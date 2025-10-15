Вот как могли бы выглядеть 16 человек с полотен прошлого, если бы они жили в наши дни

2 часа назад
Вы когда-нибудь задумывались о том, как бы выглядели персонажи с известных картин, если бы жили в наше время? А вот мы подошли к этому вопросу серьезно и решили провести эксперимент. Предлагаем полюбоваться результатами вместе.

Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

«Жанна Самари» — Пьер Огюст Ренуар

«Девушка с веером» — Пьер Огюст Ренуар

«Мария-Антуанетта» — Элизабет Виже Лебрен

«Рождение Венеры» — Боттичелли

«Аленушка» — Виктор Васнецов

«Портрет четы Арнольфини» — Ян Ван Эйк

«Всадница» — Карл Брюллов

ИньЯна
1 день назад

У меня репродукция этой картины в детстве над кроватью висела. Точно вам скажу, что нет - не то! Ни внешность, ни "начинка"

«Портрет Адели Блох Бауэр I» — Густав Климт

«Девочка с персиками» — Валентин Серов

«Лютнист» — Микеланджело Меризи да Караваджо

«Дама с горностаем» —Леонардо да Винчи

«Женщина перед зеркалом» — Тициан

«Инфанта Маргарита Тереза в синем платье» — Диего Веласкес

«Герцогиня Альба» — Франсиско Гойя

«Амбруаз Воллар» — Поль Сезанн

«Девушка с гребнем в волосах» — Казимир Малевич

O_о
1 день назад

Никогда такого не было, и вот опять, недели не прошло

