Ну вообще в общественном транспорте с потенциально пачкучей едой ты действительно путешествует на свой страх и риск, да и запрещено это, насколько я знаю.
15 историй о «яжматерях», которые чихать хотели на окружающих
«Яжматерями» принято называть бесцеремонных дамочек, которые позволяют своим детям чуть ли не на ушах стоять в общественных местах и при этом откровенно чихают на комфорт окружающих. Наша статья как раз о таких женщинах. А в бонусе вас ждет история о том, как ярый противник «яжматерей» превратился в «яжепапу», как только стал отцом.
- Возвращалась летом с пляжа на автобусе. Жара, людей тьма, толкучка ужасная. Сижу себе у окна, ем мороженое. Вдруг рядом со мной мужчина встает и уступает место женщине с маленьким ребенком. А малой рукой взял и смахнул мое мороженое мне на любимую футболку. Но его мамаша не растерялась и грубо рявкнула мне: «При себе еду держите, девушка!» Обожаю свое терпение, ибо оно крепче любой стали. Ехала себе молча дальше, избежав конфликта. © Не все поймут / VK
- Работала в одном известном магазине сотовой связи. Продавали телефоны, планшеты и ноутбуки. И как же меня каждый раз удивляли люди, которые покупали ноутбук ребенку, а через пару недель приносили с разбитым экраном и просили поменять по гарантии, мол, вечером он был нормальный, а утром открыли — разбитый! «Мы его даже не трогали! Он сам за ночь потрескался!» Как можно быть такими?! Ты взрослая мамаша, ну если твой сыночка разбил ноутбук, то отнеси в ремонт и замени экран. Но нет, мы лучше придем с детской историей и попытаемся всех убедить в своей правоте. © Подслушано / Ideer
- Решила отдать знакомой многодетной семье старую одежду дочери. Все было в прекрасном состоянии, некоторые вещи даже не носили. Отдала, мне сказали спасибо, мы разошлись. В один прекрасный день звонит мать семейства, спрашивает, не появились ли у нас еще ненужные девчачьи вещи. Я говорю, что нет, не появились, но если появятся, то я позвоню. Меня попросили дать хотя бы на утренник платье, в котором у меня дочь на фотографии в социальной сети. Я спросила у дочки, разрешает ли она, ведь это ее любимое платье. Дочь, добрая душа, согласилась дать девочке платье на праздник, и я отнесла его той мамаше. Утренник прошел, звоню и прошу вернуть платье. В ответ отказ, ведь им нужнее, а их дочке оно тоже нравится. Решила не отбирать у ребенка вещь, купила такое же, моя дочь не заметила подмены. Недавно та женщина снова позвонила, спросила: «Ну че, вещички появились?» А я сказала, что уже отдала другой нуждающейся семье. Ох и брани на меня тогда полилось... Вот и помогай людям. © Подслушано / VK
- У моей соседки двое сыновей, оба учатся в школе. Сама она работает удаленно и любит отправлять детей ко мне в гости. Недавно вообще заявила, что на лето будет отдавать мне их чаще, потому что у меня отпуск (я учитель). Я сказала, мол, дорогуша, мы так с тобой не договаривались. Теперь она рассказывает всем, какая я нехорошая. © Surfergirl7681 / Reddit
- Еду сегодня в метро. На остановке зашла девушка, хотела уже сесть на свободное место, как вдруг подбегает маленький мальчик, вопит на весь вагон: «Не садись!» — кидается чуть ли не под девушку и сам плюхается на сиденье. Девушка стоит в шоке, но тут в дело вступила довольная мамаша малого. Она с одобрением сказала ему: «Молодец, сынок! Все правильно, сиди себе». Что за мамаша? Чему она учит своего сына?! © Не все поймут / VK
- Стены в моем доме очень тонкие. Однажды я пролила воду, поскользнулась и упала. Соседка снизу прибежала и давай кричать: «Ты своим грохотом разбудила ребенка!» Потом заявила, что я должна пойти в магазин, купить там детскую смесь, подгузники и игрушку. За свой счет, разумеется. В качестве извинений. Я так обалдела, что захлопнула дверь прямо перед ее носом. Вообще-то я несовершеннолетняя. Вечером рассказала все родителям, они пошли ругаться с соседкой. © astralluvr / Reddit
«Молодец, сынок! Все правильно, сиди себе» ответочка не заставит себя долго ждать. Сынок точно также и к мамаше будет относиться
- Ехала в поезде, там одна мама включила ребенку какие-то ролики в телефоне. Их были вынуждены слушать все пассажиры. Но я через проводника попросила этих людей угомонить: или наушники, или пусть звук на минимум ставят. С проводником-то не поспоришь.
- Еду в автобусе. Пробка. Сзади мать, бабушка и девочка лет 4. Вся в розовом, а в руках у нее музыкальная игрушка: нажимаешь кнопку, и секунд 5 играет громкая мелодия. И девочка все время тыкала на эту кнопку. Чувствовалось, как в автобусе росло напряжение. Потому что, когда ты 3 минуты слушаешь одно и тоже, это дико бесит. А пробка все не рассасывается. Я не выдержала и сказала: «Или вы ее выключите, или это сделаю я». Мама сразу убрала игрушку. Кажется, ей даже стало стыдно.
- Стала свидетелем скандала в самолете. Одна дама накинулась на стюардессу за то, что та объясняла правила безопасности и сказала, что кислородную маску нужно надеть сначала на себя, потом на ребенка. Столько криков про «яжемать, я за свое дитятко жизнь отдам» я в жизни не слышала. Не смогла даже смех сдержать. © Подслушано / Ideer
- Дико раздражают соседи сверху с ребенком. Вся их активность приходится на период с 23:00 до 02:00, так как днем они спят. А это означает постоянный топот, грохот роняемых предметов, скрежет мебели по полу и невыносимый детский ор. Нашла выход: теперь, приходя домой с учебы или работы, ставлю мощный сабвуфер и несколько колонок к потолку и включаю музыку на всю, примерно к 8 вечера выключаю. И — о чудо! — теперь к 23 полная тишина и я могу спокойно лечь спать. © Не все поймут / VK
- Мы с парнем переехали в другой город, живем на 1-м этаже 3-этажного дома. А двери тут везде очень узкие, да еще и лестницы весьма крутые. У наших соседей сверху есть ребенок. Коляска все время стоит на первой ступеньке, из-за нее сложно заносить продукты и заказывать доставку на дом. Недавно у них родился второй малыш, и теперь в подъезде стоит еще и люлька. Пройти не получается. Мы написали им записку, в которой попросили убрать хотя бы одну вещь, а они ужасно оскорбились. © D***st93 / Reddit
- Мы живем в частном секторе. У соседей недавно родился ребенок. Когда он плачет, они выносят его на улицу. Он может кричать там целый час. А все соседи вокруг вынуждены это слушать. Я отправил им анонимную вежливую записку с просьбой не беспокоить окружающих. Они разозлились, пытались вычислить автора. Моя жена считает, что я не прав, а я так не думаю. © thecryinglad / Reddit
- У родителей на участке была яма, куда сливались нечистоты. Однажды к нам пришла ругаться мамаша отпрыска, который залез на нашу территорию и провалился по пояс в эту яму. Конечно, родители претензий ее не приняли, так как дитятко само влезло на наш участок. Но до сих пор представить не могу шок мамашки, когда домой с прогулки вернулся ребенок весь сами понимаете в чем. © Подслушано / Ideer
- Когда узнала, что беременна, стала честно пользоваться своим положением. Заходила в транспорт и могла поднять любого пассажира со словами, что беременна. Ходила к врачам без очереди, в супермаркете просила пропустить меня на кассу первой. Говорила, что это не я требую еды, а малыш. Муж узнал обо всех этих историях и пристыдил. Сказал: «Марина, ты только на 2-м месяце. Что же будет, когда живот вырастет?» © Не все поймут / VK
- На работе в художке был случай. Приходит мамаша, орет, что я ребенка посреди урока обозвал и выгнал за дверь. Смотрю — женщина незнакомая, ребенок тоже. Спрашиваю, когда это было. Отвечает: «Месяц назад! Ребенок у вас не учится, но ему интересно, как дети рисуют. И вообще, я без мужа его воспитываю, ему нельзя отказывать, иначе у него будет травма». Орала, что жалобу начальству напишет. А я ее спокойно попросил покинуть класс. Работу люблю, но очень много неадекватных родителей. © Подслушано / Ideer
Бонус
Сосед года 4 назад делал ремонт со сносом перекрытий. Переругался со всеми соседями не только из нашего подъезда, но и из соседнего на тему перерыва в шумных работах. Мол, он никаким яжемамкам ничего не должен, приучайте детей спать в грохоте: «Мне же потом спасибо скажете!» Потом стал отцом двоих погодок и теперь коршуном кидается вообще на любой звук, лично на меня на днях наехал за кофемолку. Почему-то его гениальные идеи о приучении детей спать в шуме не работают (кто бы мог подумать), а люди должны быть друг к другу добрее, ведь все на одной планете живем! © Подслушано / Ideer
Больше историй о том, как меняется мир, когда становишься родителем, здесь. А вот этим людям придется постараться, чтобы прийти к общему знаменателю в вопросе воспитания детей.
Комментарии
Конечно, ехать в жару в переполненном автобусе с мороженым - это гениальная идея.
"могла поднять любого пассажира со словами, что беременна. Ходила к врачам без очереди, в супермаркете просила пропустить меня на кассу первой. Говорила, что это не я требую еды, а малыш. Муж узнал обо всех этих историях и пристыдил. Сказал: «Марина, ты только на 2-м месяце. Что же будет, когда живот вырастет?"
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Вооот, тут описан зародыш, из которого вырастeт чокнутaя яжмамкa... A с возрастом она окуклится в двинутую бабкy с клюкой, прущую в утренней давке на другой конец города за хлебушком)
Беременна - это когда у тебя беремя - груз, который обхватывается двумя руками. Я раз такую честно пользующуюся беременную осадила вопросом, когда беременность наступила, сегодня или неделю назад. Переспать не успеют и уже козыряют