10+ культовых книг, концовку которых едва вспомнят даже начитанные люди

Есть такие книги, про которые говорят: их нельзя не прочитать. Обычно это произведения, которые вошли в разряд классики или имеют все шансы попасть туда. Но даже в случае с самыми раскрученными книгами вроде «Мастера и Маргариты» мы порой забываем, чем там все заканчивается. Поэтому мы решили вспомнить финалы известных произведений.

А в конце статьи расскажем, как завершилась одна популярная литературная история, продолжение которой вышло аж спустя полвека после первой книги.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби

После гибели Джея Гэтсби его товарищ и по совместительству рассказчик истории Ник занимается похоронами. Возлюбленная Джея Дэйзи не приходит проститься с любимым и стремительно уезжает вместе со своим мужем Томом. А после похорон читатель остается наедине с Ником. Питая ненависть к городу и обществу, где все это время пребывал, Ник порывает с Джордан и собирается вернуться в родные края. Перед отъездом он в последний раз смотрит на виллу Джея и размышляет о прошлом. А еще о зеленом огоньке на причале у дома Дэйзи — том самом, за которым наблюдал Гэтсби и который напоминал ему о любимой.

Стивен Кинг. Сияние

Финальные сцены с Джеком, чьим разумом овладевает отель, — одни из ярчайших в книге. «Оверлук» гибнет в огне, а вместе с ним и главный герой. Но жена и сын Джека выбираются оттуда благодаря Дику, шеф-повару отеля. Ему маленький Дэнни смог послать мысленный сигнал о том, что они с матерью в опасности. Последний эпизод романа рассказывает как раз о судьбе этих троих. Уэнди и Дэнни уезжают в другой штат вместе с Диком и пытаются жить дальше, несмотря ни на что.

Иван Тургенев. Отцы и дети

Сюжетная линия, связанная с Базаровым, заканчивается трагично. Безответно влюбленный в Одинцову и разочаровавшийся в своих взглядах Евгений заражается тифом и уходит из жизни. Однако с другими героями тоже происходят важные события. Анна Одинцова все-таки выходит замуж, хотя и не по любви. Аркадий Кирсанов женится на ее сестре Кате. Николай Петрович Кирсанов сочетается браком с Фенечкой, которую давно любит и которая родила ему малыша. А брат Николая Павел уезжает за границу.

Иван Гончаров. Обломов

Пожалуй, одна из самых притягивающих внимание сюжетных линий романа — отношения Ильи Обломова и Ольги Ильинской. В конце концов, герои расстаются. Однако после этого происходит еще много событий. Ильинская выходит замуж за Штольца, друга Обломова, а последний женится на Пшеницыной — женщине, в чьем доме он арендует квартиру. У них рождается сын. Вскоре Илья Ильич уходит из жизни, а его сына забирают к себе на воспитание Ольга и Андрей.

Эрнест Хемингуэй. Старик и море

Наверняка не все вспомнят, чем все же закончилось схватка старого рыбака и огромной рыбы. В течение нескольких дней он пытается удержать улов, а потом добраться с ним до суши. Однако рыбу в итоге съедают акулы. На берег изможденный герой возвращается лишь со скелетом своей добычи. Другие рыбаки удивляются победе старика и одновременно сочувствуют ему. В самом конце произведения главный герой спит и видит во сне свою юность.

Лев Толстой. Война и мир

Гибель Андрея Болконского — одно из самых значительных событий в финале романа, но не последнее. И любовная линия Ростовой тоже на этом не заканчивается. По сюжету, проходит восемь лет, и читатель видит Наташу замужней дамой. Ее супруг — Пьер Безухов, у них подрастают сын и три дочери. А брат Наташи Николай женат на сестре Болконского Марье.

Михаил Шолохов. Тихий Дон

Роман заканчивается не гореванием Григория по погибшей Аксинье. Несколько месяцев он от тоски бродил по степи и жил в лесу. Но потом Мелехов заскучал по дому и детям и решил вернуться в родные пенаты. Дома он узнал, что его дочь Полюшка скончалась. А увидев сына Мишатку, понял, что теперь это единственный человек, ради которого ему хочется жить.

Колин Маккалоу. Поющие в терновнике

Финал романа посвящен не главным героям, за которыми с таким трепетом наблюдали читатели. После кончины Дэна, сына Ральфа и Мэгги, уходит из жизни и де Брикассар, потрясенный известием о том, что Дэн был его ребенком. А дальше в центре внимания оказывается Джастина, дочь Мэгги. Она винит себя в том, что случилось с братом, и из-за этого даже порывает с возлюбленным Лионом. Но, в конце концов, мужчина добивается ее руки.

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита

Главные герои романа в реальной жизни так и не смогут быть вместе. Слуга Воланда Азазелло дает им отравленный напиток, и влюбленные погибают. А вот их души наконец-то находят покой и возможность вечно быть вместе. Кстати, последние строки произведения посвящены не мастеру и Маргарите, а поэту Ивану Бездомному. После всех событий он находит свое истинное предназначение — становится профессором истории и философии. Но каждый год в день гибели Берлиоза Ивана охватывает тоска, а ночью ему снятся Понтий Пилат и Иешуа — герои романа, написанного мастером.

Лев Толстой. Анна Каренина

Обычно концовка романа ассоциируется с трагической сценой на вокзале. Однако на самом деле в финале речи не идет о гибели Карениной. После этого эпизода автор рассказывает о судьбе других героев. Каренин забирает к себе на воспитание дочь Анны и Вронского. А у Левина и Кити рождается малыш, и Константин наконец-то обретает покой и счастье.

Спустя 55 лет после публикации романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл вышло его продолжение — «Скарлетт», написанное Александрой Рипли. По сюжету, главная героиня все-таки разведется с Батлером и станет возвращать мужа, но тщетно. Скарлетт даже успеет забеременеть от Ретта, однако он будет непреклонен. Пытаясь прийти в себя от обид, нанесенных бывшей супругой, Батлер женится на другой. В конце концов, он овдовеет и вернется к Скарлетт, которую никогда не переставал любить.