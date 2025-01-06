20+ трогательных фото о том, что значит расти рядом с лучшим другом
У детей, выросших в одном доме с питомцами, остается в памяти немало забавных моментов, связанных с хвостатыми друзьями. Такие воспоминания греют душу. А наблюдать за тем, как дети и животные взрослеют вместе, весьма интересно, и благодаря фотографиям сделать это не так уж сложно.
«Это я с моей лучшей подругой в 8 лет, в 18 и в 26»
«Между первым и вторым фото прошло 8 лет»
«Я и Марсик. Фото с разницей в 12 лет. Переломы, кстати, настоящие»
«Фото меня и моего кота с разницей в 10 лет»
«Моя девушка и ее первая собака. Между фото прошло 11 лет»
«Я мечтал завести кота и назвать его Ральфом. Моей кошке по кличке Ральф уже 20 лет»
«Это я со своей девочкой в 2012 и в 2024»
Сябакен уже слепой. Вот это настоящие хозяева- не бросили и не отдали.
«Мне подарили котенка на 10-летие. Вчера мне исполнилось 30, поэтому мы с котькой отметили 20 лет совместной жизни»
«Мы были вместе 15 лет. Пришло время прощаться...»
Психолог в Киеве сказала что должно пройти где-то год. Тогда и можно брать другое животное. И мы взяли, и не одного а двух. И не пожалели.
«Мой старший брат и наш кот с разницей в 20 лет»
«Я и моя кошка. Прошло 18 лет»
«Между этими фотками меня с моей собакой 13 счастливых лет»
«Некоторые вещи никогда не меняются»
«Моя собака и я, разница между фото — 15 лет. День, когда мы встретились, и день, когда мы расстались»
«Фото с разницей в 20 лет. Когда у нас появилась кошка, я еще ходила в детский сад»
«На 8-летие мне подарили щенка. Вот мы с ним в самом начале, в мой 12-й день рождения и в тот день, когда его не стало. Скучаю по нему очень!»
Да...Расставание с питомцем - очень грустно...Да ещё и собачка такая замечательная... Очень-очень жалко... Помню,что у меня незадолго до поступления в первый класс, летом,умерла прямо в ветклинике во время лечения кошечка по имени Маша... Тоже грустно было...
«Мы вместе уже 20 лет. Спасибо тебе, моя милая девочка, за все!»
«Между этими фото меня и моей собаки — 14 лет»
«Моя девушка и ее кот с разницей в 20 лет!»
«Мой лучший друг и я 13 лет назад и сейчас»
«Прошло ровно 10 лет с тех пор, как у нас появился кот!»
Между первым и вторым фото 18 лет промчались
Фотографии, на которых запечатлена большая разница, нередко привлекают много внимания. если вы тоже любите смотреть на такие фотосравнения, то вот вам еще одна наша статья на эту тему.
Комментарии
Что означают фразы: "Пришло время прощаться..." и "День, когда мы расстались"? Это фотографии перед спланированным усыплением животного или опять перевод кривой?
У меня была черепашка с 3-ого класса, а умерла она этой весной. Мне уже 27 😢очень грустно было расставаться
Моё исчадие и кот. Разница фото - 8 лет. Сейчас сын еще старше, а кот живет у нас с 2014 года.
И нет, Котенька не стал толстым. Просто он очень пушистый.