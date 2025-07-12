11 простых трюков, которые помогут выглядеть дорого даже в простых джинсах

Чтобы вдохнуть жизнь в свои старые джинсы, просто подверните их. Как показывает практика, широкий подворот в 7-10 см лучше всего смотрится на прямых или свободных джинсах. Джинсы скинни лучше украсить узким и аккуратным подворотом. А миниатюрным девушкам стилисты рекомендуют загибать джинсы повыше — так, чтобы они открывали щиколотку. Синие джинсы с контрастным подворотом подойдут для повседневной носки, а в черных джинсах с подворотом того же оттенка уже можно выходить в свет.

Носить такие джинсы хорошо с более облегающим верхом и балетками или мюлями на плоской подошве.