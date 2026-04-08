Жена училась на права. Припёрся я к ней на урок по теории, спросил разрешения сесть с ней рядом. Разрешил преподаватель. Разбирают дорожную ситуацию, он спрашивает решение. Ну я крутой же, вожу давно, вот и лезу отвечать. Преподаватель говорит пожалуйста, отвечайте. Я уверенно ответил, он выслушал и говорит- неправильно, и на моем примере объясняет ситуацию. Так стыдно мне не было. Больше не приходил. А инструктор был классный, жена всё с 1 раза сдала. На вождении она с ним даже детей его из садика забирала. На стоянке супермаркета он выбирал 2 крутые тачки и велел ей между ними парковаться, говорил что это женщинам надо. Респект ему и уважение
20 живых историй из автошкол, которые выпускники до сих пор вспоминают с доброй улыбкой
Обучение вождению — это особенный период, когда взрослые и серьезные люди внезапно начинают путать право и лево, а обычный поворотник становится сложнейшим техническим устройством. Зато потом, спустя годы, эти мгновения вызывают лишь теплую улыбку и воспоминания о временах, когда машина еще казалась неукротимым зверем.
- Инструктор у меня был мировой мужик с юморком. Едем по трассе, я вцепилась в руль, спина мокрая. Вдруг он кричит: «Тормози! Живо!» Я по тормозам. Спрашиваю: «Да что случилось-то?» А он наклоняется и как начнет доставать из-под своего сиденья рассыпанные сушки. И такой: «Да нет, просто если бы я их сейчас не собрал, они бы под педаль закатились. Вот тогда бы было весело».
- Во время экзамена в автошколе попала в пробку. Стоим минут 10, инспектор говорит: «Разворачивайся, пусть инструктор тебе поможет». Включила поворотник, смотрю на инструктора с недоумением — чем тут помочь? А он открыл окно и вдруг как заорет: «Э, слышите! Вы что, не видите — экзамен идет! Дай проехать!»
- Едем с инструктором. Говорит мне: «Останови тут». Я останавливаюсь. Он говорит: «Здесь знак — остановка запрещена». Я в недоумении: «Так вы же сказали остановиться». И тут он невозмутимо выдает: «А зачем ты слушаешься какого-то малознакомого мужика?» С тех пор и не слушаюсь.
- Не получается заехать на эстакаду. Пытаюсь отвлечь инструктора разговорами: «А куда мы сегодня поедем?» Он, мрачно: «В Малиновку». Удивляюсь: «Зачем? Это же не по маршруту». А он, со вздохом: «Поедем на авторынок — ты мне уже сцепление спалила».
Плохой инструктор. Я тоже, когда учился боялся эстакады. Но инструктор на раз-два всё объяснил и показал. Заехали на эстакаду поставили машину на ручник и нейтраль. А дальше он говорит: "Нажимаешь педаль сцепления и переключаешься на первую передачу. После начинаешь плавно и медленно отпускать педаль сцепления. И не трогаешь другие педали. Увидишь, что передок приподнялся остановись. Теперь отпускаем ручник и машина никуда не поедет. И теперь, если дальше плавно отпускать сцепление она двинется вперёд, а, если плавно нажать, то поедет назад. И без всякой педали газа. Работаем только ручником и педалью сцепления."
- Первый выезд в город. Инструктор говорит: «Припаркуйся у магазина, я на минутку за водой». Уходит. Я сижу, и вдруг понимаю, что машина начала медленно катиться вперед. Жму на тормоз — не помогает! Открывается дверь, садится инструктор и спокойно говорит: «Ну, что, поехали?» Я смотрю на него и тут понимаю, что ехала не я, а соседняя со мной машина сдавала назад.
- «Ну вот, фамилию сменила и сдала!» — так мне сказала инспектор, которая принимала теоретический экзамен по вождению. Чтобы вы понимали, я пыталась сдать теорию уже восемь лет! За плечами три автошколы, трое отношений, несколько неудачных попыток — и вот я сдала. Не было ничего более постоянного в моей жизни, чем желание получить права.
Права получила, но, надеюсь, не ездишь... Это какой хлебушек должен быть в голове ВОСЕМЬ лет учить то на что уходит "три раза прочитал, решил, и запомнил"
- У меня был идеальный инструктор. Очень большой дядюшка в возрасте. Ироничный, очень добрый. Не ругался даже тогда, когда я жутко тупила. Только вздыхал и молча вытирал пот с лысины. Одно и тоже мог повторить десяток раз и не повысить голос.
Только ревнивый был! Один раз перед сдачей практики урок проводил не он, а его напарник. Мой бдил на полигоне, когда отрабатывали гараж и парковку. Потом бурчал, что тот меня учил неправильно и вообще: «Я — твой инструктор!»
Классный он. Два года прошло, до сих пор с теплом вспоминаю.
- Автошкола, в которую я записалась пять месяцев назад и ждала набор в группу, вчера сообщила, что половина группы, и я в том числе, будет учиться на вот таких машинках. Может, я что-то не понимаю, и эта машина действительно хорошо подходит для обучения?
- Первый раз выезжаем в город.
Я: «Я боюсь».
Инструктор: «Знали бы вы, как я боюсь».
- Едем на занятии. И тут в машине что-то запищало. Я перепугалась, спрашиваю: «Что это?» А инструктор мне в ответ: «Так звучит окончание экзамена». Оказывается, я забыла пристегнуться.
- Я в автошколе учился ездить на машине инструктора, у него был новенький Хундай. Инструктор — мужик предпенсионного возраста. И вот я еду, а мне ярко в глаз слева солнце светит. Спрашиваю: «Можно козырек открыть?» Мужик такой: «Ну открывай». Я открываю, вытаскиваю правый угол из паза и проворачиваю козырек налево.
Видели б вы глаза инструктора! Он удивленно смотрел минуту-две, потом говорит: «Ты что сделал?!» Я говорю: «Козырек от солнца, оно слепит, неудобно ехать». Он: «Ты его сломал? А ну верни обратно!» Видно было, что он не знал, что козырек еще и вбок может откидываться. Пришлось убрать и ехать дальше, прищурившись.
«Таксует для души»
- Сидим вчетвером: на переднем сидении инструктор с учеником, на заднем экзаменатор и я. Дело было зимой, холодно, сидим ждем команды «трогаться». Инструктор не выдержал и говорит ученику: «Подтопи немного, холодно». И вместо того, чтобы подкрутить печку, этот парень начинает нажимать на газ — сначала немного, а потом и вовсе вжал педаль.
- Одна знакомая училась на права, пришло время сдавать экзамен. Не сдала вождение. На экзамене надо было повернуть. Когда начала маневр, инструктор затормозил и сказал, что экзамен не сдан. На вопрос «Почему?» он ответил, что перед поворотом она не посмотрела в зеркала. И эта мадам искренне не понимает, почему ее завалили: «На обучении нам не говорили, что нужно в зеркала смотреть».
- Один раз мой инструктор пришел на занятие с котенком за пазухой — подобрал на улице. В какой-то момент я резко затормозила, а он говорит: «Котеночку не нравится». И потом каждый раз попрекал меня котеночком. И теперь я всегда так говорю, уже 20 лет прошло.
- Инструктор меня учил чувствовать сцепление, чтобы не глохнуть — замедляться, чуть ускоряться только на нем. Говорит: «Помнишь вот этих пацанчиков, которые катятся рядом с тобой, пока ты по тротуару идешь — на свидание зовут, да комплименты отвешивают?» Я: «Ну?» Инструктор: «Вот это сейчас ты, клей меня». Выходит из машины и идет по обочине. Не заглохла!
Еду как то весной в потоке. По тротуару идёт красивая девушка в мини, ноги от ушей. Парни на машине хотят познакомиться, прикалываются. В это время им в зад въезжает старая колымага, за рулём дед. Парни выходят и говорят ему- ладно мы молодые, а ты то старый куда засмотрелся?!
- Работаю таксистом, учусь на категорию Е. Еду как-то с клиенткой, звонят из автошколы. Поднимаю трубку по громкой связи. Препод: «Сегодня урока в автошколе не будет, ждите звонка». Клиент на заднем сидении: «Вот же...» Я поворачиваюсь, показываю права, объясняюсь. Клиентка вроде успокоилась, но вид имела бледный.
- Недавно я начала учиться вождению. Очередной перекресток, инструктор говорит развернуться в ближайшем разрешенном месте. Я снова туплю. Инструктор бьет по тормозам и восклицает: «Ну какая здесь нарисована линия?!» «Прямая...» — отвечаю я, нервничая. Он: «Она же сплошная». Я: «Но это же не отменяет того факта, что она прямая». Инструктор уткнулся головой в панель и замолчал.
«До весны»
- Мой первый день за рулем. Инструктор: «На следующем обозначенном перекрестке поворачиваем налево. Налево. Налево... Налево, я сказал... Ну ладно, поехали прямо. Ты, главное, не беспокойся. Езжай спокойно. Пока ты будешь тормозить головой, я буду тормозить ногой. Именно для этого у меня есть второй комплект педалей». И все это абсолютно спокойным голосом и с невозмутимым выражением лица.
- Знакомая рассказала ситуацию, которая приключилась с ней в автошколе. Едет она, значит, с инструктором по улицам Питера. Лето, жара. В авто без кондиционера дичайшая духота. Останавливаются на перекрестке. Знакомая: «Эх, вот это жара! Сейчас бы на озеро, к воде, в прохладу». Инструктор: «Поехали!» Знакомая: «Что?! Я с вами никуда не поеду!» Инструктор: «Зеленый! Поехали!»
- Я мотоциклистка. Решила научиться ездить на машине. Пошла в автошколу за второй категорией, отъездила два месяца, и вот едем на экзамен. Я за рулем, везу инструктора и учеников. Меня обгоняет байкер, сигналит и машет рукой. Я открываю окно и машу в ответ, улыбка до ушей. А сама еду и думаю, кто же со мной поздоровался — мотоциклист вроде незнакомый. Доезжаю до поворота, собираюсь включить поворотник и понимаю, что он всю дорогу моргал. И байкер передавал не «привет», а «поворотник выключи!» Было смешно и стыдно.
