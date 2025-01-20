Главное, ничего не перекусывать, пока ИИ меню составляет. Как раз пару недель голодания - и минус 20 кг.
20+ человек, которые взяли и изменились так, что с трудом узнают себя в зеркале
Все мы меняемся со временем так или иначе. А если приложить к этому процессу усилия, упорство, а временами и фантазию, результат может поразить в самое сердце не только самого героя преображения, но и совершенно посторонних людей.
«Я сбросила 54 кг. Для составления меню использую ChatGPT»
«Это просто: надо взять и задать примерно такую команду: «Пожалуйста, создай мне здоровый и недорогой план питания на 7 дней: завтрак, обед, ужин и один перекус ежедневно. 1500 калорий в день. Мне нравятся скандинавская и средиземноморская диеты. Мне не нравятся такие-то ингредиенты (перечислить). Я женщина, мне X лет, я вешу Y кг, и я F см ростом. У меня низкий уровень железа и низкий уровень витамина B12. Пожалуйста, укажи общее количество калорий для каждого приема пищи, а также для каждого ингредиента. Я хочу, чтобы говядина, свинина, птица, белая рыба и жирная рыба были включены в ежедневные приемы пищи». А искусственный интеллект выдает мне результат. Это здорово упрощает жизнь.
«Я начала считать калории, бегать и готовить еду дома. И вот результат»
«К свадьбе я хотела измениться. Свадьба сорвалась, но зато я перешла с размера XXXL на S»
Ну и смысл?
Жениха потеряла, привлекательность тоже.
Была аппетитной симпатичной папмпушкой с перспективой.
Стала тощей непривлекательной брошенкой.
В чем кайф то?
«Раньше я не очень любила фотографироваться»
Ну конечно. В такой клетчатой юбке. Кому понравится фотографироваться то?
«Вот как за 3 года изменилось мое лицо»
«Попрощался со своей ужасной прической»
А всего то и нужно было пару месяцев не стричься.
Главное, мыться не забывать
«Сделала липосакцию подбородка. Мою шею теперь видно!»
Зато не видно липоксированного подбородка.
Но неужели ни диета, ни спорт не помогли?
«Я до перманентного макияжа бровей и после»
- Прям видно, насколько уверенней вы теперь себя чувствуете! В этом и есть красота. Вам очень идет. © Cultural-Error597 / Reddit
«До брекетов и после»
«Сбросил около 70 кг»
«Между этими фото разница в один год. Я как будто заново открыла себя и свой стиль»
«Я в 14 и в 26. Просто начал любить себя, а не свою бывшую»
- Кто бы мог подумать, что твоя линия челюсти просто скрывалась! © currylover95 / Reddit
«Похудела. Оказалось, что мой генетический двойной подбородок не такой уж и генетический»
«Это я после трех сеансов микронидлинга и RF-лифтинга. Также открыла для себя корейский уход за кожей и стала поклонницей муцина улитки»
- Отличный результат! © ohno_xoxo / Reddit
«За 2 года вся моя жизнь изменилась. Я похудела, много двигаюсь, занимаюсь спортом и борюсь с депрессией каждый день»
«Вот как я изменился почти за год. Это был долгий путь»
«Я в 19 и в 25 лет. Прошла лечение аутоиммунных заболеваний и полюбила крутой макияж»
Бедная девочка, надеюсь, кожа вылечена, а не скрыта под макияжем.
Очень хорошенькая стала!
«Как же я довольна своими новыми бровями! Прошел всего час, а жизнь уже изменилась»
А я то все голову ломаю.
Что же такого сотворить, чтобы жизнь изменить. Чтобы не было долгов, и .машина новая... А оказывается, всего то брови... Кстати. А где до, где после? Что с бровями то делать? Выщипывать, или рисовать?
- Я обычно никогда не пишу комментарии, но как же круто они на тебе смотрятся! Потрясающе. © ___CupCake / Reddit
«Вот как я изменился за год»
«Вот такая разница за 2 года. Последние несколько лет были сумасшедшими: развод, переезд. Но сегодня я наконец-то счастлива»
- Потрясающе выглядишь! И намного моложе. © DeedaInSeattle / Reddit
«Решился наконец на накладку из волос. Пока привыкаю, но уже счастлив»
«Сделала липосакцию подбородка. Уверенность в себе взлетела просто до небес!»
- Ты выглядишь как совершенно другой человек! © itsyourmom1 / Reddit
«Я в 31 и в 41 год. Просто поставила в приоритет себя. А еще добавила ботокс, дорогущий уход за кожей и косметику»
- Вот это разница, аж дыхание перехватило. Даже близко на свой возраст не выглядишь. © Msink / Reddit
Ох, а как женихов и невест меняет семейная жизнь — это отдельная история! Кроме того, любопытно наблюдать за людьми и их питомцами, которые выросли и изменились вместе. А у некоторых еще все впереди — например, у тех счастливчиков, которые в одночасье по велению судьбы стали обладателями 12-ти котиков.