Как бы выглядели 17 книжных персонажей, если бы киноделы не внесли свою перчинку
Порой в экранизациях книг киношники отходят от установленных авторами канонов и добавляют в истории новые штрихи. В этой статье мы решили узнать, как бы выглядели герои нашумевших кинолент, если бы их внешность в точности совпадала с их книжной версией.
Скарлетт О’Хара, «Унесенные ветром»
Маргарет Митчелл описывала Скарлетт как брюнетку с бледной кожей и зелеными глазами.
Деймон Таргариен, «Дом Дракона»
Деймон на 4 года моложе своего брата Визериса, а значит, когда он появляется в пилотной серии «Дома Дракона», ему около 25. Актеру Мэтту Смиту на момент съемок исполнилось 39 лет.
Наташа Ростова, «Война и мир»
Наташа Ростова в книге — девочка с черными кудрями, большими черными глазами и крупным ртом.
Джон Макклейн, «Крепкий орешек»
Вы знали, что боевик «Крепкий орешек» тоже основан на книге? Главный герой детективного романа Родерика Торпа «Нично не вечно» — пожилой полицейский в отставке, который спасает не свою жену, а взрослую дочь. В книге ему чуть за 70, а Брюсу Уиллису было 33 года, когда он воплотил эту роль на экране.
Мэри Поппинс, серия книг Памелы Трэверс
Няня Мэри Поппинс — женщина с черными волосами, большими синими глазами, носом картошкой и строгими сжатыми губами.
Кейтилин Старк, «Игра престолов»
Фанаты подсчитали, что в книге Кейтилин Старк около 35 лет. Актрисе Мишель Фэрли во время съемок исполнилось 47.
Анна Каренина, «Анна Каренина»
Лев Толстой говорит о героине своего романа как о красивой женщине с темными волосами и полной фигурой.
Северус Снегг, «Гарри Поттер»
Когда Гарри попал в Хогвартс, Северусу было 32 года. В 38 лет профессор зельеварения погиб. Актеру Алану Рикману на момент выхода первого фильма было 55.
Бет Хармон, «Ход королевы»
Бет — девочка с прямыми каштановыми волосами, узкими плечами, круглым лицом, тусклыми карими глазами и веснушками. В отличие от сериальной героини книжная Бет не красилась.
Геральт, «Ведьмак»
36-летний Генри Кавилл сыграл Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак». Согласно подсчетам фанатов книг Анджея Сапковского, этому персонажу около 90 лет. И хотя ведьмаки могут замедлять старение, но вряд ли так сильно.
Йеннифэр, «Ведьмак»
По книге на момент первой встречи с Геральтом из Ривии Йеннифэр было 75 лет. Актриса Аня Чалотра во время съемок 1-го сезона была в возрасте 23 лет, а ее героиня все же тоже должна выглядеть немного старше 20-летней девушки.
Цири, «Ведьмак»
Во время захвата Цинтры врагами и побега из замка Цири было около 10 лет. Это по книге, а в сериале ее роль исполнила 19-летняя Фрейя Аллан.
Дэймон Сальваторе, «Дневники вампира»
Старший из братьев Сальваторе из серии книг «Дневники вампира» навечно застыл в возрасте 24 лет, когда его обратили в вампира. Этого черноглазого героя в сериале сыграл 31-летний Иэн Сомерхолдер.
Стефан Сальваторе, «Дневники вампира»
В книге Стефану Сальваторе вот-вот должно было исполниться 18 лет, когда он встретил Елену Гилберт, вернувшись в Мистик-Фоллс. Пол Уэсли был на 10 лет старше своего книжного персонажа: на момент выхода 1-го сезона актеру было 27.
Алиса, «Алиса в Стране чудес»
Главной героине сказки Льюиса Кэрролла всего 7 лет. А вот в фильме режиссера Тима Бертона 2010 года в кроличью нору прыгала 21-летняя Миа Васиковска.
Торин Дубощит, «Хоббит»
В «Хоббите» Дж. Р. Р. Толкина этот король гномов описан как пожилой и усталый предводитель, которому стукнуло уже 195 лет. Его лицо покрыто шрамами и морщинами, а борода такая длинная, что он прячет ее за пояс.
В трилогии Питера Джексона Торин потерял годы и шрамы, а его борода красиво подстрижена. На момент выхода 1-го фильма актеру Ричарду Армитиджу был 41 год.
Сирша Ронан, «Маленькие женщины»
Многие киноделы любят отходить от прописанного сюжета в книгах, но в некоторых случаях экранизации в итоге оказываются круче оригинала.