20 людей, чей денек выдался не самым удачным
У каждого из нас бывают такие дни, когда все идет наперекосяк. Одни неприятности могут быть совсем мелкими и незначительными, а вот те, которые покрупнее, вполне способны надолго испортить настроение. Главное не унывать и помнить, что любое огорчение обязательно вскоре пройдет.
«Вот так потрепала мой чемодан багажная лента»
«Мой друг додумался засунуть в духовку лазанью прямо в пластиковом контейнере. А потом отскреб свою лазанью от останков контейнера и съел»
«Всего-то хотела подушку постирать»
А что там красненькое среди перьев? Такое впечатление, что это петушиный гребешок...
«Испекла пирог в честь годовщины свадьбы родителей, а мой брат умудрился его испортить»
Обрезать этот квадрат тоже сердечком и положить туда ягоды, залить кремом...
«Я купил серебристую упаковочную пленку для подарков, а когда развернул дома, то оказалось, что это прозрачная пленка»
«Вот так моя жена моет паркетный пол»
«При вскрытии пакета случился казус и теперь моя кухня превратилась в гороховое царство»
Вместо того, чтобы живо взяться за уборку, хватаются за телефон и интернет.
«Делала домашнее сливочное масло. Уже почти закончила отжимать воду, когда увидела, что произошло с моим кольцом»
«Вот так выглядит барабан после того, как в машинке постирали кофту с перманентным маркером в кармане»
У меня перманентный маркер с носков отстирывается. И этот отстирается: через пару лет, или десятилетий?
«Час потратила, чтобы состряпать торт для сестры, а потом попросила отнести его»
В оригинале это звучит так: "Потратил час наа торт сестры и попросил её отнести его в гараж". Может, она и донесла его гаража?
«Вот такой милый незнакомец притаился в нашем канализационном сливе»
«Жена положила маленькую тарелку в кастрюлю и она там безнадежно застряла»
«Дело было утром. Я долго не мог понять, почему же вода не закипает. Потом до меня дошло»
«Высыпал макароны и вместе с ними выпал кусок деревяшки»
«Кастрюля оказалась настолько горячей, что прихватка буквально расплавилась»
«Хотела кофейку утром хлебнуть. Взял кофейник, а у него отвалилось дно»
«Полтора часа ожидания и на тебе»
«Бежал к автобусу и уронил беспроводной наушник. Угадайте куда»
«Собирались улететь с дочкой домой, но с нашим самолетом произошла вот такая неприятность: в него попала молния во время набора высоты и нам пришлось вернуться обратно»
Рискую быть названной старым баянистом, но...
Надо было Блендаметом чистить;)
«Попросили пожилую пару нас сфотографировать во время отпуска»
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Комментарии
Почти все истории тупые! (( Кроме, может быть, самолета и краба в унитазе.