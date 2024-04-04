19 уникумов, которые творят что хотят. И никто им не указ

Есть категория людей, которых ничего не волнует, кроме своих желаний. Им все равно, насколько дико может смотреться то, что они делают. Кто-то заводит вместо обычного питомца большую свинюшку. Кто-то разводится из-за чтения любовных романов. А другие просто вставляют в рамочку свидетельства своей неудачи.

«Заметил, что парень разговаривает по телефону таким странным образом. Наверное, чтобы лучше слышать собеседника»

«Наш почтальон носит вот такую уникальную шляпу — с вентилятором на солнечных батареях»

«Мой отец ударился о стену и решил просто повесить на дыру рамку»

«А я собираю усы моей кошки»

«Моя мама обожает вишню. Поэтому, когда она покупает семейную упаковку вишневого мороженого, она выбирает оттуда все ягоды. Получается обычное ванильное мороженое»

Когда литература способна открыть глаза

Развелась с мужем из-за любовных романов. Как начала читать их — все больше злилась на него. Какие там поступки совершали герои ради своих дам! А мой — бытовой инвалид, который и за продуктами ленится сходить. Ссоры одна за другой — в итоге психанула и подала на развод. Решила, что дождусь своего принца. Уже 5 лет жду. Пока не очень получается, но я не грущу: сняла такой груз с души в виде никчемного мужчины! И даже если не дождусь — ничего страшного. © Подслушано / Ideer

«Мой босс решил, что это хорошая идея»

«Мой утренний распорядок дня теперь включает в себя наклеивание глазок на все тампоны моей невесты»

Когда наглость просто зашкаливает

В метро рядом стоял парень и смотрел видео без наушников. Меня хватило минут на 10. Поворачиваюсь к нему: «У меня от этой какофонии тараканы в голове одни проснулись, а другие — оглохли!» Он выключает видео, показывает на мое ухо и говорит: «А третьи чего-то готовят — у вас пар из ушей идет». © Hrustaleva__ / Twitter

«Мой папа зачем-то запек целое яйцо в буханке хлеба»

«Сегодня видел чувака с тележкой на голове»

Ишь какая хитрая!

День рождения свой отметила в гордом одиночестве, в ресторане. Ждать заказа долго не хотелось. Встала напротив музыкантов и начала есть целый лимон (всегда с собой). Первым подавился слюной трубач. Он положил свой инструмент, мигом притащил официанта и, закатывая глаза, прокричал: «Обслужи ее без очереди!» Обожаю лимоны. © Подслушано / Ideer

«Заметил парня в такой обуви»

«У моего друга питомец — вот эта хрюшка»

«Вот так мой брат оделся на фильм „Барби“»

«Моя тетрадь по математике после того, как я решил уместить все уроки на одной странице. Новый цвет — новый урок»

«Я и моя курица»

Как только начнешь, то уже не остановишься

Стояли в очереди на границе несколько часов. По соседству мужчина от скуки протирал стекла своей машины влажными салфетками. Иногда бегал в магазин, покупал еще. Протер сиденья. Потом потолок. Потом вышел, вытер стекла снаружи. Потом двери. Потом достал чемодан, встал на него, стал мыть крышу. К тому моменту, когда его машина подъехала к паспортному контролю, он с кислым лицом тер шины. © Подслушано / Ideer

«Мои мальчики едят только в самых лучших условиях»