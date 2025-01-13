20 людей, чей денек выдался не самым удачным

У каждого из нас бывают такие дни, когда все идет наперекосяк. Одни неприятности могут быть совсем мелкими и незначительными, а вот те, которые покрупнее, вполне способны надолго испортить настроение. Главное не унывать и помнить, что любое огорчение обязательно вскоре пройдет.

«Вот так потрепала мой чемодан багажная лента»

«Мой друг додумался засунуть в духовку лазанью прямо в пластиковом контейнере. А потом отскреб свою лазанью от останков контейнера и съел»

«Всего-то хотела подушку постирать»

«Испекла пирог в честь годовщины свадьбы родителей, а мой брат умудрился его испортить»

«Я купил серебристую упаковочную пленку для подарков, а когда развернул дома, то оказалось, что это прозрачная пленка»

«Вот так моя жена моет паркетный пол»

«При вскрытии пакета случился казус и теперь моя кухня превратилась в гороховое царство»

«Делала домашнее сливочное масло. Уже почти закончила отжимать воду, когда увидела, что произошло с моим кольцом»

«Вот так выглядит барабан после того, как в машинке постирали кофту с перманентным маркером в кармане»

«Час потратила, чтобы состряпать торт для сестры, а потом попросила отнести его»

«Вот такой милый незнакомец притаился в нашем канализационном сливе»

«Жена положила маленькую тарелку в кастрюлю и она там безнадежно застряла»

«Дело было утром. Я долго не мог понять, почему же вода не закипает. Потом до меня дошло»

«Высыпал макароны и вместе с ними выпал кусок деревяшки»

«Кастрюля оказалась настолько горячей, что прихватка буквально расплавилась»

«Хотела кофейку утром хлебнуть. Взял кофейник, а у него отвалилось дно»

«Полтора часа ожидания и на тебе»

«Бежал к автобусу и уронил беспроводной наушник. Угадайте куда»

«Собирались улететь с дочкой домой, но с нашим самолетом произошла вот такая неприятность: в него попала молния во время набора высоты и нам пришлось вернуться обратно»