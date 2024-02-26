12 экранизаций, которые сняли так, что хочется сразу заявить: «Да я лучше книжку перечитаю!»

Экранизация литературных произведений — дело сложное и зачастую неблагодарное. Всегда найдутся фанаты книги, недовольные виденьем режиссера, сценарием или актерской работой. Но порой при адаптации оригинала создатели фильмов действительно допускают излишние вольности, косячат и получают весьма сомнительный результат.

«Обитаемый остров»

Фантастическую повесть, которую братья Стругацкие написали в 1969 году, ставили на сцене, а еще на ее основе делали компьютерные игры. Но первая экранизация увидела свет только в 2008-м. За съемки взялся Федор Бондарчук, зрители ожидали чего-то красочного и масштабного. Фильм стал лидером проката и даже получил положительные отзывы некоторых критиков, но многих зрителей постигло разочарование. Раздражение вызывал и выбор актера на главную роль, и визуальный ряд, и само осмысление литературного произведения, так как за яркой картинкой потерялись многие идеи авторов. Часть аудитории вообще решила, что эта лента — просто надругательство над Стругацкими. Очевидно, что бережная экранизация таких текстов соберет достаточно узкий круг ценителей. Поэтому в общий котел автор щедрой рукой начал сыпать привычные ему атрибуты кассового успеха: космолеты, гонки, спецэффекты, декорации. И, несмотря на отдельные интересные эпизоды, вместо цельной картины получился шумный винегрет. © Енотян / Kinopoisk

«Анна Каренина. История Вронского»

Это произведение Толстого получило больше 30 экранизаций, первая вышла еще в 1910-м. А создатели версии 2017 года решили переосмыслить произведение. Действие развивается сразу в двух временных линиях и зрители узнают, как сложились судьбы Сергея Каренина и Алексея Вронского. Однако ни критики, ни зрители такую задумку не оценили. Многих смутил и посыл, заложенный режиссером в ленту. Им показалось, что создатели опошлили Каренину и в результате получилось вульгарное и бездарное зрелище. В данном случае самоуверенность режиссера перешла все границы, ведь он решил дописать историю персонажей Толстого. А актерский состав — это апогей промаха, выстрел мимо мишени. © genya1409 / Kinopoisk

«Солнечный удар»

В 2014 году на экраны вышел фильм, основанный сразу на двух произведениях Бунина: рассказе «Солнечный удар» и дневниках «Окаянные дни». По сюжету ленты некий безымянный офицер вспоминает о давнем романе и размышляет о судьбе своей страны. «Солнечный удар» стал одной из самых обсуждаемых премьер того года, но далеко не все критики были в восторге от ленты. Кто-то сетовал на слишком большое количество второстепенных персонажей и сюжетных линий, другие обвиняли режиссера в самоцитировании. Зрители отнеслись к фильму прохладно, в прокате он не окупился. Какой-либо выдающейся актерской игры здесь нет, сюжета тоже не наблюдается, есть только нелепое слияние книг Бунина. Наши сегодняшние творцы всегда идут по пути наименьшего сопротивления и всегда проваливаются, потому что их «история» не нужна никому, кроме них самих. © ДимаЗезуль / Kinopoisk

«Волкодав из рода Серых Псов»

Поклонники творчества Марии Семеновой с нетерпением ждали экранизации ее романа «Волкодав». Но когда в 2006 году вышел фильм по этому произведению, многие остались в недоумении. Режиссер и по совместительству автор сценария достаточно вольно интерпретировал оригинал и изменил некоторые сюжетные линии. Критики ругали фильм за вторичность, многочисленные заимствования из классических произведений в жанре фэнтези, слабый сюжет и множество несуразностей. «Волкодав из рода Серых Псов» окупился в прокате, но особой зрительской любви не снискал. После многократного прочтения книги наконец-то дошли руки посмотреть фильм. Лучше бы не доходили. После просмотра у меня был только один вопрос: «А режиссер вообще книгу в руках держал?» Похоже, дальше названия у него дело не пошло. Ну или он ограничился кратким содержанием. Можно было бы закрыть глаза даже на то, что фильм уж больно отдает жалкой пародией на «Властелина колец», если бы хоть сюжет был в порядке. Но режиссер переврал все от начала и до конца. © victoria511 / Kinopoisk

«Угрюм-река»

Телефильм по роману Вячеслава Шишкова вышел в 1968 году. Тогда создатели картины использовали лишь несколько сюжетных линий из книги и не пытались охватить все произведение. Это упущение решили исправить в сериале 2021 года. Режиссер смог собрать хороший актерский состав, в главных ролях снялись Юлия Пересильд, Александр Балуев и Наталья Суркова. Для съемок пошили более 100 костюмов. Но зрители не оценили масштаба и в целом отнеслись к сериалу прохладно. На мой взгляд, создатели сериала очень плохо знакомы с первоисточником. Их вариант даже можно было бы принять, но концовка перечеркнула все. Это такой бред собачий, что я невольно задумалась: это я такая недалекая и не поняла творческий замысел автора или мне ерунду скормили? Надеюсь, что первое, но думаю, что второе. © maskaeva555 / Kinopoisk

«Дубровский»

Неоконченный роман Пушкина экранизировали 9 раз, причем в разных странах. В ленте 2014 года режиссер решил перенести действие из XIX века в наши дни. Владимир Дубровский стал преуспевающим юристом, а Маша — выпускницей английского колледжа. Далеко не все зрители оценили столь смелый ход. Фильм не хочется критиковать за огрехи, его хочется критиковать за то, что он вообще увидел свет. Прочитав аннотацию, я решил, что постмодернизм нашел себя не только в литературе, но и в кино. Но, увы, переосмыслить классику и дать в руки офицеру XIX века мобильник — это разные вещи. © Igor_Shulgin / Kinopoisk

«Шерлок Холмс»

Приключения знаменитого сыщика и его друга Ватсона настолько полюбились киношникам, что те экранизировали их более 200 раз. В 2013 году вышел очередной сериал, основанный на рассказах Конан Дойля. Действие все так же происходит в викторианской Англии, но истории некоторых персонажей были изменены. Так у Холмса завязался длительный роман с Ирен Адлер, а в сердце доктора Ватсона неожиданно зародилась любовь к миссис Хадсон. Сериал получил неоднозначные отзывы. Большинство критиков хвалили операторскую работу, а вот к режиссеру и исполнителям главных ролей было много претензий. Зрителям тоже не слишком приглянулась новая интерпретация. Это не экранизация книг о Шерлоке Холмсе, а какой-то студенческий капустник, подготовленный за неделю. Сюжет развивается крайне вяло, актерской игры нет, слаженного тандема Холмс-Ватсон тоже нет. С героями второго плана вообще ужас — такое впечатление, что их просто привезли на съемочную площадку и сказали: «Импровизируйте!» © MIF / Kinopoisk

«Хождение по мукам»

Эпопея Алексея Толстого была экранизирована трижды, в последний раз — в 2017 году и в телевизионном формате. 12-серийный телефильм рассказывает о судьбе сестер Кати и Даши, охватывая временной промежуток с 1914 по 1919 годы. «Хождение по мукам» завоевало премию «Золотой орел», но часть зрителей скептически отнеслась к этой ленте. Данный сериал с «Хождением по мукам» А. Толстого имеет очень мало общего. В основном это некоторые диалоги и имена персонажей. Работа сценариста ужасна. Нельзя так вольно подходить к реальным историческим персонажам. Если придумываете что-то свое, не переписывайте историю, а просто давайте героям вымышленные имена и фамилии. © MIF / Kinopoisk

«Собачье сердце»

Телевизионный фильм Владимира Бортко по повести Михаила Булгакова сначала вызвал бурю возмущения у критиков, но вскоре был признан классикой и разошелся на цитаты. Экранизация завоевала несколько премий, а образы профессора Преображенского и Шарикова в исполнении Евгения Евстигнеева и Владимира Толоконникова запомнились всем. При этом некоторые зрители отмечают, что фильм, следуя тексту литературного произведения, искажает его дух. И несмотря на то, что лента получилась отличной, Булгаковым здесь будто и не пахло. Не смотрите этот фильм, если не хотите потерять интерес к оригинальной повести и творчеству Булгакова в целом. Тут менее талантливый режиссер выезжает на повести более талантливого писателя. Жаль, что были вырезаны или заменены комические сцены, в которых Булгаков гениален. Острый и чуткий юмор — это его конек. © BETSY1.0 / Kinopoisk

«Герой нашего времени»

Роман Михаила Лермонтова, повествующий о приключениях Печорина, так и просится на экран. Главный герой неоднозначен, но обладает яркой харизмой, да и антураж здесь интересен. Неудивительно, что по мотивам произведения сняли 9 фильмов. Но сериал 2006 года не очень понравился зрителям, хотя многие хвалили атмосферу и живописные пейзажи. Здесь нет тонкости, многогранности и чуткости. Бездушная, но красочная болванка вместо постепенного раскрытия персонажей. Качество съемки хорошее, но нарушена хронология повествования, задуманная Лермонтовым. Подбор актеров — на 2 балла из 10. Костюмы и декорации неплохие. © dgromov91 / Kinopoisk

«Золотой теленок»

В 2006 году на экраны вышла очередная экранизация романа И.Ильфа и Е.Петрова. В режиссерское кресло пригласили молодую Юльяну Шилкину, для которой сериал стал первым крупным проектом. Роль Остапа Бендера досталась Олегу Меньшикову. Оба решения многим показались сомнительными. Несмотря на то, что сериал более полно передавал литературное произведение, чем фильм, 1968 года, проект считается провальным. Я считаю, что сериал сняли зря. Если не могли найти подходящих актеров, не стоило и браться. Да, новый вариант ближе к оригиналу, но такое впечатление, что из гениальной комедии склепали скучную, серую и посредственную мелодраму. © sipungora / Kinopoisk

«Мастер и Маргарита»

Мало того, что роман Булгакова — довольно сложное произведение для экранизации, так еще и многим режиссерам по разным причинам так и не удавалось взяться за этот проект. Ни у Эльдара Рязанова, ни у Элема Климова, ни у Владимира Наумова не получилось снять собственные версии «Мастера и Маргариты». Когда в 2005 году вышел сериал Владимира Бортко, многие застыли в предвкушении. Лента получила несколько наград, но далеко не все критики отнеслись к ней благосклонно. Они ругали скромный бюджет телефильма, не самый удачный выбор актеров и слишком топорное следование тексту оригинала. А зрителей взбесили спецэффекты, декорации, реквизит и операторская работа, которые из великой книги сделали дешевку. Экранизация построчная до отвращения, с прямолинейным декларированием мыслей персонажей. Режиссер выложил точную хронологию событий романа, но потерял, быть может, главную составляющую кино — атмосферу. Кого-то показывают, они что-то говорят, что-то делают, но все мимо. Внутренний огонь отсутствует, нет ни капли вдохновения темой, зато все строчка в строчку с текстом Булгакова. Видимо, режиссер посчитал, что этого достаточно, задача-минимум выполнена. © АЛЕКСЕЙ_МЕК / Kinopoisk