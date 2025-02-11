10 клипов, в которых музыканты обыграли образы из наших любимых фильмов

Музыкальные исполнители часто обращаются в своих клипах к знакомым образам из популярных кинофильмов, чтобы передать эмоции, атмосферу, характеры героев, а иногда даже для того, чтобы создать комичный эффект. Часто они вдохновляются красивыми историями любви, но порой это бывают и мрачные триллеры.

Ариана Гранде — «We can't be friends»

Ариана Гранде в своем клипе «We can't be friends» обыграла историю из фильма «Вечное сияние чистого разума» о том, как сложно стереть любимого человека из памяти.

Ариана Гранде — «Thank u, next»

Это не первый клип, в котором исполнительница использует знакомые образы. В клипе «Thank u, next», например, легко узнается маникюрный салон из «Блондинки в законе», и даже Дженнифер Кулидж снова вернулась к своей яркой роли.

Сабрина Карпентер — «Taste»

Сабрина Карпентер в своих клипах любит обращаться к легендарным образам из популярных комедий. Так, видеоряд к песне «Taste», практически полностью состоит из отсылок. Сюжет создатели позаимствовали из фильма 1992 года «Смерть ей к лицу», показывая борьбу двух неубиваемых женщин из-за одного мужчины, а стилисты даже подобрали платья похожие на те, в которых снимались Голди Хоун и Мерил Стрип.

В клипе также есть косплей на Эль Драйвер с повязкой с изображением красного креста на глазу. Впервые этот персонаж появился в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла».

Сабрина Карпентер и сама повторяет образы знаковых блондинок, в том числе персонажа Дебби Джелински из «Ценностей семейки Аддамс».

Blur — «To the End»

Британская рок-группа Blur вдохновилась визуальным рядом и характерной атмосферой французского кинофильма 1961 года «В прошлом году в Мариенбаде», и положила его в основу видео на сингл 1994 года «To the End».

Дженнифер Лопес — «I'm Glad»

Дженнифер Лопес в клипе на песню «I'm Glad» в мельчайших деталях воспроизвела кадры из фильма «Танец-вспышка» (1983). Были подобраны максимально похожие костюмы и декорации, операторы даже повторили углы, под которыми были сняты те или иные кадры.

Бейонсе — «Countdown»

В самом начале клипа «Countdown» Бейонсе появляется в водолазке, брюках и лоферах черного цвета и белых носках. Этот наряд напоминает костюм Одри Хепберн из мюзикла 1957 года «Забавная мордашка».

Игги Азалия — «Fancy»

Наряд Алисии Сильверстоун в культовой подростковой комедии «Бестолковые» стал, возможно, популярнее самого фильма. Австралийская исполнительница Игги Азалия воспользовалась этим узнаваемым образом в клипе «Fancy».

Тейлор Свифт — «Bejeweled»

Классический сюжет «Золушки» за основу фильмов и клипов брали многие, но Тейлор Свифт в музыкальном видео «Bejeweled» повторила атмосферу картины 2015 года от Walt Disney Pictures.

Леди Гага — «Disease»

В начале клипа «Disease» Леди Гага предстала перед зрителями в образе Самары из легендарного фильма ужасов «Звонок».

Леди Гага — «911»

Ее клип на сингл «911» во многом основан на фильме 1969 года «Цвет граната». В самом начале Гага появляется лежащей в окружении гранатов, певица и актеры на протяжении всего видеоряда воспроизводят образы и сцены из фильма. На несколько секунд в кадре появляется даже постер фильма.