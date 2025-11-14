Мы представили, как бы выглядели 17 сказочных злодеек, если бы их нарисовали известные художники

Многие отрицательные сказочные героини наделены яркой внешностью и харизмой, которую видно на экране благодаря отличной игре актрис. Но какими бы изобразили этих женщин популярные художники, у которых свое видение красоты? Только взгляните, как могла бы выглядеть Малефисента в представлении Климта или Злая королева кисти Рубенса... Да от них же просто глаз оторвать невозможно!

Густав Климт как никто другой сумел бы отобразить грациозность Малефисенты, сочетающуюся с ее силой и роковой красотой

Если бы Иван Крамской написал портрет безумной красавицы Беллатрисы Лестрейндж, то он наверняка бы привел зрителей в восторг

Злая королева на портрете, написанном Питером Паулем Рубенсом, вышла бы очаровательной

За портретом красавицы Анидаг кисти Поля Гогена охотились бы все музеи мира

Снежная королева в изображении Яна Вермеера получилась бы спокойной зрелой дамой, от которой исходит ощущение уверенности и силы

Амедео Модильяни мог бы изобразить Круэллу де Виль изящной и загадочной молодой женщиной

А таким мог быть портрет Варвары, если бы она позировала Сандро Боттичелли

У Виктора Васнецова получилась бы очень элегантная Нарцисса Малфой

Если бы Рубенс решил написать портрет харизматичной морской ведьмы Урсулы, то полотно наверняка бы обрело огромную популярность

Мадам Тремэйн кисти Пьера Огюста Ренуара, скорее всего, вышла бы на портрете весьма приятной леди

Реши Долорес Амбридж позировать для своего портрета Карлу Брюллову, то он бы мигом ввел всех в заблуждение. Ведь на его картине она бы вышла милой и очаровательной дамой

У Поля Сезанна вышел бы славный портрет Марфушки. Полотно с юной и румяной девушкой наверняка украшало бы стены известной галереи

Если бы Леонардо да Винчи доверили написать портрет властной и капризной Красной королевы, то на нем она вышла бы очень милой и трогательной

Винифред Сандерсон из фильма «Фокус-Покус» отлично смотрелась бы на красочном полотне Марка Шагала

А вот ее сестрица Мэри Сандерсон вышла бы очень привлекательной дамой, если бы ее изобразил Альфонс Муха

Сара — третья из сестер Сандерсон — могла бы стать музой Эдгара Дега, и все коллекционеры мира мечтали бы повесить ее портрет на стене своей гостиной