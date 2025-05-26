Как выглядят герои клипов, под которые мы тусовались 10-15 лет назад

Когда-то YouTube только-только набирал обороты. И все мы залипали не в телефоны, а в экраны телевизоров, ловя каждый кадр, каждый момент, когда там крутили клипы наших любимых звезд. Они поистине стали фоном нашей юности — чем-то ярким, дерзким, иногда нелепым, но до боли родным и знакомым. Но время идет, и сегодня мы смотрим на наших кумиров уже совсем другими глазами.