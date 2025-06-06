Я попросила ИИ нарисовать меня в образе разных эпох, и вот что получилось

Народное творчество
3 часа назад

Раньше для того, чтобы увидеть себя в образе красотки из 20-х, нужно было оплатить фотосессию или заказать портрет у художника.
Но сегодня достаточно всего пары кликов — и искусственный интеллект готов перенести вас в любое время и любую эпоху. Из любопытства (и, признаюсь, ради веселья) я решила провести эксперимент: попросила ИИ написать промпт и нарисовать меня в образе женщин разных столетий. Результаты оказались неожиданными, смотрите сами!

Древняя Греция

Древняя Греция (вторая попытка)

Кот Салатный
1 день назад

Ии не очень шарит в античном искусстве. Если он пытается под него косить, то должен знать, что греки в искусстве искали идеал , реализм им был не очень интересен. Поэтому старость, маленький лоб и не греческий нос греки бы изображать не стали. Минутка душнилы окончена, вс.ем спасибо .

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Эпоха викингов

Средневековье

Эпоха Возрождения

Франция, XVII век (времена мушкетеров)

Франция, XVIII век (времена Марии Антуанетты)

Эпоха Регентства

Викторианская Англия

Кот Салатный
1 день назад

Питаю слабость к английскому стилю в одежде. Особенно нравятся их странности, например, жилетки в ромбик.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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1900-е годы

20-е годы

«Нарисовал меня красоткой тут».

50-е годы

80-е годы

Вывод: Пока что я разочаровалась в ИИ (задачу тоже составлял он). Вроде и брови мои, и глаза, и нос. А все равно это не я.

А еще попросила ИИ поместить меня в кино.

Бонус: попросила нарисовать меня в легендарном образе Клеопатры

Комментарии

Уведомления
tama
1 день назад

Мне французский период понравился больше всего

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