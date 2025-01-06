20+ трогательных фото о том, что значит расти рядом с лучшим другом

У детей, выросших в одном доме с питомцами, остается в памяти немало забавных моментов, связанных с хвостатыми друзьями. Такие воспоминания греют душу. А наблюдать за тем, как дети и животные взрослеют вместе, весьма интересно, и благодаря фотографиям сделать это не так уж сложно.

«Это я с моей лучшей подругой в 8 лет, в 18 и в 26»

«Между первым и вторым фото прошло 8 лет»

«Я и Марсик. Фото с разницей в 12 лет. Переломы, кстати, настоящие»

«Фото меня и моего кота с разницей в 10 лет»

«Моя девушка и ее первая собака. Между фото прошло 11 лет»

«Я мечтал завести кота и назвать его Ральфом. Моей кошке по кличке Ральф уже 20 лет»

«Это я со своей девочкой в 2012 и в 2024»

«Мне подарили котенка на 10-летие. Вчера мне исполнилось 30, поэтому мы с котькой отметили 20 лет совместной жизни»

«Мы были вместе 15 лет. Пришло время прощаться...»

«Мой старший брат и наш кот с разницей в 20 лет»

«Я и моя кошка. Прошло 18 лет»

«Между этими фотками меня с моей собакой 13 счастливых лет»

«Некоторые вещи никогда не меняются»

«Моя собака и я, разница между фото — 15 лет. День, когда мы встретились, и день, когда мы расстались»

«Фото с разницей в 20 лет. Когда у нас появилась кошка, я еще ходила в детский сад»

«На 8-летие мне подарили щенка. Вот мы с ним в самом начале, в мой 12-й день рождения и в тот день, когда его не стало. Скучаю по нему очень!»

© sch0f13ld / Reddit Оборотень Кошка 2 часа назад Да...Расставание с питомцем - очень грустно...Да ещё и собачка такая замечательная... Очень-очень жалко... Помню,что у меня незадолго до поступления в первый класс, летом,умерла прямо в ветклинике во время лечения кошечка по имени Маша... Тоже грустно было... - - Ответить

«Мы вместе уже 20 лет. Спасибо тебе, моя милая девочка, за все!»

«Между этими фото меня и моей собаки — 14 лет»

«Моя девушка и ее кот с разницей в 20 лет!»

«Мой лучший друг и я 13 лет назад и сейчас»

«Прошло ровно 10 лет с тех пор, как у нас появился кот!»

Между первым и вторым фото 18 лет промчались