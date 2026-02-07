А кукурузу тоже охранник продал, у него доступ есть к кассе и сдаче? Странно. Еще интереснее, если у него есть доступ к терминалу.. И на хрена такой охранник нужен, если он закрыл и пошёл ?Чудные охранники где-то водятся
15 примеров мужской дружбы и солидарности, где есть место и поддержке, и добрым шуткам
9 минут назад
Примчаться на помощь по первому зову, поддержать в трудную минуту или просто вместе посмеяться над старой шуткой — все это и есть настоящая мужская дружба. Герои этих историй вместе чинили старую сантехнику, выручали приятеля, который забыл о годовщине свадьбы, и срочно искали замену потерянному обручальному кольцу.
- Скинул друзьям фото: «Решил сам заменить кран, а то жена обидку кинет». Парни сообщили, что у меня руки-крюки, но через час все трое стояли в ванной с инструментом. Все сделали, еще и плитку с трещиной заменили. И тут сосед Андрюха ржет и заявляет: «А у меня еще каска лишняя завалялась. Как запланируешь люстру поменять — зови». В итоге к вечеру кран стоял на месте, плитку переложили так, будто она там всегда и была, да еще и пару трещин на потолке замазали. С — солидарность!
- Друзья для меня как родные братья: Женек — одноклассник и мой троюродный брат Гога, с которым мы общаемся с пеленок. Родных братьев у меня нет, и эти парни их заменили. Женек улетел в Канаду, решил учиться на программиста. Гога собрал сумку и поездом уехал в другой город. Прошло 8 месяцев с тех пор, как я не видел никого из них. Но однажды мне на работу звонит мама и сообщает: «К тебе Канада приехала». И тут в телефоне я услышал знакомый голос: «Здорово, Юрец!» Я плюнул на работу и примчался домой. Сказать, что мы радовались, как белка в «Ледниковом периоде» гигантскому ореху, — ничего не сказать. Это был по-настоящему счастливый момент за 5 лет нашей дружбы. К чему я клоню? Цените дружбу и своих друзей, без них в жизни никуда. © Zveriuga02 / Pikabu
- У нас с женой 10 лет брака, а у меня совсем из головы вылетело. Вспомнил день в день, дома шаром покати. Звоню школьному другу Димке, мол, что делать-то? «Ща все решим», — и отключился. Через пару часов — звонок в дверь. Открываю и глазам не верю. На пороге — Димка с букетом и коробками. Подмигивает, говорит нам с женой: «Доставку хорошего настроения заказывали?» — и протягивает роскошный торт (а он кондитер в пекарне) и букет. Жена сюрпризу обрадовалась, а я потом Диме билеты на хоккей подогнал.
- К сожалению, я не смогла купить мужу билет на матч, но за несколько часов до его начала друг ему подарил эти билеты. Представляете его счастливое лицо? Вот она мужская дружба. © dinara_4girlsmom
- Остался я неделю назад без работы. Поскольку живу один и одним днем, запасов продуктов не делаю. Подъел дома все до последней крошки. 31 декабря, холодильник пустой. Ко мне заглянул друг, посидели с ним, потом он пошел домой. А я лежал, пытался читать книгу и думал, что я буду есть. И тут мой друг вернулся. Ребятки, у меня полный холодильник! Просто принес и сказал: «Это тебе. С наступающим!» До сих пор в себя прийти не могу. Я привык больше отдавать, чем получать. © knaz330 / Pikabu
- В первые полгода моего вождения в машине что-то спереди начало стучать. У мужа был выходной, и я попросила его съездить и проверить. Звонит и говорит: «Все, машине конец!» Спрашиваю, что произошло. Он что-то сказал непонятное. Я переспросила, взяла ручку, записываю: «клапан подшипника на заднем колесе передней подвески навернулся». Муж сказал, чтобы я позвонила отцу, который в прошлом был директором техцентра, поинтересовалась, как в этом случае быть. Отец выслушал, согласился, что это серьезно, и сказал, чтобы я ехала эту запчасть искать. Обошла три магазина, где сотрудники — мужчины. Говоря, что это редкая деталь и в наличии ее нет, они отправляли меня в следующий магазин. Только сотрудник четвертого магазина не удержался и засмеялся, сказав, что это была шутка. Пожалел меня, поверившую любимому мужу и отцу. Вот так на себе я проверила мужскую солидарность и мужской юмор. © Подслушано / Ideer
- Беременная жена отправила меня за кукурузой ночью. Когда я подошел к магазину, охранник уже закрывал дверь и все мои просьбы игнорировал. Закрыл и ушел. Я взялся за голову, и мысли вслух: «Жена со мной такое сделает». Охранник остановился и спросил с пониманием: «Что, тоже беременна?» Кивнул. Он вернулся и открыл мне. © Палата № 6 / VK
- Год назад «лучшая» подруга обиделась на какую-то мелочь (действительно ничего серьезного). Перестала мне писать, демонстративно завела еще одну лучшую подругу, постоянно выкладывала фотки с ней, типа, смотри, как мне круто без тебя. У брата же друг увел девушку, но брат на него не обиделся, сказал, друг поймет, что дружба важнее любой девушки, и скоро они вновь будут общаться. И действительно. Их дружба не распалась, через месяц опять не разлей вода. © Подслушано / Ideer
- Я и двое моих братьев с детства дружны. Так сказать, настоящая мужская дружба. Помнится, сломаешь что-то, батя спрашивал: «Кто это сделал?» Никто не сознавался, хоть и знали правду. Вот это по-мужски! Правда, доставалось потом всем, и все вместе стояли в углу. © Подслушано / Ideer
- Мой муж работает ведущим инженером, руководит ремонтной бригадой на предприятии. Обычно он оставляет обручальное кольцо дома, потому что слишком велика опасность на работе, если зацепится кольцом за что-то. Единственный раз муж не снял кольцо и... потерял его в цеху. Искали всем предприятием, а мужики в бригаде так за него переживали, якобы жена ругаться будет, что предложили из медной гайки ему кольцо выточить. Типа жена не заметит какое-то время, а ты успеешь новое купить. Вот она, мужская солидарность. И уважение к руководству. © Палата № 6 / VK
- Сегодня я познакомился с самой красивой девушкой в тренажерном зале, обменялись номерами. Я в себе не сомневался, но было приятно видеть одобряющие взгляды мужиков. А в парилке потом и вовсе сказали: «Ну ты даешь, молодец!» © dastan.emilev
- Работаю в небольшой строительной фирме. В коллективе у нас одни мужики. Так вот, сегодня один из коллег пришел на работу без голоса. И вся бригада без исключения (без сговора) общалась только жестами и мимикой. Поддерживали парня. Даже прораб отчитывал нас бесшумно. © Палата № 6 / VK
- Немного о мужской солидарности. Кормила на кухне семимесячного сына. Попросила мужа помыть пол в комнате малыша. Он мыл, а сын увидел и закричал. Муж сказал: «Что, сын, осуждаешь отца, что не мужским делом занят?» Сын замолк и вдруг как начал гулить: «Ненененене...» © Мамдаринка / VK
- К нам в кофейню пришел парень с девушкой. Принимаю заказ, а он хвастается своей зарплатой и очередь задерживает. Но есть же мужская солидарность, я даже виду не подал. Девушка хотела заплатить, а наш герой: «Я угощаю». Оплата не прошла. И тогда я отправился обслуживать следующих гостей. Думаю, пусть пока разберется. Короче, как оказалось у нашего братухи вообще не было денег. Но это ладно, бывает, не осуждаем. И тут он по громкой связи звонит маме и кричит в трубку «Мам, срочно-срочно, скинь мне 4 тысячи, я на свидании, срочно надо, пожалуйста». © _karabala
- «Мужчины не плачут», — твердят мне друзья. А потом мой сын переживает из-за сломанной машинки, я пытаюсь объяснить ему эту мудрость прадедов, и... начинаю сам чуть не плакать, потому что эта машинка была подарком от бабушки, и я ее тоже любил. В итоге мы вместе сопим над поломанным колесом, и знаете что? Кажется, это и есть настоящая мужская солидарность. В детстве меня учили «держать эмоции в себе» — и теперь я учусь их выпускать. А сын в два года уже умеет и расстроиться, и посмеяться, и быстро переключиться. Может, не мне его учить эмоциональному интеллекту, а ему меня? © krasava_marketing
Бонус: даже котам не чужда мужская солидарность
- Есть у меня черный толстый кот, зовут его Жорик. Он боится воды. Никогда не подходит к ванне и раковине, даже когда из миски пьет, сильно вытягивает язык, чтоб морду не замочить. Набрал себе как-то в ванну водички, сижу. Тут моя девушка открывает дверь и заносит в ванную кота: «Пусть тут подождет, а то он со стола все тянет!» Кот смотрит опасливо. Я ему: «Жорик, хороший мой! Как бы к тебе моя Лена не относилась, знай, для меня ты дорогое создание». Тут кот прыгает на стиральную машинку, спускается к ванне и начинает тереться о мою голову. Все-таки мужики есть мужики. © Az0123456789 / Pikabu
Интересно, приходилось ли вам встречаться со случаями такой солидарности? А может, у вас есть жизненные примеры настоящей мужской дружбы? Вы всегда можете поделиться своими историями в комментариях к этой статье.
