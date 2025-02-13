10 хитростей, которые помогут сразу отличить картинки, созданные искусственным интеллектом

Искусственный интеллект с каждым годом все активнее проникает в нашу повседневную жизнь, и многие люди уже пользуются им как на работе, так и при решении бытовых вопросов. Однако в некоторых случаях нейросети не упрощают, а скорее усложняют нашу жизнь. Например, отличить реальные снимки от сгенерированных порой бывает непросто. Мы решили собрать несколько советов, которые могут помочь в этом деле.

Зачем вообще отличать изображения, созданные ИИ, от настоящих

Razor911 2 часа назад как же достали такие посты в соцсетях! - - Ответить

Фотообманки появились задолго до появления искусственного интеллекта. Но если раньше только профессионал мог изменить фотографию или добавить в кадр несуществующие детали с помощью фотомонтажа и ретуши, то сейчас любой желающий может получить нужный снимок, просто задав программе определенные параметры. На первый взгляд в этом нет ничего страшного: многие просто развлекаются, подкидывая нейросети разные задачки. Но некоторые недобросовестные люди используют искусственный интеллект для создания поддельных профилей в соцсетях или публикации фальшивых снимков и видео с участием знаменитостей. Так они пытаются повлиять на общественное мнение или выманить у пользователей деньги. Поэтому сегодня особенно важно уметь отличать реальные снимки от подделок. Это непростая задача, поскольку искусственный интеллект постоянно развивается, а качество созданных им изображений неуклонно растет. Недавнее исследование показало, что лишь 61% людей способны отличить изображение, созданное ИИ, от настоящей фотографии. Хотя порой, только взглянув на очередное фото девушки или ребенка с тортиком в ленте так и хочется воскликнуть: "И почему только люди ведутся на такие посты!"

Стоит обратить внимание на пальцы и глаза

ИИ создает изображения, используя все доступные в сети фотографии и их текстовое описание. И хотя нейросети постоянно совершенствуются, реальную фотографию все еще можно отличить от сгенерированного изображения по небольшим деталям. Например, ИИ по-прежнему трудно прорисовывать зрачки и мочки ушей. На большинстве реальных снимков эти элементы обычно сложно рассмотреть, поэтому на сгенерированных картинках они часто деформированы или выглядят размытыми.

Светлана БМВ 10 часов назад Вот здесь как раз нужно обратить внимание нa неразборчивые буквы нa вывесках. ИИ не научился их чётко писать. Ну, и пальцы у девушки тоже не естественные. - - Ответить

Кроме того, ИИ пока не слишком хорош в прорисовке рук. Часто сгенерированное изображение можно легко определить, просто пересчитав пальцы. Но даже если нейросеть не ошибается в количестве, ногти на снимке зачастую выглядят ненатурально, а сами пальцы кажутся слишком длинными, короткими или просто смотрятся странно. Это связано с тем, что на реальных фотографиях кисти рук далеко не всегда попадают в фокус камеры. Хотя последние версии некоторых программ уже научились исправлять эти ошибки, так что не стоит полагаться только на эти параметры.

ИИ путается, создавая текстуры и узоры

ИИ зачастую использует яркие, ненатуральные цвета при создании изображений. Однако такие краски встречаются и в природе, поэтому не стоит судить о подлинности снимка, опираясь только на этот признак. Лучше внимательно присмотреться к текстурам и узорам на фотографии. Нейросети порой путаются, прорисовывая шерсть, волосы или пятна неправильной формы, а также стремятся придать изображению излишнюю симметричность или размыть сложные переходы между разными текстурами.

Настоящую картину можно легко отличить от изображения, созданного ИИ, если присмотреться к поверхности холста. Хотя нейросеть неплохо имитирует мазки и копирует художественную манеру автора, она не прорисовывает трещинки на краске и другие следы времени.

Нейросети тяжело дается создание заднего плана

Искусственный интеллект в первую очередь сосредотачивается на объектах, расположенных на переднем плане, размывая задний фон. Однако если внимательно присмотреться к фигурам и предметам на заднем плане, можно заметить, что многие из них выглядят неестественно. Обычно мы просто не обращаем на это внимания, изучая главного героя фотографии.

Нужно внимательно изучить текст на фотографии

Нейросети отлично генерируют не только современные изображения, но и старые черно-белые снимки. Однако вывески, да и вообще любой текст на фото даются ИИ с трудом. Зачастую постеры, афиши и другие предметы с надписями выглядят на таких картинках, мягко говоря, странно. Нейросети обычно просто создают случайные наборы букв, которые не складываются в осмысленные слова.

Сгенерированные изображения выдают небольшие детали

С помощью искусственного интеллекта можно создавать изображения исторических документов и артефактов. И хотя на первый взгляд такие картинки выглядят достаточно достоверно, их выдают небольшие детали. Например, нейросеть не всегда «состаривает» экспонаты и не прорисовывает на них заломы и складки. Кроме того, некоторые исторические наряды, а также письмена и иероглифы могут выглядеть фантазийно.

ИИ часто использует свет неправильно

Hangover Unicorn 9 часов назад Фотографы и раньше снимали ненастоящую еду, поскольку та выглядела более аппетитно. Сейчас разница лишь в том, что условный гамбургер больше не надо лепить из пластика - - Ответить

Нейросети порой неправильно размещают источник света или ошибаются при прорисовке теней. Если после тщательного изучения изображения вы замечаете, что предметы на снимке отбрасывают тени в разные стороны или отражения выглядят ненатурально, то, скорее всего, перед вами искусственно сгенерированное изображение. При этом ИИ уже научился настолько аппетитно прорисовывать еду, что большинство потребителей предпочитают сгенерированные снимки настоящим фотографиям. А учитывая, что нейросети обычно изображают блюда более калорийными, исследователи начинают бить тревогу.

Зачастую кадры, созданные ИИ, выглядят слишком уж идеально. Поверхность воды кажется неправдоподобно гладкой, а листья на деревьях поражают своей яркостью. Однако, если присмотреться внимательнее, можно заметить, что отражения в воде неправильно повторяют контуры зданий, а свет падает на ветки дерева под странным углом.

Чем больше людей на изображении, тем больше ошибок

Если с изображением одного персонажа ИИ справляется неплохо, то необходимость поместить двух героев на снимок может смутить программу. В результате конечности на созданной картинке начинают врастать друг в друга, а аксессуары выглядят странно. Прорисовывая людей на заднем плане, нейросеть может несколько раз использовать одну и ту же фигуру. По этим признакам также легко можно отличить созданный снимок от настоящего.

ИИ зачастую ошибается, размещая предметы

AndreA 9 часов назад Она походу показывает дулю улетевшему и не подождавшему её самолёту. - - Ответить

Так как искусственный интеллект не знаком с законами физики, по которым существует реальный мир, он может ошибаться в некоторых деталях. В результате на созданных изображениях мягкие предметы будут выглядеть твердыми, руки будут врастать в еду и чашки, а сумки — существовать отдельно от рук, которые их несут.

Если вопросы еще остались, всегда можно проверить фото через программу

Нейросети постоянно совершенствуются, и отличить изображение, созданное ИИ, от реальных снимков становится все сложнее. Поэтому, если вам нужно проверить фото на подлинность, лучше не искать детали самостоятельно, а обратиться к специальным программам, которые анализируют изображения. В процессе изучения картинки они исследуют пиксели и неплохо распознают сгенерированные снимки.