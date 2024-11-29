Как телешоу сначала почти разрушили мою семью, а потом подняли мужа с дивана

К реалити-шоу, конечно, можно относиться по-разному, но мою подругу Лену они действительно спасли от развода. Начиналась эта история довольно грустно, а завершилась слегка неожиданно — по крайней мере, никто из ее участников такого исхода не ожидал. Все это Ленчик разболтала мне во время наших очередных кухонных посиделок. Далее рассказ пойдет с ее слов.

Я когда замуж выходила, искренне верила, что зарплата мужа - это деньги семьи, а жена ходит на работу, только чтобы были деньги на косметолога, парикмахера, фитнес и всякие приятные мелочи. Двадцать лет девчонке было, чего с меня взять? Справедливости ради скажу, что Миша (так зовут ее мужа, ага - прим. ADME) действительно долгое время тащил на себе семью. Но когда нам обоим уже было хорошо за 35, все в один момент рухнуло.

Мишане реально не повезло - умудрился поскользнуться практически на ровном месте и получить серьезную травму. Компенсации, понятное дело, никакой - не на работе же дело случилось. Просто растяпа и под ноги не смотрел. А трудился он у меня в коммерческой конторе и никакой удаленки по его роду деятельности было не предусмотрено. Начальство в затылке почесало и отправило его в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Типа "приводи себя в порядок, а там посмотрим". В общем, картина такая: у меня муж на полгода застрял дома на диване. Днями смотрит всякую ерунду типа "Четыре свадьбы". Я не выдержала и вызверилась: "Сделай уже хоть что-то полезное!" На мой ор соседка прибежала и одной фразой меня на землю опустила: "Затосковал мужик, поговорить с ним по душам надо". Думаю, мол, ничего себе, а меня кто пожалеет - уже полгода семью на себе тащу. Но потом присмотрелась к мужу - реально будто погас человек, живет только в телевизоре. Подошла, обняла его. Не сразу, конечно, но смогли мы с ним откровенно поговорить. Я призналась, что мне тяжело без мужа-опоры, к которому я привыкла, а он рассказал, как тяжело переживает предательство руководства. Слово за слово, смотрю - вроде оттаял мой супруг. Смеется: "Я уже сам понял, что надо вставать с дивана. Попробую на другую работу устроиться или пока удаленку поискать. А сейчас давай, чтобы вечер не пропадал, пиццу закажем и "Битву шефов" посмотрим. Давно же вместе у телика не сидели".

© Битва шефов / Пятница Fozzie 47 минут назад Не совсем понятно, как телешоу подняло мужа с дивана. Если я правильно воспринимаю прочитанное, то помогло вот это: "Подошла, обняла его. Не сразу, конечно, но смогли мы с ним откровенно поговорить". - - Ответить

Честно признаюсь, увлечение "Адской кухней" и "Битвой шефов" даром не прошло. Помню, муж подцепил повадки Ивлева. Пытался "невкусную" еду выкидывать. И тут приезжает моя мама. Разглядела теща целую котлету в мусорном ведре, встала руки в боки и рявкнула: "Кто тут продукты переводит?!" Миша маму мою сильно уважает и даже побаивается. Вытащил он из ведра котлету, скормил коту и клятвенно пообещал, что будет как хороший мальчик доедать все из тарелки. Даже макароны. Даже холодные. Даже слипшиеся. Я бы тоже не стерпела, если бы еду, купленную на мою зарплату выкидывали, но, благо, муж уже к тому времени оклемался и деньги в дом приносить начал. Устроился на новую работу, притерся там и через полгода стал получать не меньше обычного. К тому времени мы чуть снова не поссорились из-за телешоу. На этот раз из-за меня. Я подсела на "Суперниндзя" и по уши влюбилась в ведущего Василия Артемьева. Дима Масленников для меня как младший братишка по возрасту, а Вася - самое оно. Ни одного выпуска с ним не пропустила. Как-то болтаю по телефону: "У Васи усы такие! Лапочка моя!" Поворачиваюсь и вижу обалдевшего мужа. А он, на минуточку, Миша. И тут он замечает картинку в телике. Ржет в голос и выдает: "Хочешь, такие же отращу?"

Сейчас мы уже переболели этими увлечениями и смотрим эти шоу хоть и редко, но вместе, чтобы просто провести время вдвоем. Из плюсов: мы оба увлеклись готовкой и, чтобы не набирать килограммы, начали ходить в зал. Вернее, я продолжила бегать на свой фитнес, а Миша впервые в жизни записался в качалку и стал заниматься с тренером. До сих пор смеюсь, что не смог он мне простить увлечения шоу про ниндзя, где участники через одного "кубики" на прессе демонстрируют. Заодно мы умудрились подсадить на телешоу семью моей сестры. Мы с ней уже девочки под 40, после работы в кино бежать лень, а дома на диване растянуться - самое оно. Особенно, если рядом любимый человек, кот и коробочка с пиццей.

Не скажу, что этот рецепт универсальный и всем надо устраиваться на диване и смотреть телешоу, но нам это действительно помогло. У нас появилось еще больше тем для разговоров и семейных приколов. Взять хотя бы шутку про "васины усы". Муж, кстати, реально пытался такие же отрастить. Только потом плюнул и сказал, что в них макароны застревают. Особенно холодные и слипшиеся. Ну и о разводе мы с тех пор не думаем. Круто же, правда?

Бонус: как наши читатели относятся к реалити-шоу

У меня знакомая участвовала в "Сто к одному". Сказала, что ведущий очень обаятельный. И сильно переживала, как получилась сама. Думала, что сильно перенервничала и вела себя глупо. Когда показывала запись, все у меня спрашивала: "Нормально же себя веду?". © Marletka / ADME

Я участвовала в шоу "Званый ужин", где ходят друг к другу в гости поесть. Вот там реальная постановка была, участников сталкивали лбами. Нам сразу сказали, что рецепты наши никому не нужны, нужно шоу. Но сниматься было весело. И в "Сто к одному" тоже участвовала. Ничего там не подстроено. И снимают в режиме реального времени, без дублей практически. Было круто. Тем более девчонки из моей команды вообще эту передачу не видели, никогда не снимались, нервничали. Но вообще, скажу я вам, жизнь артистов очень тяжела. А еще я усвоила, что потом не нужно читать комментарии под видео. © Елена Паршина / ADME

Одному приятелю, звезде любительского театра в городке, где мы оба тогда обитали, предлагали принять участие в передаче типа «Моей семьи». Искали героя сюжета про какие-то семейные тайны. Отказался. Он работал учителем и сказал, что не может рисковать в таком виде попасться на глаза ученикам. © Тëтя из интернета / ADME

Соседка по квартире работала нa телике как раз редактором. Они там подолгу интервьюировали людей, вытаскивали из них что-нибудь сокровенное, а потом это применяли в процессе съемок. © Ардна Скела / ADME

Помню, что одного дедка регулярно в разных шоу видела в качестве героя. Он и в "Званом ужине" готовил, и с "детьми" судился, и мужем в шоу о преображении побывал. © Тревожное Пирожное / ADME