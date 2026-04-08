20 живых историй из автошкол, которые выпускники до сих пор вспоминают с доброй улыбкой

Жена училась на права. Припёрся я к ней на урок по теории, спросил разрешения сесть с ней рядом. Разрешил преподаватель. Разбирают дорожную ситуацию, он спрашивает решение. Ну я крутой же, вожу давно, вот и лезу отвечать. Преподаватель говорит пожалуйста, отвечайте. Я уверенно ответил, он выслушал и говорит- неправильно, и на моем примере объясняет ситуацию. Так стыдно мне не было. Больше не приходил. А инструктор был классный, жена всё с 1 раза сдала. На вождении она с ним даже детей его из садика забирала. На стоянке супермаркета он выбирал 2 крутые тачки и велел ей между ними парковаться, говорил что это женщинам надо. Респект ему и уважение