20+ человек показали свои уютные гнездышки, в которых хочется остаться на всю зиму

Для многих людей дом — не просто стены, а личное пространство, где хочется чувствовать себя максимально комфортно. Жить в обстановке, которая радует глаз и поднимает настроение, очень приятно, и зачастую это даже не требует дорогущего ремонта. Герои нашей статьи сумели превратить свои дома в по-настоящему уютные местечки, из которых не хочется выбираться на улицу, особенно зимой.

«Мы с мужем — взрослые ответственные люди. Но замутили мечту детства перед теликом и провели так все выходные!»

«После 14 лет брака мы расстались. Я переехала и поняла, что хочу-не могу розовую кухню! Сегодня я закончила фартук и подсветку»

«Мы с женой подготовили комнату для нашего первенца»

Я бы с удовольствием жил тут! Правда, мне 43. © lukieinthesky82 / Reddit

«Мое любимое место в мире»

«Наконец-то я зажила для себя и могу украшать свой дом так, как мне нравится!»

«Моя гордость и радость — моя оранжерея, утопающая в цветах»

«Это мой домашний офис. Я искренне рада тут работать!»

«Распрощалась с мужем и сделала ремонт по своему вкусу»

Мне нравится видеть, как женщины и их дома расцветают после окончания неудачных отношений! © Appropriate_Hour61** / Reddit

«Тут есть что-то особенное, так что мне очень хотелось показать всем»

«Я живу с невестой, но она позволила мне декорировать комнату»

«Вот такой уголок для чтения у меня есть. Может, нужно коврик добавить?»

«Муж решил сфотографировать кота, а получилась идеальная фотка нашей спальни»

«Мы наконец-то добавили декор на стены в нашей гостиной. Теперь выглядит очень уютно»

«Моя спальня в лучах солнца»

Почему это напоминает мне мое детство? Все такое пушистое и теплое. © Elise_Violet45 / Reddit

«Мне 30 и я наконец-то могу жить в собственном доме совершенно самостоятельно»

«Собственное жилье?» Да конечно. Вон, ваш пушистый сосед на самом видном месте. © Lovelybrightthing / Reddit

«Вместо нашей крошечной старой кухни получился шедевр в стиле 1950-х»

«Мне 23, и это все еще самое счастливое место, где я когда-либо была»

© EmptyPomegranate5425 / Reddit Каргусик 1 день назад Всегда задавалась вопросом, можно ли детскую любовь к таким "халабудам" объяснить с точки зрения эволюции? Дети, которые уютно чувствовали себя в темных маленьких пространствах - выживали, а те, которым не сиделось и они выползали - саблезубые тигры ели на обед. Часто в детстве мастерили себе из одеял, стульев и столов такие пещерки. Такое непередаваемое чувство комфорта накрывало. - - Ответить

«Во время ремонта держала в голове мысль: „Хочу уютно, как у бабушки, но стильно“. У меня получилось»

«До и после того, как мы обустроили эту комнатку»

Удивительно, но с большим количеством вещей комната выглядит даже просторнее. © beebeelion / Reddit

«Год назад в это же время я жила в машине»

Я вас не знаю, но очень горжусь вами! © HelloMyNameIsLeah / Reddit

«Моя племянница обожает растения. Каким-то образом она превратила свою крошечную квартирку в настоящие джунгли»