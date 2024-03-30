Как менялось восприятие красоты на конкурсе «Мисс Мира» за его 73-летнюю историю

9 марта 2024 года состоялся конкурс «Мисс Мира 2023», на котором в очередной раз выбрали королеву красоты. Корона досталась жительнице Чехии Кристине Пышковой. В честь этого события мы решили ознакомиться с историей конкурса и выяснить, как на протяжении десятилетий менялся подход жюри к оценке женской привлекательности.

1950-е: все началось со скандала

Мисс Мира 1951 Кикки Хоканссон (Швеция).

В 1951 году в рамках фестиваля Британии был проведен конкурс бикини, которому впоследствии журналисты дали свое название — «Мисс Мира». Это мероприятие вызвало массу негодований, поскольку в те времена раздельный купальник считался ну очень неприличным нарядом. Первое место в конкурсе заняла шведская красавица Кикки Хоканссон. По сей день она является единственной победительницей, которая во время коронации была одета в бикини. Более поздние финалистки на награждение выходили в слитных купальниках или вечерних платьях.

Мисс Мира 1953 Дениз Перье (Франция) и Мисс Мира 1957 Марита Линдаль (Финляндия).

Несмотря на скандал 1951 года из-за бикини, организатор мероприятия Эрик Морли остался доволен вниманием общественности и решил ежегодно проводить конкурс красоты. И установленные им требования к претенденткам были такими: к участию допускались исключительно незамужние бездетные девушки от 17 до 27 лет.

Мисс Мира 1959 Корин Роттшефер (Нидерланды).

В 1959 году крупный британский телеканал решает проводить трансляцию конкурса, и тем самым делает его еще популярнее. Корин Роттшефер, ставшая Мисс Мира 1959, перед награждением оказалась в щекотливой ситуации, обнаружив на своем вечернем платье дырки. Ей одолжила наряд другая конкурсантка, которая в итоге заняла 3-е место.

1960-е годы: «Мисс Мира» набирает обороты

Мисс Мира 1962 Катарина Лоддерс (Нидерланды).

В 1960-х годах конкурс «Мисс Мира» стал одной из самых просматриваемых телепередач. Был увеличен размер денежного приза для победительницы с £ 500 до £ 2500. В 1961 году также были изменены требования к конкурсанткам: верхний возрастной предел теперь составлял 25 лет. Катарина Лоддерс, занявшая 1-е место в 1962 году, по своему подвергла сомнению критерии отбора. Забирая награду, она заявила во всеуслышание: «Может, я и самая красивая девушка здесь, но уж точно не самая красивая в мире».

Мисс Мира 1964 Энн Сидни (Великобритания).

В 1964 году победительницей стала Энн Сидни, которая впоследствии сделала карьеру в кинобизнесе. К слову, в этом же году Морли ввел новое правило: он запретил матерям конкурсанток сопровождать своих дочерей. Потому что родительница одной из девушек доставила кучу неудобств организаторам, вмешиваясь в их работу.

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Мисс Мира 1966 Рейта Фариа (Индия).

Во второй половине 60-х годов конкурс стал еще масштабнее. В 1966 году Морли разослал приглашения более чем в 70 стран, 66 из которых с радостью откликнулись. А в 1968 году впервые в истории мероприятия была допущена к участию замужняя девушка. Однако к 1970-м были вновь введены строгие требования к семейному положению конкурсанток: исключительно незамужние и точка.

1970-е: феминистки меняют суть конкурса

Мисс Мира 1970 Дженнифер Хостен (Гренада).

Начало десятилетия ознаменовалось новым скандалом. В 1970 году за неделю до конкурса британские феминистки заявили, что «Мисс Мира» лишь объективирует женщин, и пообещали сорвать шоу. Сказано — сделано. В разгар мероприятия некоторые зрительницы поднялись со своих мест и начали свистеть в свистки, звенеть погремушками и выкрикивать лозунги. Позднее об этом событии снимут фильм «Мисс Плохое поведение» с Кирой Найтли в главной роли. В 1970 году корону за первое место получила красавица Дженнифер Хостен. Кстати, она стала первой темнокожей победительницей.

Мисс Мира 1977 Мари Стэвин (Швеция) и Мисс Мира 1978 Сильвана Суарес (Аргентина).

Конфликт с феминистками заставил организаторов задуматься над посылом, который несет миру их конкурс. И в 1972 году чета Морли заявила, что мероприятие теперь будет проводиться под лозунгом «Красота со смыслом». Участницы будут должны представить на суд жюри и свой благотворительный проект.

1980-е: «Красота со смыслом»

Мисс Мира 1982 Мариасела Альварес (Доминиканская Республика).

В 1980-х годах девиз «Красота со смыслом» получил еще одно значение: в программу конкурса были добавлены новые испытания, призванные раскрыть индивидуальность девушек, а также продемонстрировать их интеллект. В глазах судей обрели важность личностные характеристики конкурсанток, а не только их внешние данные.

Мисс Мира 1986 Жизель Ларонде (Тринидад и Тобаго).

Во второй половине десятилетия на организаторов обрушился новый шквал критики. Публике разных стран не нравилось, что девушек оценивают исключительно представители западных стран. И в 1986 году Морли решает провести предварительные этапы конкурса в Макао и отдать восточным судьям право отобрать участниц самостоятельно. В тот год победила представительница Тринидада и Тобаго Жизель Ларонде. В первый и пока что единственный раз в истории конкурса корона досталась девушке из этой страны.

Мисс Мира 1987 Улла Вайгершторфер (Австрия).

А в 1987 году организаторы проигнорировали собственные правила допускать к участию лишь девушек от 17 до 25 и разрешили посостязаться за корону 26-летней красавице. И позднее верхнюю возрастную планку вновь вернут на позицию «27».

1990-е: кризис жанра

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Мисс Мира 1994 Айшвария Рай (Индия).

К началу последнего десятилетия XX века популярность конкурса начала снижаться, и крупные телеканалы перестали его транслировать. Но Морли от своего детища отказываться не собирался и из года в год находил способы провести конкурс с меньшими издержками.

Мисс Мира 1999 Йукта Муки (Индия).

Во второй половине десятилетия с целью повысить интерес аудитории организаторы решают собрать жюри из представителей разных профессий из всевозможных уголков планеты. Так, теперь красавиц оценивали актеры и актрисы, спортсмены, редакторы журналов, топ-модели из разных стран.

2000-е: бразды правления берет женщина

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Мисс Мира 2001 Агбани Дарего (Нигерия).

В 2000 году Эрика Морли не стало, и его жена Джулия взялась продолжить дело супруга, но решила внести некоторые коррективы. Так, она назвала конкурс «глупым и кошмарным» и пообещала сделать его «более дружелюбным» по отношению к женщинам. Она осудила ту часть шоу, в которой девушки сперва дефилируют в купальнике, а потом дают интервью о своих амбициях. «Я не говорю, что красоваться в купальнике плохо. Просто считаю, что это очень неловко, когда ты в нем вынуждена разговаривать с мужчиной в смокинге», — рассказала Джулия.

Мисс Мира 2003 Розанна Дэвисон (Ирландия) и Мисс Мира 2009 Кайане Алдорино (Гибралтар).

В 2004 году Джулия Морли превзошла супруга, сумев собрать рекордное на тот момент количество стран-участниц — 107 девушек приняли участие в конкурсе.

2010-е годы: никаких купальников

Мисс Мира 2013 Меган Янг (Филиппины).

В 2013 году участницы отправились соревноваться на Бали, и это был первый раз, когда мероприятие проводилось в Юго-Восточной Азии. Также впервые в истории конкурса корону получила девушка из Филиппин — Меган Янг.

Мисс Мира 2017 Мануши Чхиллар (Индия).

Джулия Морли, которая прежде уже высказывала недовольство по поводу излишне откровенных образов, с 2015 года отказалась проводить дефиле купальников, чтобы еще больше сместить акцент на ум и личность. Женщина высказалась: «Нам вовсе не обязательно оценивать ягодицы, нам важно послушать этих девушек».

2020-е годы: чего ждать дальше?

Lukasz Gdak / East News , Lukasz Gdak / East News

Мисс Мира 2021 Каролина Белявска (Польша).

Первое в новом десятилетии мероприятие прошло без особого размаха: в 2022 году в конкурсе участвовало наименьшее с 2003 года количество стран — 97. Победительницей стала представительница Польши Каролина Белявска. В следующий раз жюри «Мисс Мира» собрались в 2024 году и вручили корону жительнице Чехии Кристине Пышковой.

Rajanish Kakade / Associated Press / East News , Rajanish Kakade / Associated Press / East News

Мисс Мира 2023 Кристина Пышкова (Чехия).