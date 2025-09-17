«…Женское счастье - муж в командировке,
Попугай и дети у свекро-о-вки!…»
15 культовых клипов из нашего детства, на которые сегодня без улыбки не взглянуть
Помните времена, когда, чтобы увидеть новый клип, приходилось ждать передачу по телеку, брать видеокассету в прокате или просить переписать у друга? Когда картинка могла быть нелепой, монтаж — кривым, сюжет — оторванным от текста, а игра массовки на уровне школьного кружка, но нас это не смущало. Сегодня, пересматривая эти видео, мы одновременно смеемся и умиляемся, но все равно возвращаемся к ним раз за разом. Ведь они — не просто клипы, а часть нашего детства и юности, и именно поэтому мы до сих пор возвращаемся к ним с теплом и ностальгией.
Татьяна Овсиенко — «Женское счастье»
«…Женское счастье - муж в командировке,
На фоне дерзких и вызывающих клипов середины девяностых этот ролик Татьяны Овсиенко выделялся своей сдержанностью. Он аккуратно стилизован под эстетику шестидесятых годов XX века, а сама певица предстает в образе, точно передающем моду и настроение той эпохи. Ночные декорации с луной, крошечными домиками и старым телевизором создавали впечатление мультяшного городка. Без сложного сюжета и громких эффектов клип подкупал именно атмосферой: спокойной, немного наивной и удивительно теплой.
- Какая ностальгия: детство, иду с мамой за ручку из садика, вокруг пушистая зима, а в детской головушке то и крутится эта песня — и размышления на тему того, что же это все-таки такое — «женское счастье». © allalovemyself4692 / YouTube
Nautilus Pompilius — «Прогулки по воде»
«Прогулки по воде» — песня Nautilus Pompilius из альбома «Чужая земля» (1992), созданная Вячеславом Бутусовым и Ильей Кормильцевым. Композиция сразу стала культовой: библейские мотивы, рок-звучание и характерный вокал сделали ее одной из визитных карточек группы. Для песни сняли два клипа. Первый — анимационный эксперимент Олега Раковича: изображения буквально выцарапывали на пленке, превращая песню в сюрреалистичный «мультфильм». Второй — игровая киноверсия, курсовая работа студента ВГИКа Анатолия Берсенева: история о маленьком влюбленном чистильщике обуви. Видеоряд намеренно не связан ни с содержанием, ни с настроением «Прогулок», но именно этот контраст и запомнился зрителям, закрепив клип как необычное явление начала девяностых.
- Этот клип точно победил бы на конкурсе клипов, видеоряд которых наименьшим образом связан с содержанием песни. © Stanser_Lagrange / YouTube
Ирина Салтыкова «Серые глаза»
В 1995-м в эфир ворвался клип Ирины Салтыковой «Серые глаза» — смелый, дерзкий и откровенно провокационный для тогдашнего ТВ. Молодая певица рискнула всем: заложила квартиру и драгоценности, чтобы снять видео с Сергеем Кальварским. Как такового сюжета в этом видео нет, но видеоряд действовал безотказно: короткие платья, клубная эстетика, брутальная массовка. Клип мгновенно сделал Салтыкову звездой новой эстрады: после выхода видео альбом выкупила звукозаписывающая студия «Союз» и вскоре он стал бестселлером.
- В детстве мне нравились эта песня и клип — ни на секунду не возникало пошлых мыслей. Я только думала, почему она поет про серые глаза, а у всех в кадре голубые. Клип реально похож на мультик: яркий, с этими розовыми и голубыми стенами, как кукольный домик Барби, и костюмами. Да и голос Ирины — совсем «няшный». © Nusberg_Di / YouTube
«Маша и медведи» — «Любочка»
«Любочку» Маши и Медведей снимали в Индии, у храмов Коджураха: музыканты в рясах танцуют на каменных ступенях, а вокруг ходят туристы, иногда попадая в кадр. Мария Макарова тогда побрилась наголо — смелый жест для конца девяностых. И при этом наивный текст Агнии Барто звучит вообще из другой истории, никак не связанной с кадрами. Этот нарочитый контраст текста и видео сделал клип запоминающимся.
- Мне было лет семь, я с открытым ртом смотрела клип и слушала песню — все это мне очень нравилось: этот вайб, эта девочка, этот стиль, эти необычные люди в кадре, эти лысые головы — все казалось неземным и таким крутым. © Rinrin097 / YouTube
Татьяна Буланова — «Ясный мой свет»
После выхода в 1996 году альбома «Мое русское сердце» песня «Ясный мой свет» моментально стала хитом и было решено снять на нее клип. Режиссер Владимир Шевельков, также хорошо известный нам по роли князя Никиты Оленева в фильме «Гардемарины, вперед!» вдохновился фотосессией Булановой для обложки альбома. Для клипа Татьяне подготовили эффектные наряды — особенно запомнились зрителям каркасная юбка, сияющий шлем и тяжелый кокошник. «Там был кокошник очень тяжелый. Он достаточно туго должен был крепиться к голове. — вспоминает сама певица — У меня в клипе такое веселое лицо, а на самом деле мне было жутко больно от того, что крепление было к голове приделано, чтобы все это сооружение не свалилось».
- Этой песней ознаменовался новый период творчества Тани, когда она «перестала плакать ». И именно за эту песню я полюбила ее творчество на долгие годы. Вспоминаю, как обожала клип и буквально летела к телевизору, когда слышала знакомый мотив. © tatitok136 / YouTube
Недавно Буланова снова попала в тренды: на концерте под песню «Один день, прожитый без тебя» ее танцоры выдали настолько экономные движения, что зрители назвали их «энергосберегающей подтанцовкой». Видео разлетелось по соцсетям, вызвав новую волну интереса к творчеству певицы.
Reflex — «Я тебя всегда буду ждать»
Песня «Я тебя всегда буду ждать» стала заглавным треком третьего студийного альбома группы REFLEX. Клип снимали в раскалённой узбекской пустыне при сорокапятиградусной жаре — и он больше похож на мини-блокбастер: ограбление, погони и роковая любовь. Такой формат был редкостью для отечественной поп-сцены начала двухтысячных и помог песне стать одним из главных хитов группы.
- Такая ностальгия! Мода в то время была полный атас, но все равно прикольно. Когда этот клип был популярным, мне было лет 7-8, я обожала «Рефлекс». И сам клип мне нравился сюжетом, такая криминальная драма. Может, в наше время он смотрится не очень, но в то время был крутым. © lizakolganova7608 / YouTube
«АлисА» — «Трасса E-95»
Песня «Трасса Е-95» появилась спонтанно — Кинчев написал ее 5 октября 1996-го прямо в гастрольном автобусе по пути из Рязани. Для клипа режиссер Андрей Лукашевич выбрал черно-белый минимализм. Видеоряд полон тонких деталей: ангел с темно-серыми крыльями в спецовке, в одном из кадров Кинчев звонит из таксофона и набирает номер
- Убойная песня и крутой клип! Все чисто и по-мужски, этим и впечатляет! © АндрейНаумов / YouTube
Алена Свиридова — «Розовый фламинго»
Как-то посмотрела то, что сняли Cream Soda, по случайной наводке.
Феерический спектакль с хорошо продуманным абсурдом. И финальная фраза, которая стала мемом)
Когда «Розовый фламинго» впервые появился на экранах в 1994 году, клип Алены Свиридовой выглядел почти как волшебство. Для съемок на «Мосфильме» построили целый водный павильон, пригласили моделей и сняли певицу в романтических образах. По легенде, деньги на проект добывали с приключениями: российский бизнесмен вез их буквально «в трусах», чтобы финансировать клип. В кадре царила мягкая фантазия девяностых — простая, но завораживающая картинка, от которой веяло легкой сказкой и новым глянцевым миром, только появлявшимся на российской эстраде.
- Шикарно в клипе все: голос, видеоряд, сама Алена. И почему-то с детства именно это запомнилось — «где закаты цвета вишни». Что за голос! © СергейДжерико / YouTube
Спустя почти три десятилетия песню оживили заново. Группа Cream Soda вместе со Свиридовой превратили клип на эту же песню в нечто совершенно иное. Под руководством Александра Гудкова ремейк стал настоящим спектаклем — с театральным юмором на грани абсурда, безумными костюмами и буйством красок. Поучилась феерия, которая не только отдала дань оригиналу, но и переосмыслила его для нового поколения. Теперь «Розовый фламинго» — это не просто хит девяностых, а пример того, как старый шлягер может зазвучать дерзко и современно.
Наталья Ветлицкая «Посмотри в глаза»
Клип на «Посмотри в глаза» снимали начинающие тогда клипмейкеры Федор Бондарчук и Тигран Кеосаян. Проект был создан быстро и с минимальными ресурсами, но именно эта легкая импровизация придала видео особое очарование. Съемки проходили в павильонах ВГИКа. Не было сценария, не было раскадровки — просто длинный съемочный день и куча импровизаций. Кто-то залез на рояль, охранник нечаянно задел лампу, а Бондарчук в какой-то момент закрыл объектив рукой — и все это осталось в кадре. Оператор Сергей Козлов достал и бесплатно предоставил для проекта тогда уникальную телесъемочную кран-систему (телекран), благодаря которой камера свободно «летала» по павильону. Неожиданные ракурсы и детали сложились в атмосферу свежести и свободы, которая идеально подошла песне. Ветлицкая предстала не просто певицей, а новым образом эпохи — стильной, уверенной и загадочной.
- Сумасшедший клип! Ждали его по телеку. Молодая красотка Ветлицкая, молодой Динамит, революция одежды и образа жизни — и все поголовно искали такую же блестящую помаду. © ОксанаЗобнина / YouTube
Кай Метов — «Position 2»
«Position 2» — это не просто трек из альбома 1993 года, это настоящая метка эпохи. Песня, в которой английские фразы вставлены в русский текст с легким подтекстом, стала визитной карточкой Кая Метова. Когда в 1994-м вышел клип, он оказался под стать шлягеру — типичный для начала девяностых набор ярких, немного провокационных сцен, который играет скорее на атмосфере, чем на истории. В кадре набор танцующих красоток и бравых мачо, сам певец перевоплощается то в работягу в каске, то в рок-музыканта, то в ангела, то в клоуна, то трется около телефонной будки, облачившись в модный бежевый плащ и солнцезащитные очки. В каждом образе он пытается дозваться милую свою, но что-то у него явно не складывается.
- Девушки просто шик. И макияж, и прикид. Именно такой стиль мне очень нравится. Песня просто огонь. С девяностых не забыть. © daunapuu6972 / YouTube
Светлана Рерих — «Две ладошки»
Клип «Две ладошки» Светланы Рерих логике почти не поддается, и именно этим цепляет. Не имея никакого отношения к тексту, события разворачиваются на уроке английского языка: один студент каким-то образом подсовывает вместо учебного аудио зажигательную песню своему однокурснику. Тот слушает, узнает голос — и понимает, что ее поет их чопорная учительница. Дальше привычный классный час превращается в поп-шоу: преподавательница выходит в красном платье и начинает зажигать прямо посреди урока, дым клубится, взгляды сверкают.
В эпизодах мелькают тогда еще неизвестные Максим Аверин и Леонид Барац — один в роли веселого хулигана, другой — влюбленного ботаника. А неравнодушного к женскому полу директора школы, который наблюдает за происходящим, сыграл Сергей Гинзбург. Сегодня все трое известные актеры, а тогда это были просто студенты театральных вузов, которым досталась случайная работа в клипе, ставшем культовым для конца девяностых.
- Светлана Рерих и сам клип — суперские! Ностальгия аж слезу выбивает. Кстати, в клипе снялись тогда еще начинающие актеры — Максим Аверин («Глухарь», «Склифосовский»), Леонид Барац ( трилогия «О чём говорят мужчины»). © sergeinaprolom540 / YouTube
Алсу — «Зимний сон»
Песня «Зимний сон» вышла в 1999 году и стала одним из главных хитов с дебютного альбома Алсу. Клип, поставленный как мини-фильм, снят в редком для того времени формате, с участием блистательных актеров — Сергея Маковецкого и Елены Яковлевой. В нем юная певица (ей было 15 лет) предстает в пригородной буржуазной идиллии: заснеженный лес за окном, уют, книги, и все это дышит нежностью и загадкой. Съемки проходили на даче Любови Орловой — историческое место, которое придало видео особую атмосферу.
- Сразу, как увидела этот клип, зацепило все: и песня, и сам клип мини-фильм с известными и хорошими актерами, и красивая, тогда еще неизвестная девочка с интересным голосом. Я действительно переживала за героиню Яковлевой, оказавшуюся в крайне непростой ситуации. © fynjcz / Dzen
И вот спустя годы, Алсу снова в тренде. На одном из концертов Евы Власовой под песню «Танцуй вопреки» она зажгла в танце. Видео быстро разлетелось по соцсетям — наглядное напоминание, что от лиричной магии «Зимнего сна» до современных хитовых ритмов Алсу умеет оставаться актуальной и привлекать внимание новой аудитории.
«Руки вверх!» — «18 мне уже»
В 2001-м «Руки Вверх!» выпустили клип на хит «18 мне уже», и он получился настоящей бомбой своего времени. На шумной вечеринке с тортами, пирожными и накачанными танцорами весело дурачатся девушки-модели, среди которых — совсем юная Светлана Ходченкова. Будущая звезда сериалов и кино тогда только начинала карьеру: вместе с подругой Машей Кравцовой она работала в модельном агентстве и получила приглашение сняться в видео.
Ходченкова позже вспоминала, что съемки длились две ночи подряд: им обещали веселый, зажигательный клип, где под конец придется подбрасывать торты и запускать пирожные друг в друга. Эти кадры действительно стали украшением клипа, а сама Светлана спустя годы призналась, что именно этот эпизод положил начало ее звездной карьере.
- Эта песня вышла, когда мне было десять, а моей двоюродной сестре как раз исполнялось восемнадцать. Как же я мечтала, чтобы мне тоже было восемнадцать — включить этот хит на свой день рождения. Так хотелось скорее повзрослеть. Эх... А сейчас мне тридцать три, и просто не верится, как быстро пролетело время. © AleksandraBabichenko / YouTube
Мурат Насыров — «Мальчик хочет в Тамбов»
Клип на «Мальчик хочет в Тамбов» — яркая поп-открытка конца девяностых. Сюжета как такового нет: Мурат Насыров поет на фоне моря и пляжной вечеринки, вокруг — танцующие девушки, экзотические костюмы, карнавальные маски, воздушные шары и всполохи неонового света. Камера прыгает от сцены к сцене: то пляжная толпа подбрасывает надувных зверей, то мелькают странные персонажи — в том числе мужчина, напоминающий дядю Фестера из «Семейки Аддамс», и девушка с выразительной внешностью Мортиши Аддамс. Вся эта феерия выглядит больше как тропический праздник, чем как Тамбов, что и стало частью шутливого очарования клипа.
Спустя годы выяснилось, что в клипе снимались будущие знаменитости. Девушка, сыгравшая Мортишу — режиссер и продюсер Тина Барклая. А ее спутник, похожий на дядю Фестера, — Камиль Ларин из «Квартета И». В одном из интервью Ларин признался, что сам Мурат Насыров узнал о том, кто снимался у него в массовке только спустя годы.
- В детстве после просмотра клипа думал, что Тамбов где-то на Гавайях или в каком-то другом тропическом курорте, если мальчик так туда хочет. © c0ldwa*** / YouTube
Линда — «Ворона»
Клип Линды «Ворона» снимали в конце 1996 года на заброшенном кирпичном заводе под Подольском. Режиссер Армен Петросян и оператор Максим Осадчий выбрали черно-белое изображение, чтобы подчеркнуть тревожную атмосферу песни. Видеоряд собран из нарочито разнородных сцен: крупные планы живой вороны, готические силуэты, фигуры «мумий», вылезающих из канализационных люков, и сама Линда, танцующая в длинном черном кожаном плаще посреди пустых цехов.
Такой мрачный визуальный мир резко отличался от привычной для российской эстрады середины девяностых яркой поп-картинки. Клип не рассказывал историю — он создавал ощущение странной магии, превращая Линду в загадочный символ эпохи и делая «Ворону» одним из самых узнаваемых и обсуждаемых музыкальных видео десятилетия.
- Помню, как мама ругала меня, что мы слушаем, увидев этот клип. Для ее поколения это был шок, а для нас — глоток свежего воздуха. © moonlight4188 / YouTube
Если эти воспоминания согрели душу, не останавливайтесь — в наших подборках вас ждет еще больше поводов улыбнуться прошлому:
- Как выглядят герои клипов, под которые мы тусовались 10-15 лет назад
- Как сейчас выглядят 9 крутых парней, чьи хиты разрывали танцпол на наших школьных дискотеках
- 10 клипов, в которых музыканты обыграли образы из наших любимых фильмов
Комментарии
Я зачем-то помню все тексты, если не целиком, то частично. И ни одного клипа.
Прикольный был клип про Колотушку туктуктук, не помню, что за ансамбль, но атмосферно смотрелось
А почему не вспомнили клип Вики Цыгановой "Любовь и смерть"? И песня хорошая и клип интересный!