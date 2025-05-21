15 историй о том, как люди рискнули вести бизнес вместе с близкими

Существует мнение, что дружбу и деньги не стоит смешивать. Мол, где долги и работа — нет места близким отношениям. Впрочем, некоторые решаются проверить это на своем опыте. Конечно, всегда есть плохие истории, где люди и деньги потеряли, и дружбы лишились. Но есть и приятные исключения из этого правила. Те, кто в друге нашел не только поддержку и веселье, но и надежного партнера для собственного дела.