16 человек, которые, кажется, способны сделать деньги буквально из воздуха

Истории
1 час назад

Начать свое дело бывает очень непросто, существует слишком много подводных камней с поиском ниши, целевой аудитории, созданием уникального и привлекательного предложения. Но существуют люди, у которых, кажется, буквально в крови страсть к предпринимательству. И герои этой статьи — как раз такие люди. А нам остается только порадоваться за них и может намотать какие-то идеи на ус.

  • В 90-х с подружкой собрали свои запасы девчачьей фигни (открыточки, бусины, блесточки, красивые пуговки) и сложили в красивый мешочек. Предварительно переписали каждый предмет на маленькие бумажечки, свернули их красиво, сложили в коробку. Отнесли все это добро в школу и устроили беспроигрышную лотерею. Даешь денежку, тянешь бумажку — получаешь приз. Успех у этого предприятия был колоссальный, как, собственно, и втык от завуча и родителей. © Goreotumaeva / Pikabu
  • Я сладкоежка, постоянно что-то готовила — то соленую карамель, то джемы, то кексики. А муж совсем не ест сладкое, все ругался, что как ни откроешь холодильник — ничего нормального нет. А как-то заметила, что все исчезает очень быстро. Оказалось, он мою продукцию начал продавать потихоньку. Сразу разозлилась, а потом думаю, а чего нет-то? Начала готовить больше, мне в радость и подзаработаю. Так и живем, я готовлю, он продает.
AI generated image
Alena
21 час назад

Представляю, приходишь в офис с вкусняшками, выкладываешь на стол, но говоришь коллегам не "угощайтесь", а "покупайте".

-
-
Ответить
  • Однажды вышли с супругой подышать на улицу. И внезапно я сказал ей: «Света, а что если создать магазин для торговли вещами б/у? Смотри, у нас дочка растет, скоро коляска уже не нужна будет, куда ее девать? А ведь мы такие не одни... На этом можно заработать». Светка тоже загорелась этой идеей. Пообсуждали. У меня уже было одно ИП, поэтому решил оформить дело на супругу. Жена нашла классное, сдаваемое в аренду, место. Проходное, центр города, практически готовое, даже стеллажи есть. А я тем временем писал бизнес-план для получения средств от центра занятости. Получили деньги, заехали в помещение. Рисковали всем, что имели: в продажу пошли наш собственный музыкальный центр, детская качалка, домашний кинотеатр. Решил, что торговать нужно всем и сразу — от детских вещей до антиквариата — тогда покупатель будет заходить регулярно, даже просто из любопытства. А оценивали вещи через интернет: находили товар по объявлениям, выясняли среднюю цену, при скупке предлагали треть цены от стоимости нового — зато сразу. © Unknown author / Pikabu
  • Давным-давно моя подруга познакомилась с богатым парнем. Он на день рождения подарил ей машину. Она, к таким подаркам не привыкшая, попыталась отказаться, но парень настоял. Тогда подруга спросила, можно ли ей продать машину, а на вырученные деньги купить что-нибудь другое? Парень согласился, и она купила профессиональную печь, арендовала помещение и открыла одну из первых пиццерий в нашем городке. Парень уже сто лет как протратил свое состояние, доставшееся от родителей, а вот пиццерия работает и по сей день. © Палата № 6 / VK
  • Как-то в школе устроили ярмарку, где можно было принести свои поделки и продать их. Старшая сестра связала мне на продажу 2 пары кукольных тапочек с бусинами. Подошел мальчишка и купил быстро обе пары тапок. Я счастливая побежала было тратить деньги, а потом обалдела, когда увидела, что он продает эти тапочки в 2 раза дороже. Так в 7 лет я узнала, кто такие перекупы. © Подслушано / Ideer
  • Мой брат учится в пятом классе. Я как-то в шутку предложил: мол, хочешь подзаработать — перепиши мне конспект по истории. Думал, отмажется, а он с серьезным лицом взял тетрадь и пошел работать. Через пару часов принес, а там все аккуратно, почерк лучше моего, без ошибок. Я офигел. Потом сказал: «Хочешь еще таких заказов — будешь получать оплату за каждый». Он только кивнул. Через день в общаге пацаны увидели мой конспект, начали спрашивать кто писал, я сказал: «Мой брат за бабки». Так вот теперь у него прям бизнес пошел — работает через меня, как через менеджера. Пацаны ему накидывают задания, я передаю, он делает. Даже один препод как-то глянул и сказал: «Вот бы все так писали». Брат говорит, когда вырастет, станет копирайтером. Ну или как минимум начальником отдела переписчиков. © Не все поймут / VK
  • Когда мои дети были маленькими, я время от времени нянчила соседских детей. Я живу на одном месте уже почти 20 лет, поэтому знакома со многими родителями из своего района. Поэтому раз в месяц я устраиваю для мам и пап свободный пятничный вечер и присматриваю за детьми всю ночь. Я беру за это по $ 50 за одного ребенка. У меня дома есть качели на дереве, мы с детьми смотрим фильмы, ужинаем и я подаю им десерт, а спать они ложатся в спальных мешках. Детям все это нравится, и человек 8-10 всегда с радостью остается у меня ночевать. А утром я кормлю их завтраком, а потом приходят родители и забирают их. © FurryFreeloader / Reddit
  • В 88-м я пошел во второй класс и в городе открылся коммерческий магазин, в котором, кроме жевательной резинки, были фотографии Брюса Ли, Чака Норриса и так далее. Мой дед был фотографом, а я в тот период жизни тоже увлекался фотографией. План возник моментально. Я купил 3 фото, перефотографировал, а дед отретушировал их и размножил. После чего я продавал их в школе. Бизнес пер, пока не пришли с жалобами родители двух одноклассников, которые таскали без спросу деньги у родителей. После этого меня как «спекулянта» перед строем полчаса позорила завуч. © Uralmso / Pikabu
  • У меня есть небольшой бизнес — делаю шоколад и разные фигурки из шоколада. Звучит просто, но я очень стараюсь. Недавно отдала заказ клиентке, а она потом пишет, мол, ждите теперь на ответочку. Через пару дней пришла посылка. Прихожу на почту и вижу, что посылка прям огромная, на 10 кг. А там картошка, свекла, лук, яблоки, пара баночек варенья и меда. Оказалось, что девушка заказывала мой шоколад для дедушки, а ему так понравилось, что он решил отправить мне подарок. Так приятно, будто мой собственный дедушка обо мне позаботился. © Не все поймут / VK
  • Одна девушка придумала бизнес-идею: она помогает богатым китайским родителям давать своим детям подходящие английские имена. Дело в том, что в Восточной Азии детям нередко дают вторые английские имена, которые они часто используют в дальнейшей жизни, например, во время деловых поездок. Люди присылают ей фотографии своих детей, а она предлагает им варианты имен — по $ 65 за каждое. © christw_ / Reddit
  • Году эдак в 2005 мама продала спешно пару киосков: в одном продавались фрукты и овощи, а в другом — всякая требуха вроде брелоков, заколок, резинок и игрушек. Ну овощи и фрукты частично сами поели, остальное сбагрили со скидкой знакомым. А вот всякие женские побрякушки остались, и я, который тогда учился в 5-м классе, решил носить их на продажу одноклассникам. Спрос был большой. Позже начали подтягиваться дети из других классов. В среднем я выручал от 7 до 12 сотен — крутяк для школоты. Позже о моей торговле прознали учителя, начали выгонять из классов, но это мне только на руку было: в коридоре покупателей было больше. А потом маму вызвали к директору. Директор заявила:
    — Сделайте что-то с вашим сыном. Это же неприемлемо. Даже если не мешает учебе.
    А мама на это ответила:
    — Действительно, нужно что-то сделать. Пойдем мы купим ему компьютер в качестве поощрения. Он почти уже заработал на него.
    Так у меня появился первый комп. © wakerss1 / Pikabu
  • Я ходил в школу с мальчиком, чей отец изобрел бутылку для кетчупа, которую можно было сжимать. Они были очень обеспеченными, но не выставляли это напоказ, за что я их уважал. Определенно, это был один из самых необычных способов разбогатеть, с которым я сталкивался. © accountofyawaworht / Reddit
  • Горжусь своим младшим братом, потому что в свои 12 лет он уже делает деньги, и не на каких-то детских приколах типа продажи жвачек во дворе, а на чистом творчестве! Он обожает лепить картины из пластилина. Причем не просто какие-то каляки-маляки, а прям реально крутые работы, которые выглядят как картины из галереи. Берет заготовку, рисует эскиз, потом аккуратно, слой за слоем, накладывает пластилин, будто разукрашивая, и вуаля — готовый шедевр! Самая угарная часть — он не просто делает это ради удовольствия, а уже замутил себе мини-бизнес. Создал свой интернет-магазин, выкладывает туда свои работы, а родители помогают с отправками. И все, клиентам остается только покупать, а брат получает за это реальные деньги! И вот тут мне становится немного обидно. В его возрасте я максимум мог заработать пару десятков листочков с дерева, если повезет, или накопать мелочи на мороженое, а у этого пацана уже полноценная бизнес-схема. Будущее поколение явно умнее, чем мы были! © Карамель / VK
  • Один парень начал бизнес по сбору перекати-поля, упаковке его в коробки и отправке с большой наценкой. Все было дело в том, что он выяснил, что это растение часто используется для создания декораций для кино и театров, при изготовлении украшений и в других целях, а бизнес по его сбору и доставке — никем не занятая ниша. Недостатка в сырье не было, и его бизнес стал успешным. © Bigtsez / Reddit
  • Знакомый занимается картингами. И вот его сыну, Диме, 15 лет стукнуло, и тот захотел летом денежек выручить. Знакомый предложил ему поработать на картинге и заключил сделку: от суммы сверх обычной летней выручки Дима получит 20 % себе в качестве зарплаты. Дима картинги не любил, но согласился. Бизнес шел так себе, вели его, по сути, наемные работники. И вот Дима приехал на место и обнаружил, что на этаже даже нет места для ожидания. Работники утверждали, что, кто приехал, катается сразу, но стоило поставить 2 диванчика, как появились и люди, ждущие своей очереди. Вслед за этим поставили столики. Вскоре позвонил клиент и спросил, можно ли снять картинг целиком на пару часов для корпоратива. Дима завел 2 канала в соцсетях, поставил 2 автомата — со снеками и c кофе. Провели первый небольшой турнир, в итоге про картинг даже написали местные СМИ. К концу летних каникул выручка выросла на 40 %, а Дима получил свои заслуженные 100 тысяч. © ViBo / Pikabu
  • Есть у меня знакомый — всегда тащился по работе с машинами. У него действительно золотые руки, но я всерьез не воспринимала, ну возится в гараже, и ладно. Как-то решили собраться компанией, а он приезжает на новехонькой крутой тачке. Оказалось, что он сначала просто покупал старые машины, ремонтировал, перепродавал по цене гораздо выше, а потом и вовсе стал покупать новые, улучшать их как-то и продавать потом с солидной прибылью для себя. Зарабатывает на этом очень прилично. А я думала, так, балуется в своем гараже.
AI generated image
  • Около 4 лет назад я заметила, что у нас слишком быстро заканчиваются пакеты с зип-застежкой. Оказалось, что моя 10-летняя дочь смешивала мармеладных мишек и червячков с испанскими специями и соусом шамой [мексиканская приправа из сухофруктов и перца чили — прим. ADME] и продавала их в школе по $ 5 за пакет. Она зарабатывала около 100-150 долларов в неделю. Сейчас ей скоро исполнится 15, я помогла ей построить свой кондитерский бизнес, и ее конфеты продаются в магазинах нашего города. © TheWizardry90 / Reddit
  • Знакомый парень учился еле-еле. В этом году школу закончил. Но предпринимательская жилка у него была на таком уровне, что я диву давалась. Продать может все! Еще учась в школе, раскрутил свой бизнес по покупке б/у вещей, которые он ремонтировал, отстирывал, приводил в порядок. Вещи скупал брендовые, но в не очень хорошем состоянии. Поэтому доставались они ему фактически за копейки. Приводил в порядок и продавал в 2-3 раза дороже. Доход имел в среднем 200 тысяч в месяц. © Маргарита Игоревна / Рабочие истории / VK

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее