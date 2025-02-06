Я всегда знала, что в Подслушано сидят альтернативно одарённые. Одна визжит, второй вслепую ловит птицу, которой нет.. А свет включили только потом..
16 человек рассказали о курьезах, произошедших с ними в отеле
Оказавшись в гостинице, люди нередко ведут себя так, как никогда не позволили бы себе дома: например, устанавливают в ванной елку, жарят яичницу на утюге или даже прячут в номере тигра. В сегодняшней статье мы собрали истории обо всем, что может произойти в отеле, как со стороны постояльцев, так и сотрудников.
- Мне сегодня перепали огромные чаевые! За просто так! Работаю в отеле. В комнату постучала, спрашиваю, надо ли убираться сегодня, человек говорит «нет» и вручает деньги. Несколько раз спросила, не попутал ли чего. «Берите, и не надо ничего», — говорит и улыбается. Работа эта адская иногда, и такое очень редко встречается. Но как же здорово! © Подслушано / Ideer
- У нас была пара, которая снимала на выходные номер люкс с джакузи каждые несколько недель или около того. И вот как-то сняли они номер на новогодние праздники, повесили табличку «Не беспокоить», так что горничные к ним все это время не заходили. А когда они выехали, в их номере мы обнаружили живую елку в джакузи. Вся ванна была в смоле и иголках, мы ее отмывали несколько дней. Причем никто не видел, как они пронесли дерево. Начальник из любопытства проверил камеры видеонаблюдения — оказалось, они его протащили по лестнице на первом этаже, а в лифт сели только на втором, чтобы попасть в свой номер. Они и раньше оставляли бардак, но такое — впервые. © NotSymmetra / Reddit
- Заехали в номер со свежим ремонтом. Устали с дороги, сразу легли спать. И снится мне, что в комнату залетел голубь и крыльями хлопает. Просыпаюсь — а звук никуда не делся. Я подскакиваю, мой парень хватает покрывало, вслепую ловит птицу. Темно, я визжу, крылья хлопают. А потом мы включили свет, и оказалось, что голубя не было никакого, а шелестели от ветра отлепившиеся обои у потолка. В отеле долго извинялись. © Подслушано / Ideer
- Работал я в 5-звездочном турецком отеле коридорным. Как-то звонит гость и жалуется, что откуда-то очень сильно пахнет суджуком (колбаса такая). Ну, я поднимаюсь посмотреть, иду по коридору и вижу — дверь в один номер приоткрыта, и пахнет сильнее всего явно оттуда. Стучусь, захожу и вижу, как какой-то мужик жарит яичницу с колбасой на раскаленном утюге. И говорит такой: «Окно у меня плохо открывается, так что я открыл дверь, чтобы был сквозняк и все проветривалось». © Unknown author / Reddit
- Летом я подрабатывала горничной в отеле. Зашла однажды в номер, чтобы убраться, а там на кровати лежит взрослый тигр! К счастью, я успела закрыть дверь, пока он не поднялся. Я рассказала об этом управляющему, он связался с гостями и со службой контроля за животными. Без понятия, как им удалось протащить тигра в номер так, что никто не заметил. И почему они не повесили на дверь табличку «Не беспокоить»? В общем, ничего более жуткого я в номерах не находила. © karnaklover / Reddit
- Поехали с мужем отдыхать в далекие края. В первый же вечер познакомились с приятной пожилой парой, а они оказались хозяевами нашего отеля. Предложили переселить нас в люкс, до конца отдыха подкидывали нам всякие плюшки. Мы все думали, в чем же подвох. И вот в вечер перед отъездом они наконец признались, что мы им очень напомнили себя в молодости, отсюда и такая щедрость. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Прошлым летом работала в отеле — владельцем был богатейший мужик лет 45. Я познакомилась с его сыном и женой, она примерно того же возраста, что и владелец. И стала я замечать, что с ними за столиком часто сидит красивая молоденькая девушка. Она и за покупками с его женой ездила, они общались. А позже я узнала, что это его любовница. Жена в курсе, все в прекрасных отношениях. Только его сын ее не принял. Вот так богатые с жиру бесятся, я фигею. © Подслушано / Ideer
- Мои бабушка с дедушкой держали гостевой дом, а я им часто помогал. Заехала к нам на неделю одна пара. В день выезда женщина выкладывает на стойку регистрации живую мышь и орет, что поймала ее в номере, что все их вещи погрызены, что всю неделю в номере что-то шуршало, и отель, должно быть, кишит мышами. А надо сказать, что бабушка дом содержала в идеальной чистоте, мышей там никогда не было, и ей эта ситуация показалась подозрительной. В общем, пока дедушка отвлекал и задерживал пару, бабуля поднялась к ним в комнату и нашла в мусорке коробку с логотипом местного зоомагазина. Она им позвонила — бинго, вчера они продали мышь паре, по описанию похожей на этих гостей. Естественно, они с дедушкой сказали, что никакой компенсации эти хитрецы не получат и пусть убираются подобру-поздорову. Ну, а я мышь эту потом поймал, она прожила долгую и счастливую жизнь у моего брата. © MerylSquirrel / Reddit
- Коллега рассказал, как приехал в командировку — шикарный номер в отеле, ванная комната с джакузи... Разбирает он вещи, предвкушая балдеж, и вдруг — стук в дверь. Горничная ставит два ведра с водой: «Это для туалета, воды-то нет». Коллега в шоке: а как же джакузи? А она ему: «А, ну если захотите помыться, так я вам воду подогрею. Приятного отдыха!» © Cherenok.Nesudbi / Pikabu
"Вчера высадился в Бангкоке и живу теперь в гостинице с таким вот видом"
Про отсутствие воды в отеле. Знакомо. Была в командировке в Архангельске. Шикарная гостиница, уютный номер. НО! нет горячей воды. И всё впечатление от гостиницы было испорчено.
- За мной ухаживал мужчина. Мы сняли номер в гостинице, и это должен был быть потрясающий романтический вечер, но началось все с того, что он загонял всю гостиницу потому что ему все время что то не нравилось: то пыль, то царапина на тумбочке... Мы сменили номера 4. А потом я захотела есть, он заказал пиццу, ее привезли и я уже хотела на нее наброситься, а он такой: "В смысле, а че так мало ветчины? Я щас позвоню, разберусь". И мы час ждали другую пиццу. Это была последняя наша встреча. © piypiy32 / X
- Как-то в детстве в отеле пробрались за официантом в коридоры для персонала. Вот это было приключение! Полутемные ветвистые коридоры, кучи всяких интересных вещей, попытки не быть обнаруженными. Когда же мы набегались и направились к двери в гостевую часть отеля, нас ждала неудача: в двери не оказалось ручки. И вот уже мы слышим шаги приближающегося служащего отеля! В итоге спрятались, тихонько проследили за тем, как он достал ручку из-за ящика и открыл дверь, затем повторили его действия и выбрались наружу совершенно незамеченными. Тогда это было настоящее шпионское приключение. © Подслушано / Ideer
- Недавно мы с подругой ездили на отдых. Сняли двухместный номер в недорогом отеле — все равно собирались там только ночевать. Приехали и увидели, что на фото отель был лучше. Мне нормально и так, не самое худшее место, в котором я жила, но подруга очень придирчива. Так что как только мы поселились, она начала в номере большую уборку. Пока я раскладывала вещи, она пошла к горничным и потребовала, чтобы они дали ей чистящие средства. Короче, подруга перемыла ванную, обработала все поверхности в комнате, и только после этого начала раскладывать вещи. © Карамель / VK
- Поехали с мужем три года назад в Турцию. Сервис был шикарным, отель изумительный, пять звезд, все включено. Но моему мужу было сложно привыкнуть ко всем прелестям такого отдыха. Он не мог выйти из номера, пока не заправит все кровати, не вынесет мусор, не уберет все, что не так лежит. Представляю глаза персонала, когда они заходили убрать номер, а все уже сделано уже задолго до их прихода. Дошло даже до того, что в конце отдыха они нам оставили чаевые в виде сладостей, а не мы им за уборку. Не умеет у меня муж отдыхать... © Мамдаринка / VK
- Мы с семьей живем на самом берегу моря в небольшом курортном поселке и держим гостиницу для отдыхающих. К нам часто приезжают люди из разных городов, но больше всего нам запомнилась женщина, доктор каких-то там наук, профессор, которая преподает в универе. Она искренне удивлялась полям с бахчой арбузов, ведь она всю жизнь думала, что арбузы растут на деревьях. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Работаю в гостинице. Приехали к нам бабушка, дедушка и внучка лет 7 на пару недель к морю. Накануне отъезда купили на рынке живого цыпленка, ведь девочка «очень просила», а когда та наигралась (носилась с ним, пищащим, по всему двору), попросили куда-нибудь его пристроить, ведь у них завтра самолет домой. Я обалдела! Благо, сосед разводит птицу, отдали ему, курочка приняла цыпленка за своего. А от людей этих до сих пор мерзко. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
Работникам гостиниц вообще весело приходится, ведь работа с людьми полна сюрпризов.
Комментарии
Доктор каких-то там наук явно знала о месте произрастания арбузов, прикололась над хозяйкой отеля, а она прямо обрадовалась, что умней докторишки.
Где обитают такие мужчины, которые даже нa отдыхе убирают за собой гостиничный номер? Я тоже привожу в порядок всё, везде и всегда. Но я же женщина!