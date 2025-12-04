Мы похулиганили и «оживили» героев песен, под которые отплясывали на школьных дискотеках

Ностальгия
3 часа назад
Ностальгия — такое дело, того и гляди нахлынет неожиданно и никуда не уйдет. Особенно музыкальная: ходишь неделю и поешь песни 30-летней давности. Мы решили поддаться этому чувству, а заодно немного похулиганить. В общем, напели мы нейросети хиты нашей юности, и ее понесло! Теперь мы знаем, как колосятся изумрудные брови, в чем секрет стюардессы Жанны и, конечно, что же там слепила Алена Апина. Присоединяйтесь и подпевайте.

«Два бриллианта», группа «Премьер-министр»

AI-generated image
Кактус
2 часа назад

Красиво получилось. И глаза на бриллианты похожи и выглядят натурально

«У нее глаза — два бриллианта в три карата, локоны ее — я схожу с ума, ребята».

«Ты узнаешь ее», группа «Корни»

A_n_s_y
1 час назад

Знак луны на лбу же должен быть, как у Сейлормун

«Фаина», группа «На-На»

AI-generated image

«Фаина, Фаина, Файна на.
Фаина, Файна на, ах, люблю тебя, Фаина, Фаина.
Шинанай, да опа, шина шинанай,
Шинанай, да шинанай, да опа, шинанай»

«Узелки», Алена Апина

© Alena Apina / YouTube, AI-generated image

«Элис», группа «Конец фильма»

AI-generated image

«А мы такой компанией возьмем да и припремся к Элис.
Элис, кто такая Элис?»

«Кислотный диджей», Оксана Почепа

AI-generated image

«Кислотный DJ, хей. Кислотный music, хей.
Кислотный people, хей. Давай, давай веселей!»

«Марина», Филипп Киркоров

© Philipp Kirkorov / YouTube, AI-generated image

«Вова-чума», Иракли

AI-generated image

«Расточительный взгляд,
Стильно-модный заряд.
В голове авангард»

«Колдунья», Надежда Кадышева

AI-generated image

«За мои зеленые глаза называешь ты меня колдуньей»

«Стюардесса по имени Жанна», Владимир Пресняков

«Дельфин и Русалка», Наташа Королева и Игорь Николаев

AI-generated image

«Дельфин и русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара»

«Маргарита», Валерий Леонтьев

© Valery Leontiev / YouTube, AI-generated image

«Девушки, как звезды», Андрей Губин

AI-generated image

«Такие девушки, как звезды,
Что светят в небе до утра»

«Голубые глазки», Ирина Салтыкова

«Алешка», группа «Руки вверх!»

AI-generated image

«Потому что есть Алешка у тебя»

Не можете остановиться? Тогда продолжайте петь в комментариях. Можно даже немного пританцовывать, подключить к процессу своих домочадцев или коллег (активный перерыв еще никому не мешал).

Фото на превью AI-generated image, AI-generated image, AI-generated image

O_о
13 часов назад

А известных песен не нашлось?
Жанна из тех королев, что любят роскошь и ночь?
Ты теперь моя, навсегда моя, ты молчишь, а я улыбаюсь, Мария?
И опершись на златую трость, в обличьи всей нечистой силы, стоит никто и никакой, стоит российский князь-колдун Василий?
Вася, ну кто его не знает, Вася, стиляга из Москвы?
Именины у Кристины?
Алиса не любит гостей, Алиса одна вечерами?
Вите надо выйти?)

Бруннера
1 час назад

Из всего этого списка слышала только одну-единственную песню - про два/три карата. Представила такие глазки и очень смеялась. В отместку этот мотив ко мне привязался на несколько дней. Пришлось всеми известными уловками от него избавляться

