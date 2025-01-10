«Еще недавно у нас было 0 котов, а сейчас их 12». Реальная новогодняя история

Иногда наши заветные желания сбываются самым непредсказуемым образом, и одна молодая семья в этом недавно убедилась. С ней произошла по-настоящему новогодняя история, когда буквально за один день жизнь изменилась до неузнаваемости.

Вот как об этом рассказывает непосредственный участник событий: «Еще недавно у нас было 0 котов, а сейчас их 12. И я не совсем понимаю, что с этим делать. А начиналось все так: мы давно хотели проводить больше времени за городом, на природе, и недавно наша мечта сбылась. Пусть дом еще не до конца достроен, но жить в нем уже можно, чем мы быстренько и воспользовались. Для полного счастья не хватало только одной мелочи. Шерстяной мелочи. Поэтому на начало 2025 года мы запланировали небольшой квест с поисками котика по различным объявлениям, знакомым и приютам. Ну, а между тем принялись готовиться к Новому году. Вот только «праздник» к нам пришел немного раньше запланированного. Морозным декабрьским утром на пороге нашего дома образовалось некое рыжее мяукающее создание, которое при более детальном рассмотрении оказалось совсем юной кошечкой.

Эти вопрошающие грустные глазенки, этот несчастный одинокий вид на промозглом ветру оказались мощнейшим комбо, которое не оставило шансов нашим сердцам. Стало ясно, что судьба решила все за нас. Слегка опешив от столь внезапного новогоднего подарка, мы первым делом стали искать, чем накормить это рыжее чудо. Затем мы стали писать друзьям и знакомым кошатникам с вопросами, как теперь жить и что делать. В итоге, решили, что действовать нужно не торопясь, необходимо дать кошечке время привыкнуть к нам, приручить, по возможности разобраться с ветеринарными делами и потом уже одомашнивать найденыша. Сразу в дом кошечка не пошла — побаивалась, поэтому мы оборудовали ей уютное место на террасе. Это был великолепный план, надежный, как швейцарские часы, но...

На следующее утро, решив посмотреть, как там поживает наш рыжий комочек меха, мы с удивлением обнаружили, что произошло еще одно чудо новогоднее, и комочков на террасе стало 6. Но это не тот случай, когда вы приручаете милую кошечку, которая, кажется, просто страдает лишним весом, а через неделю стоите в переходе метро с мольбами пристроить котят. Эти комочки были вообще-то здоровыми такими батонами и выглядели они так, будто если сейчас же не выйти к ним на переговоры с фурой еды, то они ворвутся в дом сами.

Пока котики не перешли к грозным мерам не затребовали миллион долларов и вертолет, мы перепотрошили холодильник и приготовили еду на всю эту ораву. Мяукающая банда за стеклом становилась все настойчивее и уже поставила нас на счетчик, угрожая каждый час истреблять по одному тапку, поэтому медлить было нельзя. В ход пошел фарш из холодильника, молоко, какая-то курятина, каша и наши нервы — все это было выедено подчистую.

Но стоило нам только выйти кормить 6 непонятно откуда взявшихся котиков, как к хитрой рыжей банде 5 минут спустя откуда-то подоспело подкрепление в виде четырех рыжих булочек и одного батона лесного окраса. Чуть позже к ним добавилась еще кошка лесного окраса с вкраплением рыжего. Мы даже поначалу не могли толком сосчитать котеек. Они носились вокруг, едва не сбивая нас с ног, их мяуканье сливалось в один истошный ор, они чуть ли не выбивали из рук, даже не давая толком выложить еду. В общем, их стало 12.

Кто бы мог подумать, что это несчастное беззащитное создание, так жалостно смотревшее нам в глаза с порога, — на самом деле Троянский кот, который приведет за собой целую рыжую банду. Теперь без вкусняшки выход на улицу нам запрещен. Хочешь на свежий воздух — корми. И это пока еще они не требуют себя гладить. Доходит до того, что даже если ты принимаешь душ, моешь посуду или, пардон, идешь в туалет, они залазят на окна и как бы говорят: «Мы следим за тобой, ничтожество».

При всем при этом эта маленькая юная кошечка продолжает строить глазки и делать вид, будто «невиноватая я, они сами пришли!» Теперь ясно, что у них с самого начала была какая-то тактика — вот уж где хитрецы! Осталось всего лишь два вопроса: откуда котейки здесь объявились и не родственники ли они все? Если на второй вопрос ответить невозможно, то насчет первого можно предположить, что с окончанием сезона практически все, кто так или иначе их подкармливал, уехали в город, а рыжикам пришлось сколотить шайку и совершать вот такие лихие набеги на чью-нибудь частную собственность, пока не найдут себе надежное пристанище.



Им повезло, они его нашли. По крайней мере, на ближайшее время, пока не станет понятно, что делать с этим всем дальше. Несмотря на то, что зима пока что относительно мягкая, все равно это голодное и трудное время для всех животных. Поэтому мы, конечно же, котиков в беде не бросаем и помогаем им, чем можем. Безусловно, уходит тонна еды и молока — они те еще пылесосики. Но еда — это одно, а ведь нужно еще хоть какое-то укрытие.

Они немалую часть времени проводят, просто глядя в дом через стекло. При этом бывает, что в тот момент в их мисках еще полно еды. Значит, слава богу, сытые. Но по всему виду ясно, что им хочется кое-чего еще столь важного и нужного, особенно зимой — тепла. Сердце щемит от осознания, что они там на промозглой улице, и постоянно давит желание пустить их в дом погреться, но все-таки нужно и иметь здравомыслие и холодный ум, несмотря кошачье обаяние и милоту. Будь это один или два котика, мы бы, конечно, приютили их в доме. Но тут 12 хвостов! Такая кошачья банда разнесет весь дом в щепки, даже не дав нам возможности его достроить. Да и мы вряд ли уцелеем в эпицентре этого пушистого урагана. А взять одного или двух из этой банды отдельно мы тоже не можем. Сами представьте, как это будет выглядеть, если они будут друг на друга смотреть через стекло: одни — на морозе, другие — в тепле.

Поэтому мы решили сделать им прямо на террасе укрытие, которое назвали «Котель». Ничего особенного, просто конструкция из блоков, которые стоят на нескольких поддонах, снизу утеплитель. Но это уже дает полную защиту от ветра и осадков, что самое важное в холодное время года. В ближайшее время планируем заложить утеплителем еще и стены, а также оформить какой-то вход, чтобы через него меньше попадало холода. Внутри мы положили одеяла, чтобы котикам было мягче и теплее. На ночь кладем туда под низ грелки, заполненные горячей водой. Не то чтобы это рациональное с точки зрения теплоэффективности решение, но лучше, чем ничего, и котикам нравится. Думаем пока над более действенным способом обогрева, изучаем варианты. Кстати, зная непредсказуемый характер котиков, не было гарантии, что этот «Котель» им понравится и они там будут спать. Но, к счастью, хотя бы здесь все пошло по плану, и это укрытие над головой им приглянулось. Какие ни есть метры, а свои, без мам, пап и кредитов. В основном коты там ночуют, а днем тусуются вокруг дома, как бы напоминая, что не лишним будет еще разок проверить холодильник.

Уважаемая Вселенная, когда я говорил, что было бы здорово завести котика, немного не это имел ввиду... Но история получилась веселая и по-настоящему новогодняя. А пока мы, пусть и совсем не были готовы к такому повороту событий, глядим через окна на всю эту обворожительную пушистую ораву, наблюдаем за их странными ужимками, играми и прочими кошачьими приколами, и без конца умиляемся. Прошло всего несколько дней, а ощущение, что они были у нас всегда. Мне кажется, это чувство знакомо всем, у кого есть питомцы. Этот шерстяной синдикат совсем не похож на бездомных котов, побитых жизнью — все как на подбор красивые, будто бы ухоженные и очень милые. Особенно, когда они все вместе спят в «Котеле», превратившись в один большой шерстяной клубок. И на душе становится как-то тепло и уютно от осознания того, что, ты кому-то смог помочь. Что, несмотря на суровую пору, они в безопасности и у них все хорошо.

Хотя, конечно, то, что происходит сейчас — немного дико, странно и не совсем понятно, что делать дальше. То есть просто пережить холодное время мы им, конечно же, поможем, но потом начнется март, и котиков будет уже не 12«. Чтобы этого избежать, новоявленные котовладельцы уже озаботились вопросом стерилизации и планируют сделать ее в ближайшее время. А пока завели своим питомцам канал в соцсетях, чтобы рассказывать всем неравнодушным о жизни «Котеля» и буднях его постояльцев.