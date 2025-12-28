Ремонт — дело тонкое: 13 комиксов о том, как переклеить обои и сохранить чувство юмора
Новый цвет стен, уютный уголок для семейных застолий, сияющая рабочая поверхность на кухне... Чтобы дом был не только как надежная крепость, но и как теплое гнездышко, придется потрудиться, ведь ремонт — дело непростое. Это настоящее приключение, а порой и испытание не только для всей семьи, но и для друзей, родственников и соседей.
Мы решили нарисовать несколько комиксов, в которых каждый, кто хоть раз сталкивался с ремонтом, узнает себя.
Порой что-то идет не по плану несмотря на то, что все было высчитано до малейшей детали. Вместе с такими ошибками приходят опыт и креативные решения
«Несколько минуточек» — самая коварная и растяжимая единица времени в истории любого ремонта
Неправильно 😊
Надо так: "Когда я смогу поклеить обои? "
"" Через неделю, когда я потолок выровняю и покрашу! "
...... прошёл месяц..... потолок ещё в стадии выравнивания....
Главный урок любого ремонта: всегда оставляй себе путь к отступлению
Даже комментировать не могу. Как можно пускать кота в комнату, где лаком пахнет? Сама горе-ремонтница может дышать чем угодно, а кота за что?
Некоторые считают, что главный инструмент в ремонте — не уровень и не рулетка, а железная уверенность в себе
Иногда близкие хотят помочь и посодействовать в ремонте. Делают они это, конечно, по-своему.
Сроки ремонта имеют свойство растягиваться, как хороший детектив — с новыми сюжетными поворотами каждую неделю
Иногда дизайнерская мечта сталкивается с несокрушимым бастионом домашней экономии
Для некоторых самое неприятное открытие при ремонте — это встреча с качеством своей же старой работы
Стадии завершенности ремонта все определяют для себя по-разному. То, что для одних финишная прямая, для других — только начало.
Инструменты, пережившие десятилетия, иногда оказываются прочнее современных материалов
Это разные инструменты. Слева аккумуляторный шуруповерт, справа - дрель-перфоратор, такие только на проводе, там ни один акк отбойник не потянет.
Ваш идеальный ремонт — это лишь черновик для тех близких, кто уверен, что вы не обойдетесь без «уютных мелочей»
Иногда вдохновение приходит из самого неожиданного источника
Не "нам", а "мне". "Нам" хватило бы просто стоп-кадров, чтоб уловить общую концепцию.
В некоторых случаях лучше сразу обращаться к экспертам, это может сэкономить вам лишние деньги и нервные клетки.
Ремонт — это тот еще подвиг. Зато люди, «победившие» ремонт, приобретают такие качества и навыки, что уже готовы ко всему! А еще у них есть целая коллекция историй — от уморительных до душещипательных: