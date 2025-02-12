В сети провели конкурс красоты среди обычных женщин. Посмотрите, какие места заняли участницы
Не так давно на сайте Пикабу решили запустить конкурс «Мисс Пикабу 2024». Все было официально и с настоящими подарками. Как написали сами организаторы, они были в поисках той, кто сможет покорить сердца пользователей своим уникальным стилем, талантом и харизмой. В финал вышли 16 красоток, и мы рады вам их показать.
16-е место: «Хочу поучаствовать в конкурсе»
15-е место: «Временами работаю моделью plus size. Вторая вице-мисс по версии одного местечкового конкурса. Разрисовываю детские мордахи аквагримом. Пою на любительском уровне»
14-е место: «Меня зовут Кристина. Мне 33 годика. У меня есть прекрасный сын и не менее прекрасный черный кот»
13-е место: «Не могу не поучаствовать в этом конкурсе»
12-е место: «Ксюша, 35 годиков. Второй раз замужем, имею набор детей из двух мальчиков и двух котов-балбесов. В свободное время пеку пирожки»
11-е место: «Тоже хочу участвовать!»
10-е место: «Кто-то хотел участвовать в конкурсе без макияжа. А я и не умею его делать»
9-е место: «Хочу поучаствовать в конкурсе»
8-е место: «У меня такое лицо, оно не злое и не недовольное, я не могу ничего с этим сделать»
7-е место: «Я Анюта, мне 30 лет. Мама двух дочек: 4 и 10 лет. Вяжу мимимишные игрушки и подарочные комплекты для новорожденных»
6-е место: «Вот уже 3 года я пишу о том, как вкусненько поесть за небольшие деньги, потому что не хочу тратить деньги на еду. Я их бережно собираю, чтобы открыть мотомастерскую. А еще я шью кошачьи лежанки и мастерю всякую ерунду»
4-е место: «Тема соревнований и соперничества мне знакома не понаслышке. Я помню восторг от победы и радость от призов, и решила в рамках этого конкурса от своей школы вручить победительнице персональный урок на выбор»
Обалдеть, это же Дариша Киньонес! Здорово, не знала, что она пикабушница ))
3-е место: «Хочу участвовать в конкурсе»
2-е место: Агриппина Кузьминична — звезда видеороликов и яркий персонаж"
1-е место: «Если так случится и я буду первой, то можно передать приз участнице занявшей второе место. Или перевести его стоимость в любой фонд. Ибо им нужнее»
И вот еще несколько статей про конкурсы красоты:
Комментарии
Что значит "обычные женщины" ? Вы недостаточно "обычная" , вам нельзя участвовать! Если имеется ввиду непубличность , более зрелый возраст, не модельные данные, тогда уберите звезду интернета Агриппину . А первое место вообще не честно, т к она закрыла часть лица резиновым предметом. Или это просто конкурс красоты без правил? так и скажите тогда,мы провели конкурс красоты без правил , где побеждает участница , заспамившая большее количество родственников, с просьбой проголосовать за неё.
никогда не понимала объективность такого конкурса.. У каждой своя изюминка, и как говорится "красота в глазах смотрящего"