Как выглядят герои клипов, под которые мы тусовались 10-15 лет назад

Фотоподборки
23 минуты назад

Когда-то YouTube только-только набирал обороты. И все мы залипали не в телефоны, а в экраны телевизоров, ловя каждый кадр, каждый момент, когда там крутили клипы наших любимых звезд. Они поистине стали фоном нашей юности — чем-то ярким, дерзким, иногда нелепым, но до боли родным и знакомым. Но время идет, и сегодня мы смотрим на наших кумиров уже совсем другими глазами.

МакSим «Отпускаю»

ucTepu4ka
18 часов назад

Максим не смотря н а зависимость от наркотиков и прочее бурное прошлое, сумела себя в руки взять, н а удивление

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Тимати «В клубе»

Оксана Лаврентьева «Невозможное возможно»

О! Марго «Мимо»

Иван Дорн «Стыцамэн»

Макс Корж «Небо поможет нам»

Егор Крид «Самая Самая»

Анна Плетнева (группы «Винтаж») «Плохая девочка»

Сергей Лазарев (группа «Smash!!») «Belle»

Роман Билык (группа «Звери») «Просто такая сильная любовь»

ucTepu4ka
18 часов назад

Часто н а его концертах была)) любители они были в клубах питерских выступать🤣 как и Руки Верх)

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Александр Васильев (группа «Сплин») «Выхода нет»

Стас Костюшкин «Женщина, я не танцую»

Время неумолимо, и даже самые яркие звезды когда-то теряют свою актуальность. Но, глядя на этих артистов, понимаешь: главное — не внешность и не хайп, а та искра, которая когда-то зажгла наши сердца.

Фото на превью Maksim / YouTube, bilanofficial / YouTube

Комментарии

Уведомления
ucTepu4ka
18 часов назад

Ностальгия прям)) из этой подборки была н а всех концертах мужчин и Максим. Других девушек в живую не видела, а кого-то и вовсе не знаю

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