18 человек рассказали о необычных вещах, которые хранятся в дамских сумочках

Народное творчество
4 часа назад

Есть ли на этом свете что-то более вместительное, чем женская сумочка? Иногда даже с уймой лайфхаков в чемодан столько не поместится. Серьезно, даже в самую маленькую сумку влезет косметичка, телефон, кошелек, влажные салфетки, ключи и еще какой-то обязательный предмет, без которого ну никак нельзя обойтись.

«Пожалуй, самые необычные предметы в моей сумке — это тренажер для рук в виде кольца и резак для колтунов»

Cookie
39 минут назад

Но это не резак для колтунов, а нож для открывания писем...

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В транспорте или работая за компьютером можно сделать упражнения для рук. А резак, который изначально покупался для моей собаки, компактный и отлично заменяет ножницы.

«Не знаю, насколько это полезно, но жить стало веселее с тех пор, как я начала носить в сумочке самоклеящиеся игрушечные глазки»

«Всегда ношу в сумочке чистый носовой платок, и эта привычка меня не раз выручала»

«Во время ужина я попыталась незаметно почесать спину ложечкой для мороженого. На что моя подруга достала из сумочки раздвижную чесалку для спины»

«Ношу в сумке не только ноут и принтер, но еще и масло для кутикулы, а заодно и пилочку. Так я точно ко всему готова»

«Часто встречаю на улице котов или собак, поэтому у меня в сумке лежат пакетики с кормом для этих милашек»

«Ручной вентилятор может стать настоящим спасением»

«У меня всегда с собой есть набор „Вот зараза!“ на все случаи жизни»

Если с детьми во время прогулки приключится неприятность, у меня в сумке лежат разные лекарства, набор всевозможных пластырей и пакет (вдруг кого-то замутит). © Lost_Apricot_1469 / Reedit

«Всегда таскаю с собой рожок для обуви, на тот случай, если его где-то не окажется»

«В моей сумке хранится набор маленьких отверток. Просто у очков все время ослабевает дужка, и я подтягиваю винтики»

«Купила плоскую бутылку для воды, которая отлично помещается в сумку»

«В моей сумочке есть все, кроме кухонной раковины. Всегда ношу с собой одноразовые зубные щетки — очень удобно»

«Всегда держу в сумке чистую пару нижнего белья. Мало ли что случится»

«Обязательно держу в сумке столовые приборы: уже не раз пригодились»

Cookie
27 минут назад

Можно складной набор из столовых приборов, зачем же пару, будто спертую из студенческой из столовой?

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«В сумке всегда лежит скакалка: просто я работаю по ночам и могу заскучать»

«У меня в сумочке лежит рулон туалетной бумаги»

  • Лучше б вы вытащили из рулона картонную втулку и положили его в пакет. Так бумага значительно меньше места занимает. © miss_kp / Reddit

«Часто возвращаюсь с работы уже затемно, поэтому всегда держу в сумочке светоотражающий жилет»

«Вместо косметички пользуюсь контейнером для линз, куда перекладываю тени и блеск для губ»

Бонус

Действительно, женские сумочки — это просто бездонные мешочки, подвергшиеся заклинанию Невидимого расширения от Гермионы. Мужчины иногда просто впадают в шоковое состояние от того, что можно найти у девушки в клатче (про рюкзаки мы и вовсе молчим):

  • На свидании споткнулся и расшиб колено. Девушка сразу из малюсенькой сумочки достает салфетки, антисептик, пластырь... Я в шоке, а она на меня смотрит и вынимает доску шахматную с магнитными фигурками и говорит: «Давай, пока кровь останавливается, посидим, в шахматы сыграем». Вот из этой сумочки, куда только телефон помещается... Доску шахматную... Не понимаю, как? Там в итоге еще книга была, яблоко, кошелек, ключи. Я до сих пор не понимаю, как вы, девушки, это делаете? Магия. © Не все поймут / VK

Чтобы в сумочку поместилось как можно больше, но при этом она выглядела как можно меньше, нужно учесть некоторые нюансы. И, конечно, не стоит забывать, что этот аксессуар лишь часть полного образа. Кстати, интересно, что необычного можно найти в сумках наших читательниц?

Комментарии

Уведомления
Лика Безумная
1 час назад

Я вообще не сторонник историй, когда сумка превращается в магазин "1000 мелочей" и стараюсь таскать минимум, но!Я всегда беру с собой мини-обогреватель для рук в холодную погоду, карманный вентилятор в жару, и зонтик-капсулу в то время года,когда возможен дождь.Без этих вещей я не умру,но они делают мой день комфортнее при любом раскладе))

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