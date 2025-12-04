Мы похулиганили и «оживили» героев песен, под которые отплясывали на школьных дискотеках

Не можете остановиться? Тогда продолжайте петь в комментариях. Можно даже немного пританцовывать, подключить к процессу своих домочадцев или коллег (активный перерыв еще никому не мешал).

Если ностальгия вас не отпускает, то можно заглянуть и сюда: