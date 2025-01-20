20+ человек, которые взяли и изменились так, что с трудом узнают себя в зеркале

Все мы меняемся со временем так или иначе. А если приложить к этому процессу усилия, упорство, а временами и фантазию, результат может поразить в самое сердце не только самого героя преображения, но и совершенно посторонних людей.

«Я сбросила 54 кг. Для составления меню использую ChatGPT»

«Это просто: надо взять и задать примерно такую команду: «Пожалуйста, создай мне здоровый и недорогой план питания на 7 дней: завтрак, обед, ужин и один перекус ежедневно. 1500 калорий в день. Мне нравятся скандинавская и средиземноморская диеты. Мне не нравятся такие-то ингредиенты (перечислить). Я женщина, мне X лет, я вешу Y кг, и я F см ростом. У меня низкий уровень железа и низкий уровень витамина B12. Пожалуйста, укажи общее количество калорий для каждого приема пищи, а также для каждого ингредиента. Я хочу, чтобы говядина, свинина, птица, белая рыба и жирная рыба были включены в ежедневные приемы пищи». А искусственный интеллект выдает мне результат. Это здорово упрощает жизнь.

«Я начала считать калории, бегать и готовить еду дома. И вот результат»

«К свадьбе я хотела измениться. Свадьба сорвалась, но зато я перешла с размера XXXL на S»

«Раньше я не очень любила фотографироваться»

«Вот как за 3 года изменилось мое лицо»

«Попрощался со своей ужасной прической»

«Сделала липосакцию подбородка. Мою шею теперь видно!»

«Я до перманентного макияжа бровей и после»

Прям видно, насколько уверенней вы теперь себя чувствуете! В этом и есть красота. Вам очень идет. © Cultural-Error597 / Reddit

«До брекетов и после»

«Сбросил около 70 кг»

«Между этими фото разница в один год. Я как будто заново открыла себя и свой стиль»

«Я в 14 и в 26. Просто начал любить себя, а не свою бывшую»

Кто бы мог подумать, что твоя линия челюсти просто скрывалась! © currylover95 / Reddit

«Похудела. Оказалось, что мой генетический двойной подбородок не такой уж и генетический»

«Это я после трех сеансов микронидлинга и RF-лифтинга. Также открыла для себя корейский уход за кожей и стала поклонницей муцина улитки»

«За 2 года вся моя жизнь изменилась. Я похудела, много двигаюсь, занимаюсь спортом и борюсь с депрессией каждый день»

«Вот как я изменился почти за год. Это был долгий путь»

«Я в 19 и в 25 лет. Прошла лечение аутоиммунных заболеваний и полюбила крутой макияж»

«Как же я довольна своими новыми бровями! Прошел всего час, а жизнь уже изменилась»

© 29Richardson / Reddit Игорь Голубев 4 дня назад А я то все голову ломаю.

Что же такого сотворить, чтобы жизнь изменить. Чтобы не было долгов, и .машина новая... А оказывается, всего то брови... Кстати. А где до, где после? Что с бровями то делать? Выщипывать, или рисовать? - - Ответить

Я обычно никогда не пишу комментарии, но как же круто они на тебе смотрятся! Потрясающе. © ___CupCake / Reddit

«Вот как я изменился за год»

«Вот такая разница за 2 года. Последние несколько лет были сумасшедшими: развод, переезд. Но сегодня я наконец-то счастлива»

Потрясающе выглядишь! И намного моложе. © DeedaInSeattle / Reddit

«Решился наконец на накладку из волос. Пока привыкаю, но уже счастлив»

«Сделала липосакцию подбородка. Уверенность в себе взлетела просто до небес!»

Ты выглядишь как совершенно другой человек! © itsyourmom1 / Reddit

«Я в 31 и в 41 год. Просто поставила в приоритет себя. А еще добавила ботокс, дорогущий уход за кожей и косметику»

Вот это разница, аж дыхание перехватило. Даже близко на свой возраст не выглядишь. © Msink / Reddit