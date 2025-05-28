Как изменились 16 актеров второго плана, которые и главных персонажей затмевали в отдельных эпизодах

Кино
3 часа назад

Они не всегда в центре внимания, но именно благодаря им история становится полной. Мы заглянули, как изменились 16 актеров и актрис, сыгравших незаменимых героев второго плана, без которых любимые фильмы были бы совсем другими.

Габриэль Анвар — девушка в ресторане из «Запаха женщины» (1992)

Уилл Поултер — Юстэс Вред в фильме «Хроники Нарнии: Покоритель зари» (2010)

Дэнни Трехо — изобретатель гаджетов из фильма «Дети шпионов» (2001)

Шон Янг — Рейчел из «Бегущего по лезвию» (1982)

На фотографии — крайняя справа.

Хоакин Феникс — император Коммод из «Гладиатора» (2000)

© Gladiator / Dreamworks Pictures, Chris Pizzello/Invision/East News

Эмили Осмент — Герти Гигглс в фильме «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд» (2002)

Вупи Голдберг — экстрасенс Ода Мэй Браун из «Привидения» (1990)

© Ghost / Paramount Pictures, Priscilla Grant/Everett Collection / East News

Джордан Пол Фрай — Майк Тиви из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

Бренда Фрикер — птичница из комедии «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992)

Керри Инграм — Ширен Баратеон из сериала «Игра Престолов» (2011)

Фрэнсис Фишер — мама Розы из «Титаника» (1997)

Мэттью Льюис — Невилл Лонгботтом из «Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Омид Джалили — начальник тюрьмы Хасан из «Мумии» (1999)

Розанна Аркетт — жена Лэнса Джоди из «Криминального чтива» (1994)

© Pulp Fiction / Miramax, Jordan Strauss/Invision/East News

Мария де Медейруш — подруга Бутча Фабиан из «Криминального чтива» (1994)

© Pulp Fiction / Miramax, PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News

Лоррейн Бракко — жена Генри Карен из «Славных парней» (1990)

© Goodfellas / Warner Bros., Charles Sykes/Invision/East News

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