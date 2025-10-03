20+ детей, с которыми скучать не приходится

Говорят, с появлением детей жизнь становится другой, но это точно не про скуку! Маленькие гении, философы и неугомонные выдумщики способны в любую минуту выдать такое, что родители хватаются то за голову, то за телефон, чтобы записать очередной перл.

А в бонусе вас ждет доказательство того, что не только дети преподносят сюрпризы.

  • Приучаем ребенка спать в своей комнате. И вот только мы спокойно легли и расслабились — к нам заходит полусонный сынишка. Что такое, воды? В туалет? Страшно? Нет! Сын с сонным, но серьезным лицом выдал фееричное «А зачем мне нужны брови?» Мы с мужем переглянулись, объяснили и отправили сына спать. Еще через полчаса нам пришлось объяснять разницу между родинками и веснушками. Вообще не хотелось останавливать его тягу к знаниям. А утром мы уже сходили и купили детскую книжку о теле человека. © Мамдаринка / VK
  • Мне 3–4 года. Семейное торжество, собралась вся родня. И тут я встаю во весь рост и говорю: «Папа! Хочешь, расскажу, как ты называешь бабушку, когда ее с нами нет?!» Резкое молчание. Всеобщее напряжение. Отец красный как помидор. Не медля ни секунды, я выдаю: «Теща!» Всеобщий гогот. © justkhaan5 / Pikabu
  • Дети смастерили мне кулон на день рождения. Как порядочная мама я сразу надела это произведение искусства. Сели обедать, и я не могу понять, почему так трудно ложку ото рта убирать к тарелке, вот прям тяжесть какая-то. Возмутилась вслух, а муж только посмеялся: «Голодная сильно, вот организм к ложке и тянется». После обеда иду ставить остатки супа в холодильник, подхожу близко к дверце, чтоб локтем открыть, и... мой новый кулон прилипает к холодильнику! Секунды шока у нас с мужем, а потом стали разбираться. Оказалось, дети нашли в ящике с инструментами мужа неодимовый магнитик: по размеру он не большой, а вот по мощности очень даже. Магнитик облепили блестками и смастерили мне кулон. Муж меня теперь называет не иначе как миссис Притяжение. © Мамдаринка / VK
  • Как-то я споткнулась, упала перед своей 20-месячной дочерью и сказала нехорошее слово. Теперь она говорит это каждый раз, когда что-то роняет, спотыкается, не может закрыть дверь. Она всегда довольно уместно его употребляет, но как же нам ее отучить от этого? Чудесный период... © Unknown author / Reddit
  • Моей дочке чуть больше года. Кода она слышит слово «люблю», то сразу машет рукой и посылает воздушный поцелуй. Просто каждый раз мой муж так делал, выходя из ее комнаты со словами: «Спокойной ночи, я люблю тебя!» И вот сегодня наша малышка провела весь этот ритуал, когда совершенно незнакомый человек произнес: «Я люблю хороший стейк». © straight_blanchin / Reddit
  • Мы как-то побывали в нескольких кафе-мороженых и поставили им пять звезд. Просто летнее развлечение. Это повлияло и на мои ужины, ведь я люблю пробовать новые рецепты. Дети иногда очень вдумчиво едят, а после ставят оценку и оставляют отзыв о моей еде. И, знаете ли, они становятся хорошими ресторанными критиками. Поэтому теперь я усредняю их оценки и ввожу их в свое приложение с рецептами. © helsamesaresap / Reddit
  • Наш малыш обожает строить башни из кубиков. Но они получаются ненадежные и быстро рушатся. Стараясь научить его правильному отношению к этому, мы говорим: «Иногда такое случается...» Он перенял эту философию, и мы этому рады. Правда, когда он играет с другими детьми, то сносит их башни, а потом, мило улыбаясь, радостно восклицает: «Иногда такое случается!» © audhepcat / Reddit
  • Я уехала на дачу к друзьям. Когда вернулась через 2 дня, говорю сыну: «Ты даже не спросил, где я была». А он отвечает: «Я вообще не знал, что тебя нет».
  • Моя восьмилетняя дочь спросила меня, чем я занималась сегодня, пока она была в школе. Я рассказала обо всех своих делах и домашних обязанностях. И заметила: «Хм, я сегодня была такой продуктивной, что заслужила отдых». На что дочка мне выдала: «Мам, разве ты должна „заслуживать“ отдых? Это твоя базовая потребность, как сон и еда. Ты можешь отдыхать, когда захочешь». В тот момент я так гордилась! © nikifir4ik / Reddit
  • Пришла в гости к сестре. Ее дочке Алисе 5 лет. Накрыли на стол: чай, тортик. Подходит Алиса ко мне с пачками каких-то печенек и конфет. Протягивает пачки по очереди и спрашивает: «А ты такое любишь? Да? А вот такое любишь?» Я утвердительно киваю головой, мама гордо улыбается. После демонстрации девчушка берет и разворачивается со всем своим добром. На вопрос мамы: «Алиса, ты же хотела тетю Катю угостить!» Племянница ответила: «Я просто показывала, что у меня есть. Я же тоже все это люблю!»
  • Как-то я смотрела сериал. Подбежала четырехлетняя внучка с расческой и заколками: «Бабушка, а давай в парикмахерскую играть!» Ну мне что? Пусть делает мне прическу, пока я перед телевизором. Через полчаса подходит зять: «Аркадьевна, может, вам чайку сделать?» А дочка моя говорит: «Мама, ты только не нервничай». Оказалось, моя внучка мне кончики волос зеленкой покрасила. Ну что же, давно нужно было немного подстричься.
  • Когда моей дочери было почти три года, я подошла к ней с двумя маленькими конфетами: «Если ты уберешь все игрушки в своей комнате, эти конфеты отдам тебе». Моя дочка посмотрела на конфеты и выдала: «Мамочка, ты ведь можешь мне помочь, и мы поделимся конфетами. У меня будет конфета, у тебя будет конфета. А комната будет чистой». Мне нечем было крыть, так что пришлось убираться в детской. © Few-Environment-1597 / Reddit
  • Моему сыну двенадцать. Он очень хотел сходить поплавать, но мы ответили ему, что поедем через несколько недель. Я пошла прилечь, потому что нехорошо себя чувствовала. А когда поднялась, то увидела всю мебель из ванной комнаты в коридоре. Я открыла дверь ванной, и в коридор хлынула вода. Оказалось, сын взял автомобильный брезент и сделал своеобразный крытый бассейн. Кстати, конструкция была неплоха. Убирались мы вместе, и даже было немного смешно. © throwaitacousibro / Reddit
  • Укладываю детей спать. Они у меня погодки: дочке было три, сыну — два. Сын говорит: «Ей кой». Думаю, наверное, просит укрыть. Укрываю, а он опять: «Ей кой». Ничего не могу понять, и тут дочка вздыхает и возмущенно переводит: «Дверь закрой».
  • Моя четырехлетняя дочь угостила меня тарелкой игрушечных лимонов. Я была занята и не смогла сразу сделать вид, что ем их. И тогда дочь через пару минут подошла и грозным тоном заявила: «Да ешь ты уже эти лимоны!» © Capital-Sir / Reddit
  • Моя младшая сестра со слезами просила «хеб с черными кошками». Каким-то чудом с миллионной попытки мы догадались, что это рулет с маком...

  • У моей мамы пунктик — чистота. А я не такая. К тому же, с тремя детьми это тяжело. Несколько раз мама предлагала прийти и помочь с уборкой, но каждый раз потом уходила с возмущениями: мол, наработалась и все такое. Теперь я отказываю. Но тут случился форс-мажор, нужно было срочно ехать по делам, не с кем было оставить младшую дочь. Мама приехала посидеть с ней пару часов, а затянулось до вечера. Я вернулась и ожидала дома идеальный порядок, но нет. Намекнула маме, что удивлена. На что она ответила, что уже дважды полностью убирала квартиру, но дети мусорят прямо сразу, поэтому она сдалась. © Мамдаринка / VK
  • Развелись с мужем, когда дочке было 7 лет. Но она папу обожала: всегда плакала, что видится с ним редко, что семья у него другая появилась (он женщину с ребенком нашел). Я даже ревновала, тем более, отношения с бывшим натянутые. И вот приезжает он один раз, а моя Кира выдает: «Мама, как ты могла за него замуж выйти, у папы же глаза бессовестные!» Бывший был в шоке, что дочь такое заявила. Но папу она все равно любит.
  • Приехали всей семье на дачу. Трехлетняя дочка увидела гусеницу, послушала рассказ о том, что это будущая бабочка. Через полчаса бабушка охала в огороде. Ребенок собрал с десяток гусениц и принес на клубнику: «Они сейчас покушают сладкое, станут сильными и быстрее превратятся в бабочек. А потом я их бабушкиной капустой угощу».
  • Когда дочке исполнилось 2,5 года, у нее появилась традиция — брать без спроса вещи: продукты, одежду из шкафа, книги и т.д. И когда я со строгим видом спрашивала: «Саня, а кто тебе разрешил?», дочь гордо отвечала: «Шаля разрешила». Шаля — это наш лабрадор Шарлотта.
  • Работаю учителем английского для младших классов. Пару лет назад мой сын пошел в эту школу, и вот у него начались уроки со мной. Получалось у сына так себе. Приходилось ставить плохие оценки. В конце года каждому ученику дал задание — написать сочинение на английском. Нужно было в нескольких предложениях рассказать о том, что ты любишь больше всего. Еще дома заметил, что сын старался написать его, сидел каждый вечер у компьютера, волновался. Проверяю его работу, а там: «Люблю еду бабушки. Люблю играть в мяч с дедушкой. Люблю, когда мама обнимает меня. Люблю папу и его уроки английского. У меня не получается пока, но скоро я стану таким, как он, и буду разговаривать лучше всех!» Чуть слезу не пустил! Оценил его работу максимально, впервые закрыв глаза на грамматику и ошибки. © Палата № 6 / VK
  • Мой муж убедил сына, что у нас дома фабрика по изготовлению изюма. Ребенок выкладывал в рядочек виноград, а потом муж съедал его и выкладывал таким же способом изюм. Эта игра продолжалась долго. © bmy89 / Reddit

Бонус: а кто сказал, что только дети преподносят сюрпризы?

  • Полтора года назад у нас родился сын. Муж с того времени начал сходить с ума со своими игрушками. Скупает их тоннами, все для сына. Их стало настолько много в квартире, что сложно поставить ногу на пол в темноте и не наступить на что-то. Причем сын играет только с парочкой, остальные как будто для мужа куплены. Вчера купила еще один ящик для игрушек, чтобы в один кидать игрушки сына, а в другие — мужа. Он сначала обиделся на меня, но потом сам сказал: «Конструктор кидай мне!» Каждый мужчина в душе остается ребенком. © Мамдаринка / VK

Какая из этих детских перлов заставила вас рассмеяться вслух? Возможно, и у вас есть в запасе пара историй о детской логике, которая ставит в тупик? Делитесь в комментариях — нам не терпится узнать, на что еще способны маленькие фантазеры!

