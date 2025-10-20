20+ человек поделились фото своих питомцев в детстве и сейчас, и это ну просто милота

Все мы любим смотреть, как растут наши питомцы. Но иногда эта трансформация настолько поразительна, что просто не верится, как из крошечного, неуклюжего комочка выросло такое величественное или, наоборот, умилительное создание. Мы собрали 20+ доказательств того, что время не стоит на месте. Готовьтесь к невероятной дозе милоты — эти фото «до и после» могут растопить даже самое холодное сердце!

А в бонусе вас ждут фото питомцев сотрудников нашей редакции.

«Не думаю, что существует что-то пушистее, чем моя красотка»

«Нашла эту кучу котят в сарае и кормила их из бутылочки с трех дней»

Женщина, я тебя не знаю, но уже люблю. Просто всего тебе хорошего. © Unknown author / Reddit

«Что ж, обе мои девочки выросли»

Мне срочно нужно знать, что это за порода. © NinCross / Reddit

«Только что отпраздновали 12-летие нашей малышки»

«Божечки, они так выросли! Взяла их, когда им был всего месяц»

«Бенджи начал кричать на меня с самого первого появления в квартире. И с тех пор уже 6 лет не перестает»

«Нашли его за мусоркой 3 года назад. Теперь это наш любимый маленький монстр»

Вторая фотка похожа на картину эпохи Возрождения. © TheDoomKitten / Reddit

Прошло уже 6 лет!

Она будто очнулась от столетнего сна. © milkradio / Reddit

Из маленького дворецкого — в дамского угодника!

«Этот малыш сидел под скамейкой — такой одинокий, будто герой грустного мультика. Я тогда был на рабочей машине, и забрать его оказалось целым квестом»

«Год спустя он живет свою лучшую жизнь. Самый добрый и красивый мальчик».

«3 и 11 месяцев. Видимо, у нас появился третий кот в виде хвоста»

«Мы тут нашли старую игрушку нашего кота под холодильником»

«Мои малыши в 10 недели и 4 года. Слабо отличить, кто есть кто?»

«Всего полтора года разницы»

«Мой Фил в 8 недель и 5 месяцев»

Что за величественный хвост! © Snowybutterfly / Reddit

«Ей уже 14, а для нас она все равно котеночек»

Бонус: кстати, сотрудникам нашей редакции тоже есть кого показать. Например, его

«Не могу не воспользоваться поводом показать кота. Первое фото — первый день как подобрали на улице и отмыли»

«2 года и 15 лет. К старости решил отрастить себе шевелюру»

«Мой поросенок в детстве со своей сестричкой. Им там 1,5 месяца, он слева. Ну а на взрослой фотке ему 6 лет»

«На первых фотках ему 2 месяца, наверное. А сейчас ему 18 с половиной лет. Не я его хозяйка, а моя свекровь. А я с котом знакома прекрасные 9 лет. О! Прикиньте, он меня полжизни знает»