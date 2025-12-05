Видоизмененный как? 12p+1n? В смысле короткоживущий угдерод - 13, при первой же возможности излучающий лишний нейтрон, переходя в стабильное состояние
19 человек, которые так уработались, что мозг выдал ошибку
Сейчас многие считают нормой жить от работы до работы. Но бывает, что желание строить карьеру становится настолько сильным, что человек начинает и берега путать. Мы собрали реальные случаи, где чрезмерная увлеченность работой привела к нелепым последствиям.
- Был у меня в жизни сложный период, когда я очень много работала и могла вырубиться прямо за ноутбуком или сидя за столом. Мы тогда только начали жить вместе с парнем, но он уже знал меня как открытую книгу. Однажды сильно заработалась, уснула на рабочем месте, а проснулась под утро в своей любимой позе. Потом оказалось, что это мой парень специально переложил меня в кровать, положил мою руку под подушку, скомкал одеяло и положил мне его под правое колено. Тогда я в очередной раз поняла, что он у меня просто идеальный мужчина! © Палата № 6 / VK
- Увидев в ленте новость о сериале «Видоизмененный углерод», решила написать мужу смс, мол, надо бы его посмотреть. Отправила ему название сериала, на что он ответил: «В продуктовом надо посмотреть? Что ты с ним собралась готовить?» По-моему, милый заработался. © Карамель / VK
- Лучший друг работает в сфере обслуживания, общается с людьми по 14 часов в день. В свободное время закрывается у себя в квартире и пытается поспать, но люди и там его достают (соседи, например). Рассказывал мне, что сильно устал от этого, поэтому хочет отдохнуть. Ну я думал, он куда-то на море поедет или на выходные на озеро с палатками, но друг пропал на целый месяц! Хорошо, что хоть сообщение мне оставил: «Я на месяц в одинокую хижину в лесу. Без связи, интернета и общения с другими особями! До скорого!» Вот это человек действительно устал от людей! © Палата № 6 / VK
- До декрета работала продавцом. Естественно, задавала постоянные вопросы: «Что интересует? Чем могу помочь?» — и прочее. Еду домой после десятичасового рабочего дня. Маршрутки у нас шумные, вот-вот развалятся. Подъезжая к своей остановке, кричу водителю громко-громко: «Что-то подсказать?!» Моментально бросило в жар, аж из ушей пар пошел. А я что? А я в окошко отвернулась и еду дальше. Как выходила оттуда, уже и не помню. © Подслушано / Ideer
- Оставила где-то свой телефон и искала его по офису. Попросила коллегу мне позвонить, чтобы его найти. Окей, телефон нашелся. Через 2 минуты открываю телефонную книгу и вижу пропущенный. Звоню и говорю: «Здравствуйте, вы мне звонили?!» Видели бы вы лицо моего коллеги, поднявшего трубку... © emil.azhar
- Устроилась работать продавцом-консультантом в обувной магазин. Поняла, что переработала, когда, найдя в темноте один домашний тапок, сама себя спросила: «А второй можно?» © Палата № 6 / VK
Воспоминание разблокировано. В 90-е пришлось работать продавцом, вот так устроилась в один пафосный магазинчик. Там были товары из Норвегии - продукты и промтовары. Работала в отделе с промтоварами - в обувном отделе выставляли по одной паре босоножек, туфель и сапог. Промтоварный отдел был большой, а продавцов не хватало. Где-то раз в месяц делали инвентаризацию, и вот как-то так случилось, что украли одну очень красивую и дорогую туфлю на правую ногу. Пришлось платить за эту пару, деньги собирали со всего отдела. Мы потом невесело шутили, что украла какая-то одноногая, без левой ноги.
- Сегодня был мой звездный час — заправлялась и уехала, забыв вынуть шланг из бака и закрыть крышку бензобака. Ощущаю себя живой как никогда! Сотрудники оказались на удивление спокойны — оказывается, эти шланги специально сконструированы на такой случай. © Unknown author / Reddit
- Пришла вечером после работы в кулинарию купить что-нибудь вкусненькое. Подхожу к кассе и произношу: «Ваш паспорт, пожалуйста» вместо того, чтобы попросить слойку с вишней. Все, заработалась. Мы с кассиром переглянулись и рассмеялись. А она мне: «Я тоже так устаю, что, приходя домой, начинаю выпечку рекламировать». © ViktoriySobolevskay / YouTube
- Я работала одно время в строймагазине на кафеле, и как-то в кондитерском магазине я спросила, сколько стоит квадратный метр торта. © КамарияКульбаева / YouTube
- Я работала проводником. Как-то раз меня от усталости вырубило. Снится мне сон, что в мой вагон поставили электрические двери. Подъезжаем к станции, меня будят пассажиры, а я им сквозь сон такая: «Сами выходите! Двери у меня теперь электрические!» Хорошо, что вовремя пришла в себя и выпустила людей © wild_nature / YouTube
- Шла с работы уставшая. Еще и лифт не работал, пришлось пилить на свой 7 этаж пешком. Достала ключи и хотелось поскорее попасть в квартиру, плюхнуться на диван и расслабиться. Открываю наконец дверь, а на пороге стоит вообще незнакомая женщина и начинает сходу орать, что я любовница ее мужа. А я вообще в шоке стою, мол, что случилось?! Только потом допетрила, что я не на 7 этаже, а на 6. И пора бы мне сменить замки от застройщика: а то еще раз так вломлюсь в чужую квартиру, и просто объяснениями от разъяренной жены не отделаюсь. © Не все поймут / VK
- Одиннадцать лет назад я устроилась на новую работу. Область была для меня близкая, но, в целом, новая, и первые полгода голова просто кипела от обилия информации, которую приходилось поглощать. И вот я после трудового дня прихожу в парикмахерскую. Сажусь в кресло молча, смотрю тупо в зеркало. Мастер меня спрашивает: «Что делать будем?» А у меня в голове перекати-поле, обезьянка тарелками бьет. И я думаю: «Что делать?! Что нам делать?!» Только секунд через 15 до меня дошло, о чем идет речь. © Подслушано / Ideer
- Мне нужно было выйти на работу к 5 утра для тестирования системы, и, конечно же, я не могла заснуть ночью — боялась проспать и не услышать будильник. Пока собиралась, заметила, что брюки сильно помялись, положила их на гладильную доску, попивала чай и одновременно собирала ланч. Потом надела пальто, вышла из дома и пошла к автобусной остановке. К счастью, утро было прохладным, и я довольно быстро поняла, что... забыла надеть брюки. © Emily_Starke / Reddit
- Уже 12 лет работаю воспитательницей. В последнее время у нас в детском саду много работы. Фразу о том, что кто-то описался, слышу чаще, чем свое имя, поэтому уже привыкла, что нужно подойти и помыть, поменять одежду. Вчера сижу в парке, попиваю кофе и слышу, как какой-то ребенок говорит ту самую фразу. Недолго думая, я начинаю искать взглядом это дитя, а руки сами лезут в сумочку за памперсом. Кажется, я слишком много провожу времени на работе... © Не все поймут / VK
- Вот что значит «переработала». Просыпаюсь ночью в шоке от того, что не понимаю, где нахожусь — почему я в кровати, а не на кухне (я работаю в ресторане), где ресторан и что вообще происходит. А однажды в три часа ночи позвонила шефу и сказала, что опаздываю. Он послал меня один раз, потом второй, третий... В итоге заставил взять недельный отпуск. © Подслушано / Ideer
Эх, в юности я тоже забыла юбку надеть. Причем зимой. К, счастью, быстро заметила, рысцой туда-обратно и ещё удалось не опоздать на работу
- Ехали с папой в машине. Встали на светофоре. Я у него что-то спрашиваю, а в ответ молчок: с головой погрузился в переписку на телефоне. Через некоторое время я повторяю вопрос, и папа, не поднимая на меня глаз, выдает: «Я вам отпишусь». Видимо, чересчур заработался. © Палата № 6 / VK
- Однажды с работы уставшая ехала домой на такси, вырубилась по пути. Проснулась и вообще не поняла, где нахожусь. Испугалась сильно, словами не передать. Набралась смелости и выпалила: «А куда мы едем?!» Так он от страха чуть руль не бросил и сквозь смех выпалил: «Ко мне домой! Девушка, извините, я так уработался, что забыл, что со мной пассажир рядом». И такое бывает.
- Меня тоже как-то закрыли на работе. Я час что-то усердно печатала и не шевелилась, видимо. Когда встала со стула, сработала сигналка на движение, и приехала за мной частная охрана. В здание, конечно, они не попали: стояли под окнами и ждали сторожа, когда тот придет и отопрет контору. © Подслушано / Ideer
О, два "выпаливания" за историю в один коротенький абзац. Напомните, эту фигню суют везде вместо "сказать" для разнообразия?.. Ну там, где нормальные редакторы пишут "спросила-ответил", например?