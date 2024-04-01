18 хитрецов, которые пошли в обход унылых правил и добились своего

зачем надо было запихивать деньги в банкомат, а потом снимать? ладно б ему была нужна вся сумма одной бумажкой, но нет же. ну было бы не 3 купюры, а 6, и что?
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Люди, у которых хорошо развита смекалка, справляются с проблемами в повседневной жизни на раз. Пытливый ум и изобретательность приходят на выручку, когда стандартные решения не работают. Выкинуть тяжеленную старую дверь, избавиться от назойливых попутчиков, провернуть хитрый трюк на собеседовании и получить должность — ситуация может быть любой.
зачем надо было запихивать деньги в банкомат, а потом снимать? ладно б ему была нужна вся сумма одной бумажкой, но нет же. ну было бы не 3 купюры, а 6, и что?