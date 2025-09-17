15 культовых клипов из нашего детства, на которые сегодня без улыбки не взглянуть

После выхода в 1996 году альбома «Мое русское сердце» песня «Ясный мой свет» моментально стала хитом и было решено снять на нее клип. Режиссер Владимир Шевельков, также хорошо известный нам по роли князя Никиты Оленева в фильме «Гардемарины, вперед!» вдохновился фотосессией Булановой для обложки альбома. Для клипа Татьяне подготовили эффектные наряды — особенно запомнились зрителям каркасная юбка, сияющий шлем и тяжелый кокошник. «Там был кокошник очень тяжелый. Он достаточно туго должен был крепиться к голове. — вспоминает сама певица — У меня в клипе такое веселое лицо, а на самом деле мне было жутко больно от того, что крепление было к голове приделано, чтобы все это сооружение не свалилось».

Этой песней ознаменовался новый период творчества Тани, когда она «перестала плакать ». И именно за эту песню я полюбила ее творчество на долгие годы. Вспоминаю, как обожала клип и буквально летела к телевизору, когда слышала знакомый мотив. © tatitok136 / YouTube

Недавно Буланова снова попала в тренды: на концерте под песню «Один день, прожитый без тебя» ее танцоры выдали настолько экономные движения, что зрители назвали их «энергосберегающей подтанцовкой». Видео разлетелось по соцсетям, вызвав новую волну интереса к творчеству певицы.