15 метких комиксов о том, что город и деревня — это реально два разных мира

Город и деревня — это как две параллельные вселенные, каждая со своими законами, особенностями и героями. В одной обильный снегопад — это к крутым фоткам, а в другой — к многочасовому перекидыванию снега. В городе за передвижением автобуса можно следить через интернет, но так его и не дождаться, а в деревне кто-нибудь да подкинет до пункта назначения. Но если вы считаете, что эти два мира не пересекаются, то, возможно, вы не видели, как они уживаются в одном комиксе!

В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

Когда снег кружится, летает и тает, это так красиво! Особенно, если снежные завалы вовремя расчистят дворники и техника. В деревне придется делать это самим

В городе много благоустроенных мест для активного отдыха, но желающих обычно еще больше. В деревне все выглядит попроще, зато никаких очередей

А недовольные соседи есть везде. Только в мегаполисе они высказывают за парковку на «их» местах, а в деревне, например, за снег у «их» забора

Круто, когда движение транспорта можно отследить через интернет. Только не всегда картинка в смартфоне совпадает с реальностью. А в деревне кто-то да подвезет

Людмила Киш 16 часов назад Подвезти то может и подвезут. Но в деревне не так часто ездят автомобили. Да и дороги зимой по деревне могут быть не очищены. - - Ответить

Ритм жизни в городе такой, что знакомить родителей с ухажерами зачастую некогда. А в деревне все и так друг друга знают. И не всегда с лучшей стороны

Хорошую воду в городе люди покупают за деньги, а в деревне могут получить бесплатно — из колодца или колонки

Бруннера 17 часов назад А вот это ещё большой вопрос. Это ещё надо посмотреть, что там в почве, какой уровень подземных вод, какая живность в этой воде в колодце и т.д. - - Ответить

Романтика в каждом из миров — своя, с особенным колоритом

Бруннера 17 часов назад А в городах уже нету бань и саун? - - Ответить

Сезонные фрукты, овощи и ягоды обычно очень вкусные, но в городе нередко еще и жутко дорогие. А в деревне вкусности растут на грядке — у тех, кто их посадил, конечно

Завести питомца в городе — целая проблема, даже если жилье свое (соседи жалуются, что то собака воет, то кот громко топает). В деревне к живности относятся проще

O_о 4 часа назад Переборщили с миядзачностью - даже дом ниппонский получится - - Ответить

Представления о хорошем лете у представителей двух миров тоже очень разные: в городе хорошо, когда сухо и тепло, а в деревне без дождичка ой как несладко!

В больших городах люди редко бывают знакомы с соседями и часто судят о людях по внешнему виду. А в деревне все на виду, и отношения зачастую более теплые

Но устают к концу рабочего дня и горожане, и сельские жители. Только первые могут спокойно отдохнуть дома, а вторых еще и садово-огородные дела ждут

Душевные терзания свойственны и жителям города, и жителям деревни. Но на селе сложно что-то скрыть от других. И иногда в этом есть свои плюсы

O_о 4 часа назад Судя по виду девушки справа, которая аж вцепилась зубами в собственную улыбку и семечки роняет - Коля таки с ней - - Ответить

Свободы в городе у детей гораздо меньше, чем на селе. Все-таки, тут и дороги, и людей больше. И дети тут нередко бывают менее самостоятельными, чем деревенские