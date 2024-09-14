18 человек, в чей обыденный день добавилось немного нервотрепки

Со всеми иногда случаются казусы, но некоторые из них могут заставить понервничать почти каждого из нас. Например, товар доставляют в неподобающем виде. Или просто люди вокруг выдают фортели. Пользователи сети как раз поделились своими фото и историями, которые вывели их из себя.

«Уехал в отпуск, а ноутбук оставил на столе. Возвращаюсь, а тут муравьи вот такое с ним сотворили. Построили в нем свою колонию»

«Жена купила платье на свадьбу и только сейчас заметила это. Кассир не снял защитную бирку»

«Моя мама смешала все виды сахара. Она никогда не готовит и не печет»

© DanLikesFood / Reddit Несплюшка 2 часа назад У меня дома самый обычный сахар-песок, ещё ванильный для выпечки. Вчера пекла яблочный пирог, там по рецепту надо сверху посыпать коричневым сахаром и в духовку. Что теперь, не печь? 😄 С белым отлично получается.

Или коктейль кайпиринья. В интернете есть рецепты, где подчёркивается, что нужен именно коричневый сахар. В бразильском баре в Германии мне объяснили, что в аутентичном рецепте сахар используется очищенный белый. - - Ответить

«Я только что почистил банан и выбросил его в мусор, а кожура осталась у меня в руке»

«Заказала тост с авокадо, а получила вот это»

«Коллега спросила меня, получил ли я ее записку о том, что заказ клиента нужно отменить. Это, оказывается, была записка»

«Получил я сегодня, значит, свой сертификат»

«Не сгибать».

«„Эй, можно мне кусочек?“, спросил меня сосед по комнате, который не платил за этот торт»

«Как же меня это бесит»

«Теперь я обязательно куплю дуршлаг»

"Мама оставила свою машину без присмотра на 2 месяца. А она успела покрыться плесенью"

«Сходила на пляж. Я пользовалась солнцезащитным кремом, почти все время сидела в тени и не заходила в воду. И вот результат»

«У меня закипает кровь от того, как варварски муж обращается с маслом»

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«Заказала 3 стакана с одного сайта. Доставили их в трех отдельных коробках»

«Я поднимался сюда три часа под дождем ради этого вида»

«Мне нужен был всего один банан»

«Моя девушка хотела узнать свежие ли яйца. Посоветовал кинуть их в воду и посмотреть: утонут или всплывут. Но такого я не ожидал»

