С ящерицами конечно всё было "честно", если не считать урона, нанесенного природе.
15 историй о том, как люди рискнули вести бизнес вместе с близкими
Существует мнение, что дружбу и деньги не стоит смешивать. Мол, где долги и работа — нет места близким отношениям. Впрочем, некоторые решаются проверить это на своем опыте. Конечно, всегда есть плохие истории, где люди и деньги потеряли, и дружбы лишились. Но есть и приятные исключения из этого правила. Те, кто в друге нашел не только поддержку и веселье, но и надежного партнера для собственного дела.
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- За пару месяцев до Нового года мы с подругой решили сделать мини-студию и заработать на фотосессиях. Ее квартира превратилась в студию, моя камера — в инструмент фотографа. Идея — разбогатеть на новогоднем настроении. Гениально? Очень. Она замечательно оформляет пространство: елочки, гирлянды, костюмы. Я снимаю, ретуширую, настраиваю свет, покупаю реквизит. Сначала все шло отлично. Клиенты довольны. Мы — тоже.
Но с каждой съемкой я все больше стала замечать, что подруга разговаривает со мной как HR с кандидатом без опыта. Высокомерно. Претенциозно. С раздражением. Я немного удивлялась. Списывала на усталость. Молчала. Потому что Новый год — праздник волшебства, а не скандалов. Но внутри начало покалывать подозрение: «Ага... это не дружба, это корпоратив». А потом приходит сообщение: «Ты плохо работаешь. Ты прокрастинатор. Я больше не хочу с тобой работать. Но ты мне дорога как подруга. Я хочу сохранить нашу дружбу». Я читала и офигевала.
На этом закончился и наш бизнес, и наша дружба. И знаете что? И хорошо. Если вам в партнерстве говорят «ты прокрастинатор», а не «давай поговорим», — это не бизнес. Это токсик-шоу. И никакие декорации этого не скроют. © content_by.olesia
- Мы с подругой давно мечтали о своем массажном салоне, и, наконец, открыли, работаем. Однажды она заходит и с серьезным лицом говорит: «Все, теперь ты сама клиентов мнешь, мне надоело». Я стою в шоке, ушам не верю, мы же так мечтали! И тут она как заржет и добавляет: «На два месяца. Помнишь, я на обучение записывалась?» Оказывается, едет в столицу — учиться новой технике, чтоб потом вернуться и расширить наш список процедур. Ну ее с такими шутками!
- Недавно моя подруга обратилась ко мне с предложением открыть собственную студию. Она занимается маникюром, а я наращиваю ресницы. Я долго колебалась, пора ли уже открывать что-то свое, потому что работала в салоне. Но в конце концов я согласилась и вложилась в наше общее дело. Сначала все было не очень хорошо, потому что мы потратили много денег, закупили мебель, сняли студию и вложились в рекламу, а клиентов не было. Однако уже прошло два месяца и дела идут в гору. Я почти каждый день хожу на работу, потому что у меня все больше клиентов. Подруга также не сидит без дела. Еще немного и мы уже выйдем в плюс. © Карамель / VK
- Мы с подругой решили создать свое дело. Обе любим читать и потому изучив рынок книг поняли, что хобби вполне может принести деньги. Оказалось, по факту в этой сфере у нас даже не так много конкурентов будет и потому мы решили создать онлайн-магазин. Сами изучили разные бизнес-уроки, создали бизнес и контент планы, приблизительно просчитали капиталовложение, программу лояльности и многое другое. Спали ужасно и пахали как проклятые. Сами паковали все, принимали заказы, писали рецензии на книги, чтобы страничка была не пустая. И мы таки это сделали! О нас начали говорить. Спустя 5 лет титанического труда мы открыли и обычный магазинчик, который имел такой же успех. И все это мы делали с моей подругой сами, плечом к плечу. Деньги нас не рассорили, а время проверило на прочность. И да, без мотивации и денег не получилось бы этого всего достичь, не спорю, но я хочу сказать, что и без человека рядом — это было бы невозможно. Именно благодаря нашей тесной связи мы смогли выстоять и преодолеть все. © Карамель / VK
- Наверное, у многих девушек во время вечерних встреч с подругами была мысль начать свой бизнес. Вот так и я со своей близкой подругой сидели у меня дома, думали, какой бизнес делать. Я исписала половину блокнота нашими идеями, плюсами и минусами. Чаще всего такие разговоры лишь остаются разговорами. Но мы не дали этому случится, потому что сразу же создали страницу магазина и заказали товар. Даже больше — мы его оплатили! С того дня прошло уже где-то 4 месяца и самое удивительное то, что мы реально активно занялись тем делом, развиваем его и уже имеем не мало так заказов. © Карамель / VK
- Когда мне было лет 14, я планировала свое будущее — хотела поступить в экономический университет, а потом с подругой открыть свой бизнес — магазин для подростков... И знаете что? Сбылось! © Не все поймут / VK
- Недавно передо мной встала дилемма — закрыть бизнес или попытаться его спасти. Из-за экономических трудностей мое кафе начало терять деньги и держать дальше этот бизнес было невыгодно. Я долго мечтала о собственном кафе и теперь мне надо было от него отказаться. Я все же решила дать второй шанс и что-то изменить. С помощью подруг мы обновили дизайн помещения, изменили меню и начали проводить различные ивенты. И это помогло, уже через два месяца кафе снова расцвело, и мой риск стоил результата. © Карамель / VK
- В студенческие годы встречалась с парнем, его мама была против, так как я ему не ровня. Он из «хорошей семьи» и учился в престижном вузе, а меня отчислили со второго курса, и зарабатывала я, делая маникюр. Как много гадостей про свое дело я от нее слышала. Но шло время, у меня появились постоянные клиенты, потом я и подруга взяли в аренду комнату в местном торговом центре и открыли первый свой салон. Было очень сложно. Но сейчас мы с моей лучшей подругой хозяйки целой сети. В любом деле можно быть успешной. © Подслушано / Ideer
- Год назад открыли с другом автоателье и набрали веселый молодой коллектив. Никогда не думала, что такое место будет таким притягательным для людей. Вечерами наши работники остаются, чтобы отдохнуть вместе с нами, друзья и даже малознакомые люди, приезжая сюда один раз, начинают бывать каждый день. Веселье, разговоры взахлеб обо всем на свете до ночи и классная дружеская атмосфера. Думала купить растения для улучшения атмосферы. Чувствую, что без надобности. © Подслушано / Ideer
- Лет в 12 открыли с подругой на пару бизнес — ловили ящериц и продавали малышне во дворе. За доплату можно было приобрести корм — ягодку. Мы процветали, пока бабушки не стали выяснять, почему дети приходят из магазина без сладкого и без денег. Когда контору спалили, нас сильно отругали и запретили это делать. До сих пор не понимаю, за что, все ж по-честному было! © Подслушано / Ideer
- У меня было пару неудачных опытов ведения дел с друзьями. И после я зарекся вообще никогда не вести таких дел. Первый раз открыли с товарищем дело на мое имя. Он стал водить своих друзей в наш офис, психовал, когда я спрашивал о тратах в отчетность и в итоге пропал, подставив меня перед клиентами.
Второй раз я работал уже на друга. Поначалу все было хорошо. Но потом начались: «пойми по-дружески, я тебе понижу оплату, мне кредит выплачивать за машину, тем более ты не прям все делаешь». На этой почве разругались. © DVadim001 / Pikabu
- Я работаю в небольшом частном бизнесе с несколькими партнерами, и у них, кажется, все идет довольно хорошо. Хотя они активно нанимают членов собственной семьи. Некоторые из таких «сотрудников» не разговаривают друг с другом годами. Это создает бесконечные проблемы, но они вряд ли уволят родню. © sweet_static / Reddit
- Начали с сестрой продавать рассаду. Я сажала, пикировала, бегала по базам, она помогала по выходным. Как же я офигела, когда в один прекрасный день она забрала всю кассу (мол, в банк отвезти), а вернулась с двумя шикарными золотыми браслетами. Мне и ей. Дескать, решила нас так наградить. Я хотела на эти деньги технику в дом купить, гардероб обновить, часть средств дальше вложить. В итоге на следующий год я уже стала делать все это одна. А она, как узнала, жутко обиделась, сказала, что я ее кинула.
- Я художница, как-то ко мне обратилась подруга — надо нарисовать букву. Я не поняла задание, но сделала. Она говорит, не то. Снова не то. И опять. Она психанула, мол, ничего я не понимаю. И пропала. А спустя пару месяцев вижу у нее в социальной сети объявление о начале какого-то образовательного проекта для малышей. И на афише кусочек прописи. Моей первой мыслью было: «Ааа, так вот, что тебе нужно было». А потом подумала, как хорошо, что она к кому-то другому обратилось. Не хочу с друзьями ни над чем денежным работать. Для меня работа отдельно, друзья отдельно.
- Лет 10 назад моя подруга частенько тусовалась в одном ресторане, подружилась постоянными клиентами. А потом у владельца случились проблемы со здоровьем и постоянные клиенты решили выкупить ресторан. С помощью родственника — инвестора смогли завершить сделку. А вот потом началось. Беда в том, что никто из них ничего не знал про ресторанный бизнес. Не было ни бизнес-планов, ничего. Просто любить ресторан и его клиентов — не то же самое, что управлять им. Дорого им дался этот урок. © Unknown author / Reddit
Открыть бизнес с друзьями или в одиночку — дело в любом случае не простое. Поэтому всегда приятно узнать о том, как с этим справляются другие люди. А то и на ус что-то намотать получиться:
Комментарии
А у меня с "друзьями" деловые отношения как то не очень ладятся. Причём неважно что это - друзья, или в основном это друзья друзей. Один друг хорошей подруги стырил из дела чужие 300 000 евро. Другие друзья подгадили с получением государственного гранта впихнув в проект свою "нетакушность" жовто-блокитную.
Не прокрастинация - а нежелание выполнять важные и другие дела. Люди, вы напридумывали кучу слов, которые типа красиво описывают простые вещи. Мизогиния для меня до сих пор звучит как название воспалительного процесса суставов или другой части тела. ДА - я узнала значение термина - и ЧЕМ шовинизм не угодил?