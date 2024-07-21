15 историй о «яжматерях», которые чихать хотели на окружающих

«Яжматерями» принято называть бесцеремонных дамочек, которые позволяют своим детям чуть ли не на ушах стоять в общественных местах и при этом откровенно чихают на комфорт окружающих. Наша статья как раз о таких женщинах. А в бонусе вас ждет история о том, как ярый противник «яжматерей» превратился в «яжепапу», как только стал отцом.

Бонус

Сосед года 4 назад делал ремонт со сносом перекрытий. Переругался со всеми соседями не только из нашего подъезда, но и из соседнего на тему перерыва в шумных работах. Мол, он никаким яжемамкам ничего не должен, приучайте детей спать в грохоте: «Мне же потом спасибо скажете!» Потом стал отцом двоих погодок и теперь коршуном кидается вообще на любой звук, лично на меня на днях наехал за кофемолку. Почему-то его гениальные идеи о приучении детей спать в шуме не работают (кто бы мог подумать), а люди должны быть друг к другу добрее, ведь все на одной планете живем! © Подслушано / Ideer