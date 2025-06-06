Я попросила ИИ нарисовать меня в образе разных эпох, и вот что получилось
Раньше для того, чтобы увидеть себя в образе красотки из 20-х, нужно было оплатить фотосессию или заказать портрет у художника.
Но сегодня достаточно всего пары кликов — и искусственный интеллект готов перенести вас в любое время и любую эпоху. Из любопытства (и, признаюсь, ради веселья) я решила провести эксперимент: попросила ИИ написать промпт и нарисовать меня в образе женщин разных столетий. Результаты оказались неожиданными, смотрите сами!
Древняя Греция
Древняя Греция (вторая попытка)
Ии не очень шарит в античном искусстве. Если он пытается под него косить, то должен знать, что греки в искусстве искали идеал , реализм им был не очень интересен. Поэтому старость, маленький лоб и не греческий нос греки бы изображать не стали. Минутка душнилы окончена, вс.ем спасибо .
Эпоха викингов
Средневековье
Эпоха Возрождения
Франция, XVII век (времена мушкетеров)
Франция, XVIII век (времена Марии Антуанетты)
Эпоха Регентства
Викторианская Англия
Питаю слабость к английскому стилю в одежде. Особенно нравятся их странности, например, жилетки в ромбик.
1900-е годы
20-е годы
«Нарисовал меня красоткой тут».
50-е годы
80-е годы
Вывод: Пока что я разочаровалась в ИИ (задачу тоже составлял он). Вроде и брови мои, и глаза, и нос. А все равно это не я.
А еще попросила ИИ поместить меня в кино.
Бонус: попросила нарисовать меня в легендарном образе Клеопатры
Комментарии
Последние местные попытки поиграть с иишницей напомнили мне басню "Мартышка и очки")