15 вещей, которые мы бы никогда не увидели, если бы не фотки в интернете

Народное творчество
1 час назад

Наш мир полон уникальных и необычных вещей. Некоторые из них мы никогда не сможем увидеть, даже если заглянем в каждый уголок планеты. Просто потому что обстоятельства не всегда складываются нужным образом. Но, благо, есть интернет. С его помощью можно увидеть все — от растений-альбиносов до котов, повелевающих молниями.

«Мыло для бани просто стало неоново-зеленым»

  • Немедленно выбросьте. Похоже, оно заражено бактериями. Я не инфекционист, но знаю, что есть такая, которая делает все неоново-зеленым. © drseltzer / Reddit

«Получила от прабабушки этот светящийся салатник»

«Я не представлял, что грибы бывают такими огромными. Рука для сравнения»

«Котя тыкнул лапкой плазменный шар»

«Посадил рассаду, и один из проростков перца оказался полностью белым»

«Эта конфета пролежала в бардачке моей машины 6 лет»

«Гнездо колибри с яйцами прямо у моей двери»

«Луковое кольцо размером с банан»

«Внутри консервной банки с фасолью была еще одна банка с фасолью»

«Иногда моя курица несет яйца без скорлупы»

«Нашел в офисе гигантскую скрепку»

O_о
23 часа назад

Не выбрасывай, она помогает разобраться в Ворде

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«Это самый необычный жилет безопасности, что я видел»

«У меня довольно гибкие пальцы»

«Необычный узор на спиле кедра»

«Многие привыкли видеть витилиго на теле, а у меня оно на волосах»

  • Люди платят за подобное бешеные бабки! А вам природа сделала такой подарок бесплатно. © giskardwasright / Reddit

За яркими впечатлениями необязательно ехать в другую страну. Иногда сюрпризы могут поджидать прямо у нас дома.

Фото на превью Minkiemink / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ксюша Cyprida
23 часа назад

Салатник со второго фото - урановое стекло. Есть из него не советую. Но если измерить дозиметром, и излучение будет в пределах безопасной нормы, в нём можно хранить всякие не пищевые вещи

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tama
1 час назад

Курам не хватает кальция, поэтому яйца голые. Моя бабуля курам в кашу добавляла мел и молотую скорлупу, чтобы такого не было.

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