Как бы выглядели 17 книжных персонажей, если бы киноделы не внесли свою перчинку

Порой в экранизациях книг киношники отходят от установленных авторами канонов и добавляют в истории новые штрихи. В этой статье мы решили узнать, как бы выглядели герои нашумевших кинолент, если бы их внешность в точности совпадала с их книжной версией.

Скарлетт О’Хара, «Унесенные ветром»



Маргарет Митчелл описывала Скарлетт как брюнетку с бледной кожей и зелеными глазами.

Деймон Таргариен, «Дом Дракона»

Деймон на 4 года моложе своего брата Визериса, а значит, когда он появляется в пилотной серии «Дома Дракона», ему около 25. Актеру Мэтту Смиту на момент съемок исполнилось 39 лет.

Наташа Ростова, «Война и мир»

Наташа Ростова в книге — девочка с черными кудрями, большими черными глазами и крупным ртом.

Джон Макклейн, «Крепкий орешек»

Вы знали, что боевик «Крепкий орешек» тоже основан на книге? Главный герой детективного романа Родерика Торпа «Нично не вечно» — пожилой полицейский в отставке, который спасает не свою жену, а взрослую дочь. В книге ему чуть за 70, а Брюсу Уиллису было 33 года, когда он воплотил эту роль на экране.

Мэри Поппинс, серия книг Памелы Трэверс



Няня Мэри Поппинс — женщина с черными волосами, большими синими глазами, носом картошкой и строгими сжатыми губами.

Кейтилин Старк, «Игра престолов»

Фанаты подсчитали, что в книге Кейтилин Старк около 35 лет. Актрисе Мишель Фэрли во время съемок исполнилось 47.

Анна Каренина, «Анна Каренина»

Лев Толстой говорит о героине своего романа как о красивой женщине с темными волосами и полной фигурой.

Северус Снегг, «Гарри Поттер»

Когда Гарри попал в Хогвартс, Северусу было 32 года. В 38 лет профессор зельеварения погиб. Актеру Алану Рикману на момент выхода первого фильма было 55.

Бет Хармон, «Ход королевы»

Бет — девочка с прямыми каштановыми волосами, узкими плечами, круглым лицом, тусклыми карими глазами и веснушками. В отличие от сериальной героини книжная Бет не красилась.

Геральт, «Ведьмак»

36-летний Генри Кавилл сыграл Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак». Согласно подсчетам фанатов книг Анджея Сапковского, этому персонажу около 90 лет. И хотя ведьмаки могут замедлять старение, но вряд ли так сильно.

Йеннифэр, «Ведьмак»

По книге на момент первой встречи с Геральтом из Ривии Йеннифэр было 75 лет. Актриса Аня Чалотра во время съемок 1-го сезона была в возрасте 23 лет, а ее героиня все же тоже должна выглядеть немного старше 20-летней девушки.

Цири, «Ведьмак»

Во время захвата Цинтры врагами и побега из замка Цири было около 10 лет. Это по книге, а в сериале ее роль исполнила 19-летняя Фрейя Аллан.

Дэймон Сальваторе, «Дневники вампира»

Старший из братьев Сальваторе из серии книг «Дневники вампира» навечно застыл в возрасте 24 лет, когда его обратили в вампира. Этого черноглазого героя в сериале сыграл 31-летний Иэн Сомерхолдер.

Стефан Сальваторе, «Дневники вампира»

В книге Стефану Сальваторе вот-вот должно было исполниться 18 лет, когда он встретил Елену Гилберт, вернувшись в Мистик-Фоллс. Пол Уэсли был на 10 лет старше своего книжного персонажа: на момент выхода 1-го сезона актеру было 27.



Алиса, «Алиса в Стране чудес»

Главной героине сказки Льюиса Кэрролла всего 7 лет. А вот в фильме режиссера Тима Бертона 2010 года в кроличью нору прыгала 21-летняя Миа Васиковска.

Торин Дубощит, «Хоббит»

В «Хоббите» Дж. Р. Р. Толкина этот король гномов описан как пожилой и усталый предводитель, которому стукнуло уже 195 лет. Его лицо покрыто шрамами и морщинами, а борода такая длинная, что он прячет ее за пояс. В трилогии Питера Джексона Торин потерял годы и шрамы, а его борода красиво подстрижена. На момент выхода 1-го фильма актеру Ричарду Армитиджу был 41 год.

Сирша Ронан, «Маленькие женщины»