17 смешных и правдивых комиксов о том, как меняется наша жизнь с 16 до 35

От безлимитной энергии и чипсов по ночам до раннего отхода ко сну и борьбы с глютеном: жизнь с 16 до 35 — это кардинальная смена декораций! За этот период мы превращаемся из максималистов в прагматиков, и это преображение достойно отдельного комикса. Смотрите нашу подборку из 17 забавных и честных рисунков, которые без прикрас показывают эту жизненную эволюцию.

1. Мы в 16 лет думаем, что новый гаджет настраивается сам за минуту. А в 35 любая новая техника — это квест, требующий тщательного прочтения инструкции

Екатерина Александровна 1 час назад Неравнозначно. Телефон просто включается. А современные «умные» телевизоры - это даже не квест, а издевательство) - - Ответить

2. Мы в 16 лет думаем, что утро — это время, когда можно позволить себе полениться и не вставать. А в 35 утро — это жесткое расписание, начинающееся со спорта, чтобы запустить организм

3. Мы в 16 лет думаем, что чем больше гостей и подарков, тем лучше. А в 35 мечтаем тихо посидеть с самыми близкими, чтобы никто не спрашивал про планы на жизнь.

4. Мы в 16 лет думаем, что смысл жизни — это великий философский поиск. А в 35 смысл жизни — это успеть все по списку дел до того, как заснуть.

5. Мы в 16 лет думаем, что остаться бодрствовать до рассвета — это крутая победа. А в 35 большая победа — это лечь в 22:00, хотя вы собирались веселиться с друзьями до утра...

Мила Атряскина 56 минут назад ШТА? Вот уж дудки: была совой, остаюсь совой и дальше буду. Мила, 44 года.

Пы.Сы. В следующие выхи иду с друзьями в ночной клуб до утра отмечать Хэлл. 🤪 - - Ответить

6. В 16 лет мы со всеми переписываемся и чуть ли не на связи 24/7. А в 35 думаем: «Что-то я уставшая сегодня. Отвечу утром»

7. А вот уход за кожей... Проходит через величайшую эволюцию. От веселого эксперимента до серьезной научной миссии.

Мила Атряскина 53 минуты назад Кому как с генетикой повезло. Мне фартануло, поэтому в свои года не юзаю ничего, кроме крема. Хотя... Мне просто пох..й, я не гонюсь за молодостью. 🤩 - - Ответить

8. Мы в 16 лет думаем, что все деньги нужно потратить на развлечения и игры. А в 35 большая часть зарплаты уходит на оплату счетов и ипотеку.

Lilit313 1 час назад Ну не так уж все печально..в 35 мы уже сами вполне на себя зарабатываеи - - Ответить

9. Мы в 16 лет цель встречи — это что-то сделать и куда-то пойти. А в 35 лучшая встреча — это когда есть время для хобби и искренних эмоций.

10. В 16 лет самое важное в жизни — успеть сдать домашку. А в 35 самое важное в жизни — успеть сдать отчеты и хоть чуть-чуть отдохнуть...

Lilit313 1 час назад В 16 самое важное-закончить уже эту школу. Домашка лично я перестала делать сильно раньше. А в 35 самое важное-найти работу, которая кроме денег ещё радость приносит. - - Ответить

11. В 16 лет мы думаем, что пицца и газировка — это полноценный ужин. А в 35: читаем состав йогурта, ищем клетчатку и пьем витамины.

12. Мы в 16 лет думаем, что настоящий отпуск — это автостоп и ночевка в палатке. А в 35 ищем тур «Всё включено» и интересуемся наличием Wi-Fi.

MelantoMania 1 час назад А у нас и в 50 отпуск - с одним рюкзаком 4 страны, 8 городов.... Но с отелем с отзывами не ниже 8 :) - - Ответить

13. В 16 лет думаем, что час на идеальный макияж — это норма. А в 35 приходим к тому, что главное — успеть нанести крем с SPF за 30 секунд.

14. Мы в 16 лет думаем, что легендарная тусовка — это всю ночь без сна и без контроля родителей. А в 35 легендарная тусовка — это не уснуть до полуночи, смотря сериал.

Мила Атряскина 44 минуты назад Омагад, а чё он в 35 выглядит, как глубокий старик? По всему миру 35 - это ещё школота, и только в России продолжают навязывать нам эту херь про старость после 30-ти. Завязывайте. - - Ответить

15. Мы в 16 лет думаем, что дождь — это красиво и романтично. А в 35 дождь — это барометр, предсказывающий боль в спине.

16. Мы в 16 лет думаем, что самый важный разговор — это кто с кем встречается. А в 35 все меняется...

17. Ну а здесь...Мы ничего не думаем, мы слышим: «Вот родишь и пройдет» до «А что вы хотели? Вы же рожали!»

Мила Атряскина 42 минуты назад И чё смешного в этой карательной гинекологии? За это пи..дить надо палкой с гвоздями. - - Ответить