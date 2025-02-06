16 человек рассказали о курьезах, произошедших с ними в отеле

Оказавшись в гостинице, люди нередко ведут себя так, как никогда не позволили бы себе дома: например, устанавливают в ванной елку, жарят яичницу на утюге или даже прячут в номере тигра. В сегодняшней статье мы собрали истории обо всем, что может произойти в отеле, как со стороны постояльцев, так и сотрудников.