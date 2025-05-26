Максим не смотря н а зависимость от наркотиков и прочее бурное прошлое, сумела себя в руки взять, н а удивление
Как выглядят герои клипов, под которые мы тусовались 10-15 лет назад
Когда-то YouTube только-только набирал обороты. И все мы залипали не в телефоны, а в экраны телевизоров, ловя каждый кадр, каждый момент, когда там крутили клипы наших любимых звезд. Они поистине стали фоном нашей юности — чем-то ярким, дерзким, иногда нелепым, но до боли родным и знакомым. Но время идет, и сегодня мы смотрим на наших кумиров уже совсем другими глазами.
МакSим «Отпускаю»
Тимати «В клубе»
Оксана Лаврентьева «Невозможное возможно»
О! Марго «Мимо»
Иван Дорн «Стыцамэн»
Макс Корж «Небо поможет нам»
Егор Крид «Самая Самая»
Анна Плетнева (группы «Винтаж») «Плохая девочка»
Сергей Лазарев (группа «Smash!!») «Belle»
Роман Билык (группа «Звери») «Просто такая сильная любовь»
Часто н а его концертах была)) любители они были в клубах питерских выступать🤣 как и Руки Верх)
Александр Васильев (группа «Сплин») «Выхода нет»
Стас Костюшкин «Женщина, я не танцую»
Время неумолимо, и даже самые яркие звезды когда-то теряют свою актуальность. Но, глядя на этих артистов, понимаешь: главное — не внешность и не хайп, а та искра, которая когда-то зажгла наши сердца.
Комментарии
Что за великий рандом совместил в одной статье Костюшкина, Сплин и Крида😁
Не всё ли равно:мы танцуем под клипы,в которых они всё также молоды.
Ностальгия прям)) из этой подборки была н а всех концертах мужчин и Максим. Других девушек в живую не видела, а кого-то и вовсе не знаю