Подвезти то может и подвезут. Но в деревне не так часто ездят автомобили. Да и дороги зимой по деревне могут быть не очищены.
15 метких комиксов о том, что город и деревня — это реально два разных мира
Город и деревня — это как две параллельные вселенные, каждая со своими законами, особенностями и героями. В одной обильный снегопад — это к крутым фоткам, а в другой — к многочасовому перекидыванию снега. В городе за передвижением автобуса можно следить через интернет, но так его и не дождаться, а в деревне кто-нибудь да подкинет до пункта назначения. Но если вы считаете, что эти два мира не пересекаются, то, возможно, вы не видели, как они уживаются в одном комиксе!
В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
Когда снег кружится, летает и тает, это так красиво! Особенно, если снежные завалы вовремя расчистят дворники и техника. В деревне придется делать это самим
В городе много благоустроенных мест для активного отдыха, но желающих обычно еще больше. В деревне все выглядит попроще, зато никаких очередей
А недовольные соседи есть везде. Только в мегаполисе они высказывают за парковку на «их» местах, а в деревне, например, за снег у «их» забора
Круто, когда движение транспорта можно отследить через интернет. Только не всегда картинка в смартфоне совпадает с реальностью. А в деревне кто-то да подвезет
Ритм жизни в городе такой, что знакомить родителей с ухажерами зачастую некогда. А в деревне все и так друг друга знают. И не всегда с лучшей стороны
Хорошую воду в городе люди покупают за деньги, а в деревне могут получить бесплатно — из колодца или колонки
А вот это ещё большой вопрос. Это ещё надо посмотреть, что там в почве, какой уровень подземных вод, какая живность в этой воде в колодце и т.д.
Романтика в каждом из миров — своя, с особенным колоритом
Сезонные фрукты, овощи и ягоды обычно очень вкусные, но в городе нередко еще и жутко дорогие. А в деревне вкусности растут на грядке — у тех, кто их посадил, конечно
Завести питомца в городе — целая проблема, даже если жилье свое (соседи жалуются, что то собака воет, то кот громко топает). В деревне к живности относятся проще
Представления о хорошем лете у представителей двух миров тоже очень разные: в городе хорошо, когда сухо и тепло, а в деревне без дождичка ой как несладко!
В больших городах люди редко бывают знакомы с соседями и часто судят о людях по внешнему виду. А в деревне все на виду, и отношения зачастую более теплые
Но устают к концу рабочего дня и горожане, и сельские жители. Только первые могут спокойно отдохнуть дома, а вторых еще и садово-огородные дела ждут
Душевные терзания свойственны и жителям города, и жителям деревни. Но на селе сложно что-то скрыть от других. И иногда в этом есть свои плюсы
Судя по виду девушки справа, которая аж вцепилась зубами в собственную улыбку и семечки роняет - Коля таки с ней
Свободы в городе у детей гораздо меньше, чем на селе. Все-таки, тут и дороги, и людей больше. И дети тут нередко бывают менее самостоятельными, чем деревенские
Современные города очень ярко украшают к праздникам. Деревне такие масштабы и не снились, но там уют создают сами жители, и порой у них круто получается
