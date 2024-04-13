18 дикарей, которых хочется спросить: «А ты вообще слышал что-нибудь про личные границы?»

Наглость и жадность некоторых уникумов просто не знают границ. И самое раздражающее в них это то, что они даже не видят в своем поведении ничего предосудительного. Всячески мешать соседу в полете — пожалуйста. Не спросив разрешения, взять чью-то вещь и тут же ее испортить — не вопрос. И такое впечатление, будто некоторые и вовсе не знают понятия «личное пространство».

«В библиотеке не было никого кроме меня. Пришла девушка и села прямо рядом»

Подойдите завтра к библиотекарю и попросите их записи с камер. Они скажут, что вы были здесь единственным посетителем в то время. Но они слышали истории об этой девушке. © xkuruma / Reddit

«У меня дома была вечеринка. И пока я спал, кто-то съел мою шоколадку»

«Этот провод был подключен в течение всего 10-часового ночного перелета»

Ох уж это панибратство

Терпеть не могу кассиров, которых условно называю «подружки». Те самые, что задают вопросы о товарах, которые я выкладываю на ленту. Кладу майонез — вопрос от кассира: «Что, майонез закончился?» Второй раз за день пробиваю килограмм картошки у одного и того же кассира, слышу: «Что, съели уже картошку?» Кладу энергетик — молодой парень-кассир тут же выдает: «А энергетики пить вредно!» Боже мой, какое вам дело?! После попытки заговорить стараюсь потом не попадать к этим кассирам, даже если надо отстаивать большую очередь. © Подслушано / Ideer

«Эта женщина была очень мила, пытаясь согреть мой экран своей курткой во время 10-часового перелета. Да, я убрал ее»

«Сосед по комнате испортил мои щипцы, и даже не сказал мне об этом»

На вкус и цвет — фломастеры разные

Я хочу есть от сладкого, засыпаю от кофеина, у меня действительно широкая кость, больше всех мне нравится коричневый фломастер и есть блинчики с ливером, макая их в сгущенку. Я держу ручку тремя пальцами сверху, безымянный снизу. И мне надоедают глупые вопросы и недоумевающие лица, которые наблюдают за моими «странностями». © Подслушано / Ideer

«Мой друг зачем-то вытащил из моих толстовок шнурки»

«Во время полета кто-то осмелился поставить ногу на мой подлокотник»

А некоторые действительно спят в разных спальнях

Спим с мужем под разными одеялами. Сколько же всего мы наслушались от людей, причем очень даже умных, с высшим образованием. Только ленивый еще не высказался о том, что это ужасно, отвратительно для семейной жизни и «вы бы еще в разных комнатах спали!» Я даже летом сплю под теплым одеялом. Муж спит под максимально легким, иногда вообще под простынкой, вертится и наматывает на себя его, как шаурма. Оба спим «активно» — вертимся, крутимся, в обнимку спать для любого из нас смерти подобно. Кровать большая, нам комфортно и удобно. В путешествиях всегда мучение — это крохотное одеяло 2 метра, которое всю ночь делим. Но нет, мы должны мучиться, а то ж примета плохая. Задолбали! © Подслушано / Ideer

«Родители без спросу взяли мой новенький топор и заточили его с помощью настольной точилки»

«Женщина рядом со мной протянула свою ногу в мое пространство для ног в самолете»

У каждого свои недостатки

По семейным обстоятельствам у нас временно поселилась мать мужа. Я ее уважаю, ничего против данной ситуации не имею. Она помогает по хозяйству и с внуками, вкладывается в бюджет и сильно не отсвечивает. Но она все время поет. Постоянно, блин, поет. Каждую минуту напевает. Пробовала сказать деликатно, она все поняла и замолчала. На пятнадцать минут. Потом забыла и вновь запела. Я работаю из дома и, наверное, скоро сойду с ума. © Подслушано / Ideer

«Поделила свой пирог с тремя друзьями. А один уже съел свою долю, которая была отрезана «поровну и справедливо»

© brnfckd / Reddit Саетлана 16 часов назад А зачем вашим друзьям и знакомым знать, как вы спите с мужем? Вы же сами им и рассказали, но зачем?? Если вы рассказываете посторонним людям интимные подробности, то выслушивайте теперь их мнение. - - Ответить

«Никакого уважения к личному пространству на этом рейсе»

«А че такова?»

Сидели с мужем в кафе. А рядом была женщина с огромным пушистым самоедом, который постоянно скулил, выл и очень громко гавкал. А чтобы он успокоился, она его теребила по спине и по всему кафе летел белый пух. Круто прям, сидишь, пьешь, ешь вкусную еду, и вокруг тебя летят куски белой шерсти, падают тебе в тарелку и постоянно тявкает что-то. И все молчат, всем норм. Попросила хозяйку успокоить пса. В ответ: «Меня пустили, имею право тут сидеть». © Подслушано / Ideer

«Соседи по дому почистили кошачий туалет в моей ванной»

© ToazterWafflez / Reddit Катюша Азаренко 16 часов назад А собрать шерсть и засунуть в тарелку хозяйке собаки слабо ?

Ещё как вариант, найти в интернете мяуканье кошки и периодически включать. Собака будет слышать кошку но не видеть. Из-за этого нервничать, гавкать ещё больше, бегать по залу. Тут либо хозяйка задолбается её отлавливать либо персонал ресторана всё же попросит её на выход. - - Ответить

«Мама взяла на себя смелость сделать такое с моими любимыми джинсами. А потом выбросила остальное в мусорное ведро. И даже ничего мне не сказала. Спасибо, мама»