Дочка оценила сладости из нашего детства, но признала вкусными лишь 2 из них

Моей подруге Наташе однажды пришла в голову идея осчастливить свою одиннадцатилетнюю дочь и купить ей сладости, которые нам в детстве казались невероятно вкусными. Я тихо хихикала, наблюдая, как девочка по имени Арина с круглыми глазами пытается понять, зачем ее мама режет пряник пополам и мажет его маслом.

С другой стороны хорошо, что мою подругу не потянуло на более радикальные эксперименты. Я помню, как мы в детстве грызли брикеты с сухой лапшой или делали язык разноцветным с помощью сухого сока. Ну, это мы тогда называли его «сок». Сейчас он, кстати, все еще продается, но уже честно именуется растворимым порошкообразным напитком. Наташа решила сходить в магазин возле дома и купить там выпечку, максимально похожую на ту, которую мы обожали, когда были в возрасте ее дочки. И первым делом она наткнулась на орешки.

Nati Ja 18 часов назад Мы были из "особо продвинутых" - у нас была такая орешница. И сгущёнку мы сами варили. - - Ответить

Ох, помню, когда я была маленькой, появление на столе этого печенья со сгущенкой внутри вызывало настоящий восторг. Во-первых, оно было не похоже на обычные квадратики, которые продавались на развес, а во-вторых, его можно было есть разными способами. Кто-то предпочитал откусывать от целого орешка, а кто-то разделял его пополам и слизывал изнутри всю начинку. У особо продвинутых дома даже были так называемые «орешницы» — специальные формы с ячейками для приготовления такого печенья. Как же мы завидовали счастливчикам, которым для того, чтобы получить этот десерт, достаточно было уломать на кулинарные подвиги маму или бабушку. В общем, это была первая сладость из эксперимента, которую попробовала маленькая Аринка. Она внимательно рассмотрела печенюшку, наморщила нос и вынесла предварительный вердикт: «С чаем пойдет». Но как только куснула разок и добралась до сгущенки, тут же заявила «Еще хочу!» Сразу оговорюсь, что до этого ребенок, конечно же, пробовал сладости. А то мало ли какое впечатление может сложиться... Просто Арина — большая поклонница зефирок и мармеладных мишек, а на все остальное она не обращала особого внимания. Тем более, на развесное печенье, которое по ее мнению, уж точно не могло быть вкусным.

Viktoria Kogan 4 часа назад Из сладостей моего очень далёкого детства только зефир, кешью в шоколаде и Вечерний Киев - - Ответить

А вот сушки ребенок, увы, не оценил. Наташа смеялась: «Прикинь, дочка мне сказала: „Сама грызи!“» Подруга еще потом долго вспоминала, как они с сестрой в детстве набирали целое блюдце сушек и усаживались смотреть «В гостях у сказки». Хрустели так, что телевизор с трудом было слышно. Благо, сушек дома всегда было много, в магазине их было купить легко, да и стоили они дешево. Я же сразу вспомнила, как любила макать сушки в крепкий сладкий чай. Про такое современному ребенку, кажется, рассказывать даже не стоит. Там реально ступор будет, мол, вы специально покупаете сухую выпечку, чтобы делать ее мягкой. Интересно, что с вами не так? Зубы жалко или не знаете, что в продаже есть не такое твердое печенье? Еще одной сладостью, которую Аринка сразу же высмеяла, стал нежно любимый нами козинак. Девочка назвала его мечтой стоматолога и сказала, что зубам после этой твердой и липкой штуки явно будет не особо хорошо. Ребенок задумчиво рассмотрел пластинку из прессованных семечек, хмыкнул: «До свидания, пломбы», — и положил ее на место.

Светлана 6 часов назад Сколько же пломб в 11 лет?? Ребенок жрет одно сладкое? - - Ответить

Зато от пряников с маслом Аринка пришла в щенячий восторг: «Это же как пирожное получается. Дай еще!» Это при том, что сначала она недоверчиво наблюдала, как ее мама поставила пряник на ребро и принялась аккуратно разрезать его ножом. Как видно по этим фото, идеального разреза не получилось, но на вкус этот неаккуратный край пряника, конечно, никак не повлиял. Именно так мы в детстве улучшал вкус мятных и северных пряников. Кстати, они тогда еще немного мягче становились. Это сейчас сложно найти пряники, которые можно грызть будто сухари, а лет тридцать назад нам такие частенько попадались. А если уж удавалось намазать маслом мягкий пряник, то он буквально таял во рту. Раньше же полагалось покупать торты только на большие праздники. Да еще и очередь за ними надо было выстоять. Вот мы и придумали, как можно делать себе маленькие тортики чуть ли не каждый день — будто два коржа и крем внутри. Если же пряников дома не было, можно было намазать маслом кусочек белого хлеба и посыпать его сверху сахаром. Тоже вполне празднично получалось.

Конечно, я понимаю, что у каждого поколения свои любимые сладости и свои вкусовые предпочтения. Но мне действительно было интересно слушать рассказы подруги. Я даже переживала, когда Аринке не понравились сушки. Думаю теперь провести такой же эксперимент со своим сыном-подростком и испечь ему медовик. Вдруг слопает его сразу, даже не дав остыть. А если нет, ничего страшного — пойду с этим тортиком к Наташе чай пить. Она-то уж точно оценит.

Бонус: вот что любили в детстве наши читатели

Мы с дедушкой часто ходили на рыбалку, и бабушка варила в старой кастрюльке пшенку на прикорм рыбе. Обычно меня накормить этой кашей было невыполнимой задачей, а на природе я чуть ли не всю кастрюльку уминала. © NoName / ADME

Помню, в стакан со сметаной крошился черный хлебушек и все это солилось. Сейчас тоже так иногда делаю. Еще очень хочется снова попробовать кисель в брикете. © Вера / ADME

Мне тогда было лет 12. Мы слышали об одном живописном месте за городом, возле реки, но родители не знали, как к нему добраться. Потом папе рассказали, что возле моста есть неприметная грунтовая дорога и ее надо хорошо поискать.

И мы спонтанно решили поехать туда. Из еды взяли только бутерброды с дешевой вареной колбасой и огурцы. И вот сидим мы на берегу реки, вокруг кувшинки, треск цикад и плеск воды. Впереди 2 месяца лета, никаких забот, скоро в село к бабушке поедем... Мы едим эти бутерброды и тогда мне казалось, что нет еды вкуснее. С тех пор бутерброды с соевой колбасой вприкуску с молодым огурчиком для меня — вкус счастья, лета и беззаботности. © RedCatInTheHat / ADME

И мы спонтанно решили поехать туда. Из еды взяли только бутерброды с дешевой вареной колбасой и огурцы. И вот сидим мы на берегу реки, вокруг кувшинки, треск цикад и плеск воды. Впереди 2 месяца лета, никаких забот, скоро в село к бабушке поедем... Мы едим эти бутерброды и тогда мне казалось, что нет еды вкуснее. С тех пор бутерброды с соевой колбасой вприкуску с молодым огурчиком для меня — вкус счастья, лета и беззаботности. © RedCatInTheHat / ADME Я в детстве обожала манную кашу. Да и сейчас люблю. Маме удается сварить ее без комочков. Потом, когда подросла, узнала про стереотип «дети не любят манную кашу». Уже больше десяти лет прошло, а я до сих пор не понимаю, как можно ее не любить. © Маргарита Астринова / ADME

Я всегда считала, что самое вкусное — это пенка на молоке и киселе и еще комочки в манной каше. И дочка того же мнения. Случилось мне как-то давно жить у сестры с ее двумя детьми. Однажды услышала, как моя говорила кузине: «Твоя мама не умеет манную кашу варить, у нее комочки не получаются» © Надежда Карьева / ADME

В детстве обожали с сестрой топить сахар на сковороде. Сколько ложек было погнуто в процессе! А самый изыск — это сметана с сахаром на сковороде, будто самодельные ириски. Заливали ее в маленькие блюдца и ложки, а потом ходили и грызли. © Оперный театр / ADME