20 людей, чей денек выдался не самым удачным

Фотоподборки
17 часов назад

У каждого из нас бывают такие дни, когда все идет наперекосяк. Одни неприятности могут быть совсем мелкими и незначительными, а вот те, которые покрупнее, вполне способны надолго испортить настроение. Главное не унывать и помнить, что любое огорчение обязательно вскоре пройдет.

«Вот так потрепала мой чемодан багажная лента»

«Мой друг додумался засунуть в духовку лазанью прямо в пластиковом контейнере. А потом отскреб свою лазанью от останков контейнера и съел»

«Всего-то хотела подушку постирать»

Nati Ja
9 часов назад

А что там красненькое среди перьев? Такое впечатление, что это петушиный гребешок...

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«Испекла пирог в честь годовщины свадьбы родителей, а мой брат умудрился его испортить»

Alena
11 часов назад

Обрезать этот квадрат тоже сердечком и положить туда ягоды, залить кремом...

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«Я купил серебристую упаковочную пленку для подарков, а когда развернул дома, то оказалось, что это прозрачная пленка»

«Вот так моя жена моет паркетный пол»

«При вскрытии пакета случился казус и теперь моя кухня превратилась в гороховое царство»

«Делала домашнее сливочное масло. Уже почти закончила отжимать воду, когда увидела, что произошло с моим кольцом»

«Вот так выглядит барабан после того, как в машинке постирали кофту с перманентным маркером в кармане»

горнячка
11 часов назад

У меня перманентный маркер с носков отстирывается. И этот отстирается: через пару лет, или десятилетий?

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«Час потратила, чтобы состряпать торт для сестры, а потом попросила отнести его»

Nati Ja
9 часов назад

В оригинале это звучит так: "Потратил час наа торт сестры и попросил её отнести его в гараж". Может, она и донесла его гаража?

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«Вот такой милый незнакомец притаился в нашем канализационном сливе»

«Жена положила маленькую тарелку в кастрюлю и она там безнадежно застряла»

«Дело было утром. Я долго не мог понять, почему же вода не закипает. Потом до меня дошло»

«Высыпал макароны и вместе с ними выпал кусок деревяшки»

«Кастрюля оказалась настолько горячей, что прихватка буквально расплавилась»

«Хотела кофейку утром хлебнуть. Взял кофейник, а у него отвалилось дно»

OLE
12 часов назад

Кофе оставили две капли, а кофеварку выключить забыли. Итог очевиден.

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«Полтора часа ожидания и на тебе»

«Бежал к автобусу и уронил беспроводной наушник. Угадайте куда»

«Собирались улететь с дочкой домой, но с нашим самолетом произошла вот такая неприятность: в него попала молния во время набора высоты и нам пришлось вернуться обратно»

Notya
11 часов назад

Рискую быть названной старым баянистом, но...
Надо было Блендаметом чистить;)

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«Попросили пожилую пару нас сфотографировать во время отпуска»

Если подборка пришлась вам по вкусу, то мы с радостью покажем вам еще несколько похожих:

Фото на превью KScriber / Reddit

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