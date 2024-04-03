15 вещей, которые мы бы никогда не увидели, если бы не фотки в интернете
Народное творчество
1 час назад
Наш мир полон уникальных и необычных вещей. Некоторые из них мы никогда не сможем увидеть, даже если заглянем в каждый уголок планеты. Просто потому что обстоятельства не всегда складываются нужным образом. Но, благо, есть интернет. С его помощью можно увидеть все — от растений-альбиносов до котов, повелевающих молниями.
«Мыло для бани просто стало неоново-зеленым»
- Немедленно выбросьте. Похоже, оно заражено бактериями. Я не инфекционист, но знаю, что есть такая, которая делает все неоново-зеленым. © drseltzer / Reddit
«Получила от прабабушки этот светящийся салатник»
- А это вообще безопасно? © CaseIH** / Reddit
«Я не представлял, что грибы бывают такими огромными. Рука для сравнения»
«Котя тыкнул лапкой плазменный шар»
«Посадил рассаду, и один из проростков перца оказался полностью белым»
«Эта конфета пролежала в бардачке моей машины 6 лет»
«Гнездо колибри с яйцами прямо у моей двери»
«Луковое кольцо размером с банан»
«Внутри консервной банки с фасолью была еще одна банка с фасолью»
«Иногда моя курица несет яйца без скорлупы»
«Нашел в офисе гигантскую скрепку»
«Это самый необычный жилет безопасности, что я видел»
«У меня довольно гибкие пальцы»
«Необычный узор на спиле кедра»
«Многие привыкли видеть витилиго на теле, а у меня оно на волосах»
- Люди платят за подобное бешеные бабки! А вам природа сделала такой подарок бесплатно. © giskardwasright / Reddit
За яркими впечатлениями необязательно ехать в другую страну. Иногда сюрпризы могут поджидать прямо у нас дома.
Фото на превью Minkiemink / Reddit
Комментарии
Уведомления
Салатник со второго фото - урановое стекло. Есть из него не советую. Но если измерить дозиметром, и излучение будет в пределах безопасной нормы, в нём можно хранить всякие не пищевые вещи
-
-
Ответить
Курам не хватает кальция, поэтому яйца голые. Моя бабуля курам в кашу добавляла мел и молотую скорлупу, чтобы такого не было.
-
-
Ответить
Похожее
18 человек, которые будто взяли у инопланетян по кусочку для своей внешности, а то и весь облик целиком
15+ аксессуаров с красной дорожки, которые сложно разглядеть сразу. Но как только вы их заметите, восторг гарантирован
Дизайн
1 год назад
18 счастливчиков, которым попалась вещь с небольшим секретом
Я искала парикмахера, который не испортит мне ни волосы, ни настроение. Получилось лишь с пятой попытки
Культура
6 месяцев назад
10 пар звезд, которые не трубят о своих отношениях на каждом углу, а следуют правилу «счастье любит тишину»
Семья
8 месяцев назад
9 случаев, когда женщин в фильмах показывают такими, что хочется просто встать и уйти из кинозала
Кино
1 месяц назад
18+ человек, которые никак не ожидали получить такие подарки
20+ человек, которые не ожидали от судьбы такого царского подгона
Как бодипозитивные показы купальников изменили мир моды и доказали, что все тела прекрасны
Культура
8 месяцев назад
Я пожалела еды для «родных кровиночек», и теперь они страшно обижены на меня
Народное творчество
4 месяца назад
20+ женщин, которые вдруг получили замечание из разряда «ну ты же девочка» и просто выпали в осадок
Спорим, что, глядя на этих 13 детей, вы не сразу узнаете в них своих любимых актеров?
Кино
8 месяцев назад