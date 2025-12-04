Мы похулиганили и «оживили» героев песен, под которые отплясывали на школьных дискотеках
Ностальгия — такое дело, того и гляди нахлынет неожиданно и никуда не уйдет. Особенно музыкальная: ходишь неделю и поешь песни 30-летней давности. Мы решили поддаться этому чувству, а заодно немного похулиганить. В общем, напели мы нейросети хиты нашей юности, и ее понесло! Теперь мы знаем, как колосятся изумрудные брови, в чем секрет стюардессы Жанны и, конечно, что же там слепила Алена Апина. Присоединяйтесь и подпевайте.
«Два бриллианта», группа «Премьер-министр»
«У нее глаза — два бриллианта в три карата, локоны ее — я схожу с ума, ребята».
«Ты узнаешь ее», группа «Корни»
«Фаина», группа «На-На»
«Фаина, Фаина, Файна на.
Фаина, Файна на, ах, люблю тебя, Фаина, Фаина.
Шинанай, да опа, шина шинанай,
Шинанай, да шинанай, да опа, шинанай»
«Узелки», Алена Апина
«Элис», группа «Конец фильма»
«А мы такой компанией возьмем да и припремся к Элис.
Элис, кто такая Элис?»
«Кислотный диджей», Оксана Почепа
«Кислотный DJ, хей. Кислотный music, хей.
Кислотный people, хей. Давай, давай веселей!»
«Марина», Филипп Киркоров
«Вова-чума», Иракли
«Расточительный взгляд,
Стильно-модный заряд.
В голове авангард»
«Колдунья», Надежда Кадышева
«За мои зеленые глаза называешь ты меня колдуньей»
«Стюардесса по имени Жанна», Владимир Пресняков
«Дельфин и Русалка», Наташа Королева и Игорь Николаев
«Дельфин и русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара»
«Маргарита», Валерий Леонтьев
«Девушки, как звезды», Андрей Губин
«Такие девушки, как звезды,
Что светят в небе до утра»
«Голубые глазки», Ирина Салтыкова
«Алешка», группа «Руки вверх!»
«Потому что есть Алешка у тебя»
Не можете остановиться? Тогда продолжайте петь в комментариях. Можно даже немного пританцовывать, подключить к процессу своих домочадцев или коллег (активный перерыв еще никому не мешал).
Если ностальгия вас не отпускает, то можно заглянуть и сюда:
Комментарии
Понравилось только :"Я его слепила из того что было", такой унылый серенький мужчинка
А известных песен не нашлось?
Жанна из тех королев, что любят роскошь и ночь?
Ты теперь моя, навсегда моя, ты молчишь, а я улыбаюсь, Мария?
И опершись на златую трость, в обличьи всей нечистой силы, стоит никто и никакой, стоит российский князь-колдун Василий?
Вася, ну кто его не знает, Вася, стиляга из Москвы?
Именины у Кристины?
Алиса не любит гостей, Алиса одна вечерами?
Вите надо выйти?)
Из всего этого списка слышала только одну-единственную песню - про два/три карата. Представила такие глазки и очень смеялась. В отместку этот мотив ко мне привязался на несколько дней. Пришлось всеми известными уловками от него избавляться