16 человек, которые, кажется, способны сделать деньги буквально из воздуха

Начать свое дело бывает очень непросто, существует слишком много подводных камней с поиском ниши, целевой аудитории, созданием уникального и привлекательного предложения. Но существуют люди, у которых, кажется, буквально в крови страсть к предпринимательству. И герои этой статьи — как раз такие люди. А нам остается только порадоваться за них и может намотать какие-то идеи на ус.