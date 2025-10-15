Вот как могли бы выглядеть 16 человек с полотен прошлого, если бы они жили в наши дни
Интересное
2 часа назад
Вы когда-нибудь задумывались о том, как бы выглядели персонажи с известных картин, если бы жили в наше время? А вот мы подошли к этому вопросу серьезно и решили провести эксперимент. Предлагаем полюбоваться результатами вместе.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
«Жанна Самари» — Пьер Огюст Ренуар
«Девушка с веером» — Пьер Огюст Ренуар
© Girl with a Fan / Pierre-Auguste Renoir / Hermitage Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image
«Мария-Антуанетта» — Элизабет Виже Лебрен
«Рождение Венеры» — Боттичелли
«Аленушка» — Виктор Васнецов
«Портрет четы Арнольфини» — Ян Ван Эйк
«Всадница» — Карл Брюллов
У меня репродукция этой картины в детстве над кроватью висела. Точно вам скажу, что нет - не то! Ни внешность, ни "начинка"
-
-
Ответить
«Портрет Адели Блох Бауэр I» — Густав Климт
«Девочка с персиками» — Валентин Серов
«Лютнист» — Микеланджело Меризи да Караваджо
«Дама с горностаем» —Леонардо да Винчи
«Женщина перед зеркалом» — Тициан
«Инфанта Маргарита Тереза в синем платье» — Диего Веласкес
«Герцогиня Альба» — Франсиско Гойя
«Амбруаз Воллар» — Поль Сезанн
«Девушка с гребнем в волосах» — Казимир Малевич
Современная «интерпретация» какой картины понравилась вам? А вот еще несколько статей, где мы проявили креатив и не пожалели об этом:
Фото на превью Portrait of Jeanne Samary / Pierre Auguste Renoir / Pushkin Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image, © Horsewoman / Karl Brullov / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Ну вот Поль Сезанн с бородой еще ниче, а остальные вообще не в тему😑
-
-
Ответить
Похожее
18 членов семьи, из-за которых жизнь превращается в нескончаемый ситком
Истории
5 дней назад
18 человек, чье поведение на свадьбе затмило даже самого навязчивого тамаду
Истории
1 неделя назад
15 случаев, когда жизнь подкинула такой поворот, что хоть стой, хоть падай
18 человек рассказали о загадочных случаях, которые вызвали у них ураган эмоций
Истории
2 недели назад
14 комиксов о том, как семейные отношения меняются с годами, и это до слез смешно
Семья
1 неделя назад
15+ уморительных переписок в групповых чатах, от которых хочется купить билет на другую планету
17 потешных историй, которые начались со слов: «Пошли в лес по грибы!»
Истории
1 неделя назад
12 исторических фигур, которые в реальной жизни выглядели не так, как мы привыкли их видеть в кино
Интересное
1 месяц назад
16 женщин, которые изменили в себе всего одну крошечную деталь, но как же лихо они преобразились
Фотоподборки
4 недели назад
14 человек, которых жизнь застала врасплох
15 человек, которые пытались что-то продать в интернете, но столкнулись с ну очень странными покупателями
Истории
2 месяца назад
Вот как нейросеть видит 18 знаменитых актрис прошлого, если бы они строили карьеру сегодня
Кино
5 дней назад