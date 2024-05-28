15 человек, которые оказались в остросюжетной истории, хотя и не планировали

Даже тщательно продуманный план может в любой момент пойти наперекосяк, что уж говорить о повседневной рутине. Герои нашей подборки жили свою обычную жизнь, занимались повседневными делами, но в какой-то момент поняли, что все стало складываться не так, как задумывалось.

Как-то раз, возвращаясь с речки, мы с другом шли мимо дачных участков. Проходя мимо одного из них, мы услышали, как 3 раза подряд звонко чихнула какая-то девушка из-за забора. Дружище мой, парень общительный, сразу крикнул: «Будьте здоровы!» Оттуда раздался нежный женский голосок: «Ой, спасибки». Все, диалог завязался: «Что же вы летом болеете?» Она почти успела ответить: «Не болею, просто в нос что-то...» — как оттуда же, из-за забора, прорычал мужской бас: «Это кто там такой коммуникабельный?» Дружбан мой перетрухнул и вымолвил: «Ой, извините». Я похлопал его по плечу и сказал: «Сегодня не твой день, пикап-мастер». © over6 / Pikabu

Пошел как-то со своей девушкой в ресторан, обычное свидание, решили заказать рыбу. Принесли нам еду, девушка разрезала рыбу и вдруг заплакала. Я спросил: «Что случилось?» — а она достает из рыбы кольцо и говорит: «Я согласна!» Так мы и поженились... © RLight / Pikabu

Вызвал такси, подъезжает мужчина, солидный такой, в пиджаке и с дорогими часами. Проехали буквально сто метров, как вдруг он начинает орать и резко разворачивается. Я в шоке, он набирает скорость. Спрашиваю у него, мол, что случилось, на что тот отвечает: «Да я жену ждал у гипермаркета, она там что-то долго гуляла, вот я и принял ваш заказ на автомате, пока скучал. Сейчас быстро заберем ее и поедем!» Прикол в том, что мы его жену потом еще полчаса ждали. © Палата № 6 / VK

Сегодня в разговоре с матерью обмолвился, что в последнее время стал лучше слышать соседей за стенкой, как будто стены истончились. На что она понимающе кивнула и ответила: «Ну, так мы в свое время для того и вешали ковры на стены, чтоб хоть какая-то звукоизоляция была. А ты думал, они для красоты, что ли, висели?» © Dr.vAd / Pikabu

Как-то раз был свидетелем семейной драмы и наблюдал, как женщина выбрасывает мужские вещи из окна. Сначала думал пройти мимо, все-таки это не мое дело, а потом увидел на дереве офигенный черный галстук. Подошел, чтобы забрать, и увидел в снегу кроссовок такой модели, которую я хотел. Поднял его, стал ждать, когда она второй выбросит. Но к этому моменту женщина походу успокоилась, и вещи лететь перестали. Если честно, у меня было сильное желание попросить скинуть и второй, но не хватило наглости. © Палата № 6 / VK

На работе есть девушка, которая так плохо работала, что мы просили ее ничего не делать. А когда надо было делать, часто делали за нее. Сегодня узнал, что ее повысили. Знакомая директора. © 65222845 / Pikabu

«Неожиданно — это не когда кот кусает посреди ночи. Неожиданно — это когда ты видишь вот это вместо всего кота».

Я работаю мерчендайзером молочной продукции. В один из дней наткнулась на женщину, которая была возмущена тем, что фактическая цена весового товара не сходилась с ценником. Для своих жалоб она выбрала именно меня. Начала неистово кричать: «Вы что, думаете, вам ничего не будет? Я напишу на вас заявление! Я жалобу напишу! Вы научитесь работать!» Выслушав ее, ответила, что не являюсь сотрудником магазина. Ее лицо резко поменялось, решила извиниться и быстренько удалилась. © Подслушано / VK

Сидела на лавочке в парке, ела мороженое, как вдруг ко мне парень подходит какой-то взволнованный. Задает странный вопрос: «Ой, девушка, а вы в порядке?» Я удивилась, ответила: «Да, со мной все хорошо, а к чему собственно вопрос?» Незнакомец как будто из прошлого говорит: «Наверное, больно падать с небес. Вы же прекрасна, словно ангел!». Если бы я раньше просто поржала с такого подката, то сейчас мне стало приятно и как-то тепло внутри. Даже контакт ему свой дала, вроде милый парень. © Карамель / VK

Прохожу медкомиссию в институте. Прошел почти всех врачей, захожу к последнему и главному, чтобы поставить последние штампы. Врач — бойкая женщина в возрасте, читая в моей карточке результаты анализов и не поднимая глаз: «А, вот вас-то я и ждала!» Сердце мое ушло в пятки, в голове пронеслась куча мыслей — что там: диабет, лейкемия... Она: «Полей мне цветочки на шкафу, пока оформляю. Мало высоких в последнее время что-то». © RadikX / Pikabu

© freepik / Freepik Jenny 35 минут назад "Неожиданно — это не когда кот кусает посреди ночи. Неожиданно — это когда ты видишь вот это вместо всего кота" - что "вот это"?! Фотка-то где? Аа, она на километр выше! - - Ответить

Есть у меня знакомый. Он со своей девушкой часто устраивает романтические вечера. Однажды пошли они вечерком на берег озера. Зажгли пару свечей и сидят. Мимо проходящий мужик посмотрел на все это дело и с сочувствием спросил: «У вас тут утонул кто-то, да?» Ржали они еще долго. © buenas.noches / Pikabu

Сестра с папой ехали в поезде. Сестре захотелось в туалет, но поезд проезжал санитарную зону. Поэтому папа был отправлен узнать, открыт ли туалет. Санузел был закрыт. Тогда он обратился к проводнице, мол, ребенок очень хочет в туалет, не может больше терпеть. Проводница махнула рукой, говорит: «Ведите вашего ребенка». И тут папа приводит сестру, которой 22 года. Проводница, взглянув на «ребенка», выдала: «Страшное дело». © Подслушано / VK

Познакомилась с биологическим отцом, когда мне было 23 года. Через пару лет он пригласил меня и моего сына жить с ним, пока я не решу денежные проблемы. Он также хотел указать меня в завещании, но его тогдашняя жена предложила тест на отцовство «для полной уверенности». Шесть недель спустя вернулись результаты — он не был моим отцом.

Мачеха выгнала меня. Я стала бездомной, а сына отсудил его отец. Но однажды она вышла из себя во время ссоры и проговорилась, что подменила анализы для теста (мазок со щеки) на свои. Мы проверили все еще раз. Он действительно мой отец. © Lunatyc84 / Reddit

Ну, допустим, чирик.

Дело было прошлым летом. Жара, балкон нараспашку. Лежу на кровати в трусах и футболке, книжку читаю. Тут заходит мужик. Через балкон. 3-й этаж. День. Молча направляется к выходу. Я так же молча лежу. Ступор от испуга. В дверях крикнул: «Хозяйка, дверь закрой». Минут через 5 пришла в себя, пошла закрыла дверь. Как оказалось, семейная пара снимала квартиру сверху. Он пришел с ночи, уснул. Жена его закрыла и свалила по делам. Проснулся — на работу опаздывает уже. Вот он и вышел из положения — спустился через нашу. © Finkax / Pikabu

Вчера у меня было третье свидание с парнем, который очень мне нравится. Я думала, что тоже ему нравлюсь. Но в этот раз он пришел со списком того, что мне нужно в себе изменить. А конкретнее: поставить брекеты, чтобы выровнять зубы. Перекраситься из натуральной блондинки в шатенку, похудеть на 5-10 килограмм и начать носить платья. Больше свиданий не было, до сих пор не могу понять, как сразу не разглядела красных флажков в этом человеке. © Карамель / VK

Купила дом с большим фруктовым садом и огородом. Прежняя хозяйка выставила его на продажу из-за финансовых проблем. Было видно, как ей тяжело расставаться с таким шикарным домом и участком. Она очень переживала за состояние сада, рассказала мне все тонкости ухода, как поддерживать участок в таком же идеальном виде. Через месяц она попросила разрешения прийти в гости, посмотреть. Я разрешила без задней мысли. Мы мило пообщались и на этом расстались. Но еще через месяц, как раз ы сезон сбора урожая, она без приглашения приехала. Я подумала, может забыла что-то забрать. Но та приехала с ведрами, пакетами, коробками, чтобы собрать «свой» урожай! Я была в шоке от ее простоты. Да, этот сад сажала она, но теперь это мой участок. Постаралась спокойно ей это объяснить, но она устроила скандал и сказала, что планировала каждый год собирать урожай, и вообще это все ее, и документы ничего не решают. © Подслушано / VK

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.