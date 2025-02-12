В сети провели конкурс красоты среди обычных женщин. Посмотрите, какие места заняли участницы

Не так давно на сайте Пикабу решили запустить конкурс «Мисс Пикабу 2024». Все было официально и с настоящими подарками. Как написали сами организаторы, они были в поисках той, кто сможет покорить сердца пользователей своим уникальным стилем, талантом и харизмой. В финал вышли 16 красоток, и мы рады вам их показать.

16-е место: «Хочу поучаствовать в конкурсе»

15-е место: «Временами работаю моделью plus size. Вторая вице-мисс по версии одного местечкового конкурса. Разрисовываю детские мордахи аквагримом. Пою на любительском уровне»

14-е место: «Меня зовут Кристина. Мне 33 годика. У меня есть прекрасный сын и не менее прекрасный черный кот»

13-е место: «Не могу не поучаствовать в этом конкурсе»

12-е место: «Ксюша, 35 годиков. Второй раз замужем, имею набор детей из двух мальчиков и двух котов-балбесов. В свободное время пеку пирожки»

11-е место: «Тоже хочу участвовать!»

10-е место: «Кто-то хотел участвовать в конкурсе без макияжа. А я и не умею его делать»

9-е место: «Хочу поучаствовать в конкурсе»

8-е место: «У меня такое лицо, оно не злое и не недовольное, я не могу ничего с этим сделать»

7-е место: «Я Анюта, мне 30 лет. Мама двух дочек: 4 и 10 лет. Вяжу мимимишные игрушки и подарочные комплекты для новорожденных»



6-е место: «Вот уже 3 года я пишу о том, как вкусненько поесть за небольшие деньги, потому что не хочу тратить деньги на еду. Я их бережно собираю, чтобы открыть мотомастерскую. А еще я шью кошачьи лежанки и мастерю всякую ерунду»

4-е место: «Тема соревнований и соперничества мне знакома не понаслышке. Я помню восторг от победы и радость от призов, и решила в рамках этого конкурса от своей школы вручить победительнице персональный урок на выбор»

3-е место: «Хочу участвовать в конкурсе»

2-е место: Агриппина Кузьминична — звезда видеороликов и яркий персонаж"