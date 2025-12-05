19 человек, которые так уработались, что мозг выдал ошибку

Воспоминание разблокировано. В 90-е пришлось работать продавцом, вот так устроилась в один пафосный магазинчик. Там были товары из Норвегии - продукты и промтовары. Работала в отделе с промтоварами - в обувном отделе выставляли по одной паре босоножек, туфель и сапог. Промтоварный отдел был большой, а продавцов не хватало. Где-то раз в месяц делали инвентаризацию, и вот как-то так случилось, что украли одну очень красивую и дорогую туфлю на правую ногу. Пришлось платить за эту пару, деньги собирали со всего отдела. Мы потом невесело шутили, что украла какая-то одноногая, без левой ноги.