6 необычных традиций других стран, которые помогут лучше понять их культуру

Наш мир полон контрастов. У каждого народа свои привычки и взгляды на то, каким должен быть быт. Порой, попав в другую страну, просто диву даешься от того, какими разными бывают обычаи и традиции.

В Корее принято снимать обувь при входе практически в любом помещении

Да, корейцы снимают обувь дома, на работе и даже в ресторане. В любом месте, где вы собираетесь провести большое количество времени, скорее всего, вас попросят снять обувь. В таких местах обычно есть небольшое фойе, где можно оставить свою обувь и взять тапочки. На рабочем месте многие корейцы ходят в носках и шлепках. И это не кажется чем-то странным, за это скорее похвалят. Дело в том, что в Корее раньше вся мебель была спроектирована для тесного соприкосновения с полом. Люди обедали за низкими столиками, сидя на полу, и спали не на кроватях, а на футонах. Поэтому пол привыкли всегда держать в чистоте. Кстати, почти во всех домах Кореи установлен подогрев полов. Приехала к парню в Южную Корею. Решил он меня с друзьями познакомить. Накрасилась, надела летнее платье, а он смотрит и говорит: «Милая, мы же не на диско идем, зачем так наряжаться?» Удивилась его реакции, доехали до кафе, и тут я чуть со стыда не сгорела. Поняла, что при входе нужно снять обувь. А я босиком, о носках даже не подумала. Тапок там никаких не было. Пришлось босыми ногами ходить по кафелю. Красная сидела весь вечер. И кафе оказалось местной забегаловкой, куда люди не приходят при полном параде.

Наталья Хижняк 7 часов назад парень мог бы и сказать как нужно одеться в это кафе - - Ответить

Ожерелье в Китае считается очень личным подарком

Культура дарения подарков в Китае может оказаться проблемой для человека, который первый раз приехал в эту страну и не знает о ее обычаях. Например, мы не советуем дарить девушкам украшения, а мужчинам — галстуки и ремни, если вы не состоите с этим человеком в отношениях. В Китае подобные подарки считаются очень личными и могут быть восприняты как не самый приличный намек. В китайской культуре много правил, которые связаны с подарками, поэтому стоит изучить их заранее, чтобы потом вас не отругали из-за неправильно понятого посыла.

В Турции не устраивают пышных банкетов на свадьбе

Перед свадьбой в Турции лучше плотно подкрепиться, потому что на празднике молодоженов вы вряд ли сможете утолить свой аппетит. На стол гостям обычно подают печенье, орешки, соки и газировку. Часто на свадьбах новобрачные заказывают фальшивый торт, чтобы просто «разрезать» его для памятных фото. А гостей угощают уже скромной версией тортика.

В Южной Корее на праздники дарят консервы

Мясо в консервах — одно из самых популярных новогодних подарков в Южной Корее. Да, вы не ослышались. В магазинах даже продаются подарочные наборы с консервами. Обычно в такой набор входит несколько банок консервированного мяса, бутылочки с приправами, соусами или маслом. Такие наборы бывают разного размера, и цены на них тоже существенно отличаются.

В Армении в гостях не принято разуваться

В Армении в гостях не принято разуваться. Гости заходят в дом прямо в уличной обуви и никто у порога не предлагает вам тапочки. Некоторые люди даже считают неприличным разуваться в гостях, и если им предложат это сделать, могут даже оскорбиться. Потому что чужие тапки считаются чем-то интимным. Мастера же, когда приходят в чужой дом, чаще всего надевают бахилы. В доме сами хозяева ходят в тапочках. А если ходишь дома босиком, то можно получить нагоняй от старших членов семьи. Потому существует такое поверье, что от хождения по холодному полу может начать болеть живот. В Армении не принято снимать обувь. Ковры отдаются стирать. Полы пылесосят и моют каждый день или натирают паркет от пыли. На кухне три раза в день протирают пол после готовки, обеда, и ужина. Полы руками не моют, только швабрами. У кого есть деньги, раз в неделю приглашает клининг. © rezedaiukhanian / Twitter

Я бы ни за что не позволила чужому человеку снять обувь у себя дома, и сама не сняла бы. Мне проще уйти тогда. Не хочу надевать чужие тапки. © sargsyan1723 / Twitter

В Англии принято замораживать первый ярус свадебного торта

Соседка Клоунов 23 часа назад Оригинальный английский фруткейк - сложная штука. Его делали для Рождества и свадеб. До изобретения морозилок.



Переводится как "фруктовый пирог", но он больше похож нa кекс с цукатами.

Пекут за несколько месяцев до даты X. Заворачивают в пергамент, а раз в 3 дня открывают и обмазывают рoмом или др. aлкoголем. Хранится может годами в шкафу.

Сaмый стaрый, который пробовала я - трёхлетней выдeржки.

Вкyсный! 🙃 - - Ответить