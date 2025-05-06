18 человек рассказали о необычных вещах, которые хранятся в дамских сумочках

Есть ли на этом свете что-то более вместительное, чем женская сумочка? Иногда даже с уймой лайфхаков в чемодан столько не поместится. Серьезно, даже в самую маленькую сумку влезет косметичка, телефон, кошелек, влажные салфетки, ключи и еще какой-то обязательный предмет, без которого ну никак нельзя обойтись.

«Пожалуй, самые необычные предметы в моей сумке — это тренажер для рук в виде кольца и резак для колтунов»

Cookie 39 минут назад Но это не резак для колтунов, а нож для открывания писем... - - Ответить

В транспорте или работая за компьютером можно сделать упражнения для рук. А резак, который изначально покупался для моей собаки, компактный и отлично заменяет ножницы.

«Не знаю, насколько это полезно, но жить стало веселее с тех пор, как я начала носить в сумочке самоклеящиеся игрушечные глазки»

Ольга Курпякова 7 часов назад А щётку для волос и перчатки давно нужно заменить. - - Ответить

«Всегда ношу в сумочке чистый носовой платок, и эта привычка меня не раз выручала»

«Во время ужина я попыталась незаметно почесать спину ложечкой для мороженого. На что моя подруга достала из сумочки раздвижную чесалку для спины»

«Ношу в сумке не только ноут и принтер, но еще и масло для кутикулы, а заодно и пилочку. Так я точно ко всему готова»

«Часто встречаю на улице котов или собак, поэтому у меня в сумке лежат пакетики с кормом для этих милашек»

«Ручной вентилятор может стать настоящим спасением»

«У меня всегда с собой есть набор „Вот зараза!“ на все случаи жизни»

Если с детьми во время прогулки приключится неприятность, у меня в сумке лежат разные лекарства, набор всевозможных пластырей и пакет (вдруг кого-то замутит). © Lost_Apricot_1469 / Reedit

«Всегда таскаю с собой рожок для обуви, на тот случай, если его где-то не окажется»

«В моей сумке хранится набор маленьких отверток. Просто у очков все время ослабевает дужка, и я подтягиваю винтики»

«Купила плоскую бутылку для воды, которая отлично помещается в сумку»

«В моей сумочке есть все, кроме кухонной раковины. Всегда ношу с собой одноразовые зубные щетки — очень удобно»

«Всегда держу в сумке чистую пару нижнего белья. Мало ли что случится»

«Обязательно держу в сумке столовые приборы: уже не раз пригодились»

Cookie 27 минут назад Можно складной набор из столовых приборов, зачем же пару, будто спертую из студенческой из столовой? - - Ответить

«В сумке всегда лежит скакалка: просто я работаю по ночам и могу заскучать»

«У меня в сумочке лежит рулон туалетной бумаги»

Cookie 25 минут назад Лучше б просто салфетки бумажные с собой носила. - - Ответить

Лучше б вы вытащили из рулона картонную втулку и положили его в пакет. Так бумага значительно меньше места занимает. © miss_kp / Reddit

«Часто возвращаюсь с работы уже затемно, поэтому всегда держу в сумочке светоотражающий жилет»

«Вместо косметички пользуюсь контейнером для линз, куда перекладываю тени и блеск для губ»

Бонус

Действительно, женские сумочки — это просто бездонные мешочки, подвергшиеся заклинанию Невидимого расширения от Гермионы. Мужчины иногда просто впадают в шоковое состояние от того, что можно найти у девушки в клатче (про рюкзаки мы и вовсе молчим): На свидании споткнулся и расшиб колено. Девушка сразу из малюсенькой сумочки достает салфетки, антисептик, пластырь... Я в шоке, а она на меня смотрит и вынимает доску шахматную с магнитными фигурками и говорит: «Давай, пока кровь останавливается, посидим, в шахматы сыграем». Вот из этой сумочки, куда только телефон помещается... Доску шахматную... Не понимаю, как? Там в итоге еще книга была, яблоко, кошелек, ключи. Я до сих пор не понимаю, как вы, девушки, это делаете? Магия. © Не все поймут / VK