16 котов, чья харизма заставила людей приютить их без колебаний

Животные
17 минут назад
16 котов, чья харизма заставила людей приютить их без колебаний

Говорят, кошки сами выбирают своего человека. Герои этой подборки убедились в этом на собственном опыте: пушистые проказники появлялись из ниоткуда — на стройплощадках, дорогах и даже буквально преземлялись с неба на крышу дома. Мы собрали 16 историй о том, как харизма этих котеек заставила людей принять одно из самых важных решений в жизни.

«Нашла этого парня на работе — бедолага дрожал в снегу, на улице было −6 °C и метель. Теперь ему больше никогда не придется ночевать на улице!»

«Дейзи больше не бездомная — теперь она живет со мной!»

«Нашел его в кустах под окнами своей квартиры. На первом фото — как все начиналось, а на втором — он сейчас. Думаю, видно, что дома ему уже очень хорошо!»

«Он появился буквально из ниоткуда — дикий кот, никому не доверял. Два месяца я завоевывал его доверие, и не зря: теперь Пабло живет как настоящий король! Еще и позирует, как французская модель».

«Работаю в ветеринарке, принесли нам найденыша. Что ж, домой я ушла с ней»

«Ястреб сбросил его нам прямо на крышу!»

«Мы с мужем стояли во дворе, вдруг бах! — что-то падает на крышу, куры в панике, ястреб кружит. Через пару минут слышу жалобное „мяу“, выглядываю — а там худющий котенок, скатившийся с крыши! Я выманила его кормом, отмыла, вычесала — и теперь он спит у меня на груди, как будто всегда тут жил».

«Она кричала под моим окном, пока я ее не впустила»

«Ладно, меня поймали. Как теперь уговорить жену?»

«Муж только что сказал: „Мне нужен кот“ — и Вселенная его услышала»

«Обновление: нашлись ее старые хозяева — совершенно случайно! Я показала фото кошки в автосервисе, а девушка говорит: „Да это же кошка моей сестры!“ Сестра приехала, узнала ее, обняла, погладила... и решила, что ей хорошо у нас. Оказалось, кошка пропала больше года назад и прошла почти 50 километров! Теперь Зеня остается с нами. А бывшие хозяева будут ее навещать и получать фотки».

«Муж пошел за кормом для собак, а вернулся с кошкой»

«В магазине одна малышка все время тянулась к нему лапкой, когда он проходил мимо. Он позвонил и сказал: „Знаю, ты давно хочешь еще одну кошку...“ Теперь выбираем ей имя».

«Месяц назад эта бродячая кошка шла за мной до самого дома. Теперь иногда спит прямо у меня на груди — и это лучшее чувство на свете»

«Этот парень просто лег у моих ног, когда я рыдала после тяжёлого расставания»

«Забрала его с собой — он был в ужасном состоянии и несколько дней прятался под кроватью. А теперь не отходит от меня ни на шаг».

«Эта красотка подбежала ко мне, когда я шла к машине. Знакомьтесь, это Нала и мы едем домой»

«Подобрал ее сегодня на стройплощадке. Похоже, теперь у меня три кошки»

«Самое доброе существо на планете, честно. Она теперь повсюду со мной — вместе гуляем по парку, она лазает по деревьям, приносит листья и складывает у миски, будто „вносит вклад“».

«Нашла этого парня у мусорки — а потом он сам пошел за мной домой»

«Он уже пару месяцев крутился возле дома, но только сегодня подошел сам — мяукал, терся, просил внимания. Поймала момент и забрала. На улице холодно, а он весь грязный и тощий... но теперь наконец-то в тепле и, кажется, безумно счастлив».

«Увидел этого безумца, который под дождем пронесся через оживленную дорогу и чудом увернулся от двух машин. Такому смельчаку нужно имя, достойное его подвига!»

«Эта малышка вчера шла за мной и моим парнем целых четыре квартала — мы нашли ее плачущей на тротуаре. Похоже, ей всего несколько месяцев!»

Согласитесь, после таких историй начинаешь верить, что кошки действительно могут посылать сигналы Вселенной! Чья история спасения впечатлила вас больше всего? И был ли в вашей жизни такой пушистый «вербовщик», который без колебаний выбрал вас своим человеком? Делитесь в комментариях!

А вот еще наши «пушистые статьи»:

Фото на превью _Jensoon / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее