко — жена Генри Карен из «Славных парней» (1990)
Иногда самые скромные герои в кадре оказываются ключом к целой истории — просто мы не сразу это замечаем:
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