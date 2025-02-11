10 клипов, в которых музыканты обыграли образы из наших любимых фильмов
Музыкальные исполнители часто обращаются в своих клипах к знакомым образам из популярных кинофильмов, чтобы передать эмоции, атмосферу, характеры героев, а иногда даже для того, чтобы создать комичный эффект. Часто они вдохновляются красивыми историями любви, но порой это бывают и мрачные триллеры.
Ариана Гранде — «We can't be friends»
Ариана Гранде в своем клипе «We can't be friends» обыграла историю из фильма «Вечное сияние чистого разума» о том, как сложно стереть любимого человека из памяти.
Ариана Гранде — «Thank u, next»
Это не первый клип, в котором исполнительница использует знакомые образы. В клипе «Thank u, next», например, легко узнается маникюрный салон из «Блондинки в законе», и даже Дженнифер Кулидж снова вернулась к своей яркой роли.
Сабрина Карпентер — «Taste»
Сабрина Карпентер в своих клипах любит обращаться к легендарным образам из популярных комедий. Так, видеоряд к песне «Taste», практически полностью состоит из отсылок. Сюжет создатели позаимствовали из фильма 1992 года «Смерть ей к лицу», показывая борьбу двух неубиваемых женщин из-за одного мужчины, а стилисты даже подобрали платья похожие на те, в которых снимались Голди Хоун и Мерил Стрип.
В клипе также есть косплей на Эль Драйвер с повязкой с изображением красного креста на глазу. Впервые этот персонаж появился в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла».
Сабрина Карпентер и сама повторяет образы знаковых блондинок, в том числе персонажа Дебби Джелински из «Ценностей семейки Аддамс».
Blur — «To the End»
Британская рок-группа Blur вдохновилась визуальным рядом и характерной атмосферой французского кинофильма 1961 года «В прошлом году в Мариенбаде», и положила его в основу видео на сингл 1994 года «To the End».
Дженнифер Лопес — «I'm Glad»
Дженнифер Лопес в клипе на песню «I'm Glad» в мельчайших деталях воспроизвела кадры из фильма «Танец-вспышка» (1983). Были подобраны максимально похожие костюмы и декорации, операторы даже повторили углы, под которыми были сняты те или иные кадры.
Бейонсе — «Countdown»
В самом начале клипа «Countdown» Бейонсе появляется в водолазке, брюках и лоферах черного цвета и белых носках. Этот наряд напоминает костюм Одри Хепберн из мюзикла 1957 года «Забавная мордашка».
Игги Азалия — «Fancy»
Наряд Алисии Сильверстоун в культовой подростковой комедии «Бестолковые» стал, возможно, популярнее самого фильма. Австралийская исполнительница Игги Азалия воспользовалась этим узнаваемым образом в клипе «Fancy».
Тейлор Свифт — «Bejeweled»
Классический сюжет «Золушки» за основу фильмов и клипов брали многие, но Тейлор Свифт в музыкальном видео «Bejeweled» повторила атмосферу картины 2015 года от Walt Disney Pictures.
Леди Гага — «Disease»
В начале клипа «Disease» Леди Гага предстала перед зрителями в образе Самары из легендарного фильма ужасов «Звонок».
Леди Гага — «911»
Ее клип на сингл «911» во многом основан на фильме 1969 года «Цвет граната». В самом начале Гага появляется лежащей в окружении гранатов, певица и актеры на протяжении всего видеоряда воспроизводят образы и сцены из фильма. На несколько секунд в кадре появляется даже постер фильма.
Еще о 10 музыкантах, которые спрятали в своих клипах известные фильмы, можно прочитать в этой статье.
Комментарии
ну-ка, признавайтесь, у кого любимый фильм «В прошлом году в Мариенбаде»? кто отсылку сразу прочухал?)
и кто хоть слышал про этот фильм?)
Почему они все блондинок "обыгрывают"? Причем обыгрывают так, что вовсе непохожи ничем.
Даже статьи приходится создавать, чтоб люди догадались.