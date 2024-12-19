Мы были из "особо продвинутых" - у нас была такая орешница. И сгущёнку мы сами варили.
Дочка оценила сладости из нашего детства, но признала вкусными лишь 2 из них
Моей подруге Наташе однажды пришла в голову идея осчастливить свою одиннадцатилетнюю дочь и купить ей сладости, которые нам в детстве казались невероятно вкусными. Я тихо хихикала, наблюдая, как девочка по имени Арина с круглыми глазами пытается понять, зачем ее мама режет пряник пополам и мажет его маслом.
С другой стороны хорошо, что мою подругу не потянуло на более радикальные эксперименты. Я помню, как мы в детстве грызли брикеты с сухой лапшой или делали язык разноцветным с помощью сухого сока. Ну, это мы тогда называли его «сок». Сейчас он, кстати, все еще продается, но уже честно именуется растворимым порошкообразным напитком.
Наташа решила сходить в магазин возле дома и купить там выпечку, максимально похожую на ту, которую мы обожали, когда были в возрасте ее дочки. И первым делом она наткнулась на орешки.
Ох, помню, когда я была маленькой, появление на столе этого печенья со сгущенкой внутри вызывало настоящий восторг. Во-первых, оно было не похоже на обычные квадратики, которые продавались на развес, а во-вторых, его можно было есть разными способами. Кто-то предпочитал откусывать от целого орешка, а кто-то разделял его пополам и слизывал изнутри всю начинку.
У особо продвинутых дома даже были так называемые «орешницы» — специальные формы с ячейками для приготовления такого печенья. Как же мы завидовали счастливчикам, которым для того, чтобы получить этот десерт, достаточно было уломать на кулинарные подвиги маму или бабушку.
В общем, это была первая сладость из эксперимента, которую попробовала маленькая Аринка. Она внимательно рассмотрела печенюшку, наморщила нос и вынесла предварительный вердикт: «С чаем пойдет». Но как только куснула разок и добралась до сгущенки, тут же заявила «Еще хочу!»
Сразу оговорюсь, что до этого ребенок, конечно же, пробовал сладости. А то мало ли какое впечатление может сложиться... Просто Арина — большая поклонница зефирок и мармеладных мишек, а на все остальное она не обращала особого внимания. Тем более, на развесное печенье, которое по ее мнению, уж точно не могло быть вкусным.
Из сладостей моего очень далёкого детства только зефир, кешью в шоколаде и Вечерний Киев
А вот сушки ребенок, увы, не оценил. Наташа смеялась: «Прикинь, дочка мне сказала: „Сама грызи!“» Подруга еще потом долго вспоминала, как они с сестрой в детстве набирали целое блюдце сушек и усаживались смотреть «В гостях у сказки». Хрустели так, что телевизор с трудом было слышно. Благо, сушек дома всегда было много, в магазине их было купить легко, да и стоили они дешево.
Я же сразу вспомнила, как любила макать сушки в крепкий сладкий чай. Про такое современному ребенку, кажется, рассказывать даже не стоит. Там реально ступор будет, мол, вы специально покупаете сухую выпечку, чтобы делать ее мягкой. Интересно, что с вами не так? Зубы жалко или не знаете, что в продаже есть не такое твердое печенье?
Еще одной сладостью, которую Аринка сразу же высмеяла, стал нежно любимый нами козинак. Девочка назвала его мечтой стоматолога и сказала, что зубам после этой твердой и липкой штуки явно будет не особо хорошо. Ребенок задумчиво рассмотрел пластинку из прессованных семечек, хмыкнул: «До свидания, пломбы», — и положил ее на место.
Зато от пряников с маслом Аринка пришла в щенячий восторг: «Это же как пирожное получается. Дай еще!» Это при том, что сначала она недоверчиво наблюдала, как ее мама поставила пряник на ребро и принялась аккуратно разрезать его ножом. Как видно по этим фото, идеального разреза не получилось, но на вкус этот неаккуратный край пряника, конечно, никак не повлиял.
Именно так мы в детстве улучшал вкус мятных и северных пряников. Кстати, они тогда еще немного мягче становились. Это сейчас сложно найти пряники, которые можно грызть будто сухари, а лет тридцать назад нам такие частенько попадались. А если уж удавалось намазать маслом мягкий пряник, то он буквально таял во рту.
Раньше же полагалось покупать торты только на большие праздники. Да еще и очередь за ними надо было выстоять. Вот мы и придумали, как можно делать себе маленькие тортики чуть ли не каждый день — будто два коржа и крем внутри. Если же пряников дома не было, можно было намазать маслом кусочек белого хлеба и посыпать его сверху сахаром. Тоже вполне празднично получалось.
Конечно, я понимаю, что у каждого поколения свои любимые сладости и свои вкусовые предпочтения. Но мне действительно было интересно слушать рассказы подруги. Я даже переживала, когда Аринке не понравились сушки.
Думаю теперь провести такой же эксперимент со своим сыном-подростком и испечь ему медовик. Вдруг слопает его сразу, даже не дав остыть. А если нет, ничего страшного — пойду с этим тортиком к Наташе чай пить. Она-то уж точно оценит.
Бонус: вот что любили в детстве наши читатели
- Мы с дедушкой часто ходили на рыбалку, и бабушка варила в старой кастрюльке пшенку на прикорм рыбе. Обычно меня накормить этой кашей было невыполнимой задачей, а на природе я чуть ли не всю кастрюльку уминала. © NoName / ADME
- Помню, в стакан со сметаной крошился черный хлебушек и все это солилось. Сейчас тоже так иногда делаю. Еще очень хочется снова попробовать кисель в брикете. © Вера / ADME
- Мне тогда было лет 12. Мы слышали об одном живописном месте за городом, возле реки, но родители не знали, как к нему добраться. Потом папе рассказали, что возле моста есть неприметная грунтовая дорога и ее надо хорошо поискать.
И мы спонтанно решили поехать туда. Из еды взяли только бутерброды с дешевой вареной колбасой и огурцы. И вот сидим мы на берегу реки, вокруг кувшинки, треск цикад и плеск воды. Впереди 2 месяца лета, никаких забот, скоро в село к бабушке поедем... Мы едим эти бутерброды и тогда мне казалось, что нет еды вкуснее. С тех пор бутерброды с соевой колбасой вприкуску с молодым огурчиком для меня — вкус счастья, лета и беззаботности. © RedCatInTheHat / ADME
- Я в детстве обожала манную кашу. Да и сейчас люблю. Маме удается сварить ее без комочков. Потом, когда подросла, узнала про стереотип «дети не любят манную кашу». Уже больше десяти лет прошло, а я до сих пор не понимаю, как можно ее не любить. © Маргарита Астринова / ADME
- Я всегда считала, что самое вкусное — это пенка на молоке и киселе и еще комочки в манной каше. И дочка того же мнения. Случилось мне как-то давно жить у сестры с ее двумя детьми. Однажды услышала, как моя говорила кузине: «Твоя мама не умеет манную кашу варить, у нее комочки не получаются» © Надежда Карьева / ADME
- В детстве обожали с сестрой топить сахар на сковороде. Сколько ложек было погнуто в процессе! А самый изыск — это сметана с сахаром на сковороде, будто самодельные ириски. Заливали ее в маленькие блюдца и ложки, а потом ходили и грызли. © Оперный театр / ADME
Вот еще одна статья на основе личного опыта. Она о том, как телешоу сначала почти разрушили семью, а потом подняли мужа с дивана.
Комментарии
А помните какавки- маленькие брикетики с сухим какао? Как мы их грызли! Вкууусно!
Ещё свежий черный хлеб, намазанный черничным вареньем, - и с молоком!
черный хлеб с подсолнечным маслом и солью))) именно черный, белый казался не таким вкусным))) да и просто хлеб был очень вкусный, сейчас в городе только 2 производителя, у которых хлеб н_а хлеб похож(((
я лет в 12-13 делала аля торт из кукурузных палок и самодельного типа шоколада) В ковшичке смешивала какао-порошок, сливочное масло, молоко, воду и все это доводила до кипения помешивая, в итоге получалось по констистенции примерно как сгущенка и заливала этим целый тазик кукурузных палочек и ставила в холодильник. А дальше можно было хоть резать, хоть кусками отламывать пропитавшиеся застывшие шоколадные палочки) Очень вкусно!