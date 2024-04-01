18 хитрецов, которые пошли в обход унылых правил и добились своего

Народное творчество
1 час назад

Люди, у которых хорошо развита смекалка, справляются с проблемами в повседневной жизни на раз. Пытливый ум и изобретательность приходят на выручку, когда стандартные решения не работают. Выкинуть тяжеленную старую дверь, избавиться от назойливых попутчиков, провернуть хитрый трюк на собеседовании и получить должность — ситуация может быть любой.

  • Мой племянник очень любит чай из сетевой кофейни, домашний игнорирует, в том числе и тот, который мы делаем специально для него, с небольшим содержанием сахара. И вот как-то моя мама набрала одноразовых чашек в этом кафе и теперь наливает ему домашний чай только в них. В итоге всем хорошо. © ChloeMomo / Reddit
  • Знакомый устраивался менеджером. На собеседовании дали ему задание: «Продайте мне эту ручку». А он на этот случай припас крутой лайфхак: раскрутить ручку, положить туда 500 рублей и продать рекрутеру за 100. Крутит он ее и так и сяк, как вдруг именной «Паркер» ломается. Стол в чернилах, кандидат в тихом ужасе. А начальник взял и захохотал: «Ну теперь мне точно надо будет купить новую ручку». На работу все же взял. © technolamas / Pikabu
  • Приятель попросил помочь ему с устройством на работу. Он на редкость талантливый парень, и мне очень захотелось взять его в команду. Связался с отделом кадров и рассказал о нем. Тут менеджер меня спрашивает: «А он более опытный специалист, чем вы?» Да уж, вопрос с подвохом. Скажешь «да» — и на тебя будут косо смотреть, ответишь «нет» — и тебя посчитают противным эгоистом, да еще и приятелю откажут. Так что решил выкрутиться. Говорю: «Я обычно себя ни с кем не сравниваю. Но мы с другом здорово дополняем друг друга и хорошо работаем в тандеме». На работу его в результате взяли. © Ankit Aggarwal / Quora
  • Последний день до зарплаты. На карточке осталось всего 4,6 тысячи, а мне нужно больше. Вспоминаю, что в кармане еще 500. Думаю, сейчас закину их и выведу 5 тысяч. Кладу деньги в банкомат. Позади меня собирается недовольная очередь. В итоге забираю нужную сумму 3 купюрами. Вдруг маленький мальчик за моей спиной говорит: «Мам, смотри, хакер. Он кладет одну денежку, а вытаскивает три. Расскажи об этом папе!»
franz12 / easyfotostock / East News
КогдаУжеЛето
55 минут назад

зачем надо было запихивать деньги в банкомат, а потом снимать? ладно б ему была нужна вся сумма одной бумажкой, но нет же. ну было бы не 3 купюры, а 6, и что?

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  • Забираю дочку из сада, а она ревет на всю катушку. Сквозь слезы объясняет: «Иpa мнe cкaзaлa, чтo у мeня никoгдa нe будeт тaкoй клaccнoй куклы, кaк у нeе. Я ее недостойна». Мы рванули в мaгaзин и купили ту caмую куклу. Пpиexaли дoмoй, дoчь cияeт, я, выпятив гpудь, рассказываю вcе жeнe. А та, обалдев, выдает, что никaкoй дeвoчки Иpы в иx гpуппe нeт... © ironMen19 / Pikabu
  • Проходили мы курсы самопознания на работе. Всякие там тесты, загадки. Лектор принес объемные коробочки, положил на стол и стал спрашивать, сколько же у них сторон. Кто-то сказал 6, кто-то спросил, открыта ли крышка кубика. А я ухмыльнулся и заявил, что 2. На вопрос «Почему?» ответил: «Внешняя и внутренняя». Жаль, что мою сообразительность не оценили. © Accelerant_84 / Reddit
  • Хочу поделиться простым лайфхаком. Когда я выключаю плиту или другой прибор, я громко проговариваю свое действие вслух. Это очень удобно, потому что помогает потом вспомнить, сделала я это или нет. © PlasticRuester / Reddit
  • Как-то приготовила я дома тако. Сели есть, а мой 4-летний малыш пробовать отказался. Я решила схитрить и говорю ему: «Что ты, для тебя я тако и не готовила. Попробуй-ка вот этот мексиканский сэндвич». В итоге он за милую душу ел то же, что и мы. © Rhinomeat / Reddit
  • Мой кот научился открывать холодильник. Ночью они с кошкой устроили пиршество: сожрали колбасу, плов и курицу. Сначала отругала мужа, мол, плохо дверцу холодильника закрыл вечером, но кот спалился, когда утром снова открыл, чтобы доесть, что осталось. Пушистые прожорливые чудовища, я уже еду за замками на холодильник! © Подслушано / Ideer
  • Когда я не хочу общаться попутчиками, то просто говорю им по-английски: «Извините, я не понимаю вас». Достаю наушники, надеваю, и все — меня оставляют в покое. © Sylvie Son / Quora
  • Намылились двоюродные всей толпой ко мне в гости. Будут проездом, хотят у меня переночевать. Хорошо, говорю. Только вот холодильник дома пустой, привезите мешок картошки и мяса побольше. Себе, мне и моей Золушке. Они: «А это еще кто?» Отвечаю, мол, так это ж моя змея. Королевский питон трехметровый! Что-то пробурчали и тишина... © Подслушано / Ideer
  • Моя жена где-то вычитала, что, когда покупаешь любой продукт в интернете, надо просто добавить его в корзину и не заказывать. И в таком случае продавец должен прислать через пару дней предложение со скидкой. Теперь она так всегда и делает. © inconclusivehush / Reddit
  • Моему дедушке 84 года, а его соседу — глубоко за 90, при этом он в ясном уме. Дед у него спрашивает, как ему это удается? Сосед поведал такой секрет: он всю жизнь носки и любую обувь надевает только с левой ноги. «И в чем суть?» — спросил дедушка. «В том, что всегда надо думать об этом, мозги всегда включены!» Я пробовала — не получается, в голове вечно ветер...© Подслушано / Ideer
  • Если кто-то из суперобщительных коллег долго стоит у моего стола и не дает работать, то я просто встаю, продолжаю дружелюбно болтать и провожаю человека до его рабочего места. Работает, да еще как! © Karissa Lee / Quora
  • Я вот на работе, когда обсуждение заходит в тупик, заявляю: «Мне кажется, с этим вопросом нужно переспать и вернуться к нему на следующем совещании с более подготовленными позициями». Особенно если у меня нет никакой позиции и я вообще не понимаю, о чем речь. © 1tatai1 / Pikabu
photography33 / easyfotostock / East News
  • Дед вселился в новую квартиру, заказал установку двери. Дверь поставили и ушли, а старую рядом оставили. Она ему не нужна, но и в подъезде оставлять не хочется. А одному не вынести. На следующее утро двери уже не было. А все потому, что хитрый дед взял и маркером написал на листочке: «Дверь не выбрасывать, заберу позже». Подтолкнул к лифту, чтобы видно было лучше, и пошел дальше по своим делам. © V2M8Ch / Pikabu
  • Пришла необходимость заплатить 100 тысяч наличными через кассу в банке. Прихожу, а паспорта с собой нет, только копия. Девушка говорит: «По правилам, если сумма от 15 тысяч, вы должны предъявить именно паспорт». Я отвечаю: «А можно внести 6 раз по 15 тысяч и 1 раз −10 тысяч, чтобы получилось 100 тысяч, но дробными платежами?» «Можно», — говорит. © bushkander / Pikabu
  • Убедила всех гостей, часто приходящих ко мне в дом, что у нас принято сразу мыть за собой посуду (якобы для того, чтоб наши маленькие дети, смотря на это, тоже приучались к уборке). И что это правило нарушать ни в коем случае нельзя, ведь дети, видя недомытую посуду, тоже перестают ее убирать, потому что думают, что мама должна за всеми намывать. Сначала было много вопросов от гостей, но потом все поголовно стали выполнять это правило. Теперь мне не нужно мыть гору тарелок каждый раз... Успех! © Подслушано / Ideer

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