А брюки-шик обязательно до лобка спускать, чтоб цепочку повесить?Это как бы уже не талия. Как в том анекдоте про Вовочку...
11 простых трюков, которые помогут выглядеть дорого даже в простых джинсах
Согласно Vogue, в 2025 году в тренде мешковатые, свободные джинсы, джинсы-багги, джинсы-клеш, а также джинсы спускающиеся до самого пола. При этом посадку можно выбирать любую — низкую на бедрах, среднюю или высокую. О том, как дать новую жизнь вашим старым джинсам и выглядеть современно и эффектно даже в не самых популярных моделях — читайте в нашей статье.
Замените ремень цепочкой
Ремни, особенно для джинсов с низкой посадкой — must have в этом сезоне. Без них весь образ будет смотреться проигрышно. Следует отдавать предпочтение узким моделям. А вот чтобы добавить настоящего шика обычным джинсам, замените ремень цепочкой — если дополнить образ эффектным макияжем, прической и шпильками, то в таком виде можно смело отправляться даже на светское мероприятие. На показах весна-лето 2025 Chanel, Loewe и Chloé и на показе Simone Rocha осень-зима 2025 цепочные пояса использовались поверх платьев, костюмов и других нарядов. Но и для мешковатых джинсов они — просто находка. Цепочка, в отличие от массивного кожаного ремня, создает более легкий и изящный акцент на талии, не перегружая образ с широкими джинсами.
Добавьте в гардероб темные или цветные джинсы
ИИ за что-то обозлился na модель слева... У нее прям дефект na дефекте... Не до скуки.
Классические синие и голубые джинсы — это вечная база. Но если вы хотите попробовать что-то более трендовое в этом сезоне, обратите внимание на модели с контрастной строчкой. Особенно актуальными являются джинсы в темных оттенках — в черном, угольном, насыщенном индиго. А многие знаменитости, включая Беллу Хадид и Хейли Бибер, щеголяют в широких цветных джинсах. Выбор цвета — за вами. Если вы не готовы к ярко-красным или к зеленым джинсам, начните с более спокойных оттенков: бордовый, шоколадный или оливковый. Они так же универсальны, как и синий деним, но выглядят свежее.
Сделайте трендовые джинсы самостоятельно
В моду возвращаются декорированные джинсы — со стразами, с заклепками, с вышивкой. Именно такие были на показах этого года Chanel и Stella McCartney. Джинсы должны выглядеть так, словно вы идете на вечеринку. Рваные и потертые модели также приветствуются. Если у вас нет в гардеробе подходящих моделей, можно сделать их самим из старых скучных джинсов, добавив, например, термоклеевые стразы или жемчужные бусины. Важно не переборщить: начните с небольшого узора на кармане. Подсмотреть идеи можно здесь.
Носите джинсы с акцентной обувью
Вы меня простите, возможно, я не разбираюсь в моде(и слава богу, судя по этой статье), но обхватывающий ремешок туфель или босоножек вокруг колошины джинс - это нечто🤣
В Who What Wear советуют: если хотите придать своей старой, но горячо любимой паре джинсов веяния современности, наденьте с ними яркие туфли или кроссовки. Для широких джинсов в пол выбирайте обувь с острым носом, такую как ботильоны или туфли: она будет элегантно выглядывать из-под штанины. С укороченными моделями отлично смотрятся яркие кроссовки или мюли, которые привлекают внимание к щиколотке. Одним из отличных сочетаний будут небесно-голубые джинсы с более яркой толстовкой и кроссовками.
Сочетайте джинсы с другим денимом
Вот реально никогда не сочетаю джинс с джинсом, люблю сочетать разние ткани. Джинс с джинсом сочетать хорошо очент тяжело на самом деле
Джинсовый жилет, рубашка или куртка — в этом году чем больше денима, тем лучше. На Неделе моды в Нью-Йорке во время показа коллекции весна-лето 2025 было очень много образов total denim, особенно из джинсовой ткани оттенка индиго. Чтобы образ не выглядел плоско, можно играть с разными оттенками денима или добавлять акцентный аксессуар, например, яркую сумку.
Подверните свои джинсы
Мля совет на миллион :))) подверните джинси и сделайте себя визуально ниже на 10см :))) можна носить подвурнутие джинси-капр трлько с изящной обувью на каблуке тогда губ не укоротишься
Чтобы вдохнуть жизнь в свои старые джинсы, просто подверните их. Как показывает практика, широкий подворот в 7-10 см лучше всего смотрится на прямых или свободных джинсах. Джинсы скинни лучше украсить узким и аккуратным подворотом. А миниатюрным девушкам стилисты рекомендуют загибать джинсы повыше — так, чтобы они открывали щиколотку. Синие джинсы с контрастным подворотом подойдут для повседневной носки, а в черных джинсах с подворотом того же оттенка уже можно выходить в свет.
Носить такие джинсы хорошо с более облегающим верхом и балетками или мюлями на плоской подошве.
Наденьте джинсы с поясом или со шнурком
Второй варіант крутой, последний откровенно ху...евий
Этот сезон дает немало свободы для экспериментов: можно надеть джинсы на резинке с поясом-шнурком, как на джинсах-джоггерах — это создаст расслабленный, спортивный силуэт. А можно — с тонким джинсовым поясом для стиля casual. В любом случае, ваш образ будет смотреться свежо и современно, и даже поднадоевшая пара джинсов заиграет новыми красками.
Носите их с оригинальным верхом
Реально стремно. Топи идут тем у гово идеальние грудь и плечи и спина и руки
Самые скучные джинсы заиграют по-новому, если их соединить с оригинальным верхом — с любимым топом без бретелек или с кружевным. А любимые удобные джинсы в сочетании с элегантной шелковой блузкой, помогут создать образ вне времени.
Дополните свой образ блейзером или жакетом
Серьозно? А я думала валенкам дополнить, кстати круто вишло би, лучше чем с уродливими топами:)
Прохладным вечером или дождливым днем будут не лишними блейзер или кожаная куртка. Чтобы образ выглядел современно, выбирайте блейзер oversize. Он создаст интересный контраст с женственной блузкой под ним. А укороченный твидовый жакет в стиле Chanel или замшевая куртка сделают любой деним-образ более элегантным и утонченным.
Наденьте джинсы со своей любимой юбкой или платьем
Есть способ дать новую жизнь джинсам, которые вы забросили в дальний ящик: надеть их в комплекте с юбкой или платьем. Ключ к созданию такого образа, как подчеркивает стилист Сара Барлоу, — это контраст: такую жесткую грубую ткань как деним стоит сочетать с чем-то легким, воздушным и женственным — в идеале нейтрального или пастельного оттенка. Хорошим вариантом будет нежная вещь из шелка и верх с пайетками. А самое простое и гармоничное сочетание получится, если с джинсами надеть платье-рубашку, застегнутую только на верхние пуговицы — так, как на фото у Джиджи Хадид.
Нося джинсы таким образом, вы сможете, во-первых, дать вторую жизнь вечернему платью, которое с джинсами будет смотреться более повседневно, а, во-вторых, радовать себя летними нарядами даже не в сезон.
Повесьте на обвесы на джинсы
у автора статьи что джинсы, что туфли просто из разряда антитренд.... Ну и обвес со стразиками с сочетанием плотного темного носочка еще тот видок, конечно)))))
Джинсы должны быть длинными, достаточно широкими, а обувь - изящная. Тогда смотрится красиво. В обычной жизни, конечно, неудобно, учитывая как я с сумками везде пешком бегаю, но на вечеринку я бы так надела, мне нравится!
Среди лучших модных тенденций 2025 года модницы из TikTok отмечают тренд на обвесы — но не для сумок, а для джинсов. Повторить его совсем несложно: достаточно к джинсам в районе щиколотки приколоть цепочку с подвесками или бусинами или даже просто обмотать вокруг. Сделать это можно как только на одной ноге, так и на обоих. Помимо своей простоты тренд имеет и другое преимущество: с ним легко привлечь внимание к своей самой тонкой и изящной части ноги.
Автор статьи попробовала лайфхак с цепочкой на своих джинсах, как видно на фото выше, приколов ее булавкой. Смотрится довольно эффектно, но есть и небольшой минус: цепочку можно случайно зацепить за что-то и порвать.
А если в вашем гардеробе найдется не одна рубашка, возможно, вам будет интересна эта статья, которая покажет, как и с чем их носить.
Комментарии
джинсы это простота и удобство. большинство заморочек выглядят нелепо
Ой не знаю...джинсы-то и хороши своей простотой, а все эти цепочки и обвесы...кхм, ну такое.
Ладно, ничего экстремального особо не предлагается. Что-то появится н_а улицах, что-то нет, так что нормально ))
А я люблю все такое интересное. И обвесы, и тонкие ремешки-цепочки и баски-юбки на джинсы это на самом деле прикольно и красиво, просто нужно знать меру, место и время)
Обычные джинсы для меня это скучно, сейчас у меня самые любимые - клеши с кнопками сбоку до верха бедра, можно расстегнуть и оголить ногу в зависимости от настроения от лодыжки до грани приличного))) Еще с лампасами классные, отсылка к спортшику 90-х)