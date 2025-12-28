Ремонт — дело тонкое: 13 комиксов о том, как переклеить обои и сохранить чувство юмора

Новый цвет стен, уютный уголок для семейных застолий, сияющая рабочая поверхность на кухне... Чтобы дом был не только как надежная крепость, но и как теплое гнездышко, придется потрудиться, ведь ремонт — дело непростое. Это настоящее приключение, а порой и испытание не только для всей семьи, но и для друзей, родственников и соседей.

Мы решили нарисовать несколько комиксов, в которых каждый, кто хоть раз сталкивался с ремонтом, узнает себя.

Порой что-то идет не по плану несмотря на то, что все было высчитано до малейшей детали. Вместе с такими ошибками приходят опыт и креативные решения

«Несколько минуточек» — самая коварная и растяжимая единица времени в истории любого ремонта

Pohjoinen nainen 11 часов назад Неправильно 😊

Надо так: "Когда я смогу поклеить обои? "

"" Через неделю, когда я потолок выровняю и покрашу! "

...... прошёл месяц..... потолок ещё в стадии выравнивания.... - - Ответить

Главный урок любого ремонта: всегда оставляй себе путь к отступлению

Pohjoinen nainen 11 часов назад Даже комментировать не могу. Как можно пускать кота в комнату, где лаком пахнет? Сама горе-ремонтница может дышать чем угодно, а кота за что? - - Ответить

Некоторые считают, что главный инструмент в ремонте — не уровень и не рулетка, а железная уверенность в себе

Иногда близкие хотят помочь и посодействовать в ремонте. Делают они это, конечно, по-своему.

Сроки ремонта имеют свойство растягиваться, как хороший детектив — с новыми сюжетными поворотами каждую неделю

Иногда дизайнерская мечта сталкивается с несокрушимым бастионом домашней экономии

Для некоторых самое неприятное открытие при ремонте — это встреча с качеством своей же старой работы

Стадии завершенности ремонта все определяют для себя по-разному. То, что для одних финишная прямая, для других — только начало.

Инструменты, пережившие десятилетия, иногда оказываются прочнее современных материалов

Кошачья прислуга 12 часов назад Это разные инструменты. Слева аккумуляторный шуруповерт, справа - дрель-перфоратор, такие только на проводе, там ни один акк отбойник не потянет. - - Ответить

Ваш идеальный ремонт — это лишь черновик для тех близких, кто уверен, что вы не обойдетесь без «уютных мелочей»

Иногда вдохновение приходит из самого неожиданного источника

Кошачья прислуга 12 часов назад Не "нам", а "мне". "Нам" хватило бы просто стоп-кадров, чтоб уловить общую концепцию. - - Ответить