11 простых трюков, которые помогут выглядеть дорого даже в простых джинсах

Мода и стиль
14 часов назад

Согласно Vogue, в 2025 году в тренде мешковатые, свободные джинсы, джинсы-багги, джинсы-клеш, а также джинсы спускающиеся до самого пола. При этом посадку можно выбирать любую — низкую на бедрах, среднюю или высокую. О том, как дать новую жизнь вашим старым джинсам и выглядеть современно и эффектно даже в не самых популярных моделях — читайте в нашей статье.

Замените ремень цепочкой

Катерина Лисичкина
8 часов назад

А брюки-шик обязательно до лобка спускать, чтоб цепочку повесить?Это как бы уже не талия. Как в том анекдоте про Вовочку...

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Ремни, особенно для джинсов с низкой посадкой — must have в этом сезоне. Без них весь образ будет смотреться проигрышно. Следует отдавать предпочтение узким моделям. А вот чтобы добавить настоящего шика обычным джинсам, замените ремень цепочкой — если дополнить образ эффектным макияжем, прической и шпильками, то в таком виде можно смело отправляться даже на светское мероприятие. На показах весна-лето 2025 Chanel, Loewe и Chloé и на показе Simone Rocha осень-зима 2025 цепочные пояса использовались поверх платьев, костюмов и других нарядов. Но и для мешковатых джинсов они — просто находка. Цепочка, в отличие от массивного кожаного ремня, создает более легкий и изящный акцент на талии, не перегружая образ с широкими джинсами.

Добавьте в гардероб темные или цветные джинсы

Классические синие и голубые джинсы — это вечная база. Но если вы хотите попробовать что-то более трендовое в этом сезоне, обратите внимание на модели с контрастной строчкой. Особенно актуальными являются джинсы в темных оттенках — в черном, угольном, насыщенном индиго. А многие знаменитости, включая Беллу Хадид и Хейли Бибер, щеголяют в широких цветных джинсах. Выбор цвета — за вами. Если вы не готовы к ярко-красным или к зеленым джинсам, начните с более спокойных оттенков: бордовый, шоколадный или оливковый. Они так же универсальны, как и синий деним, но выглядят свежее.

Сделайте трендовые джинсы самостоятельно

В моду возвращаются декорированные джинсы — со стразами, с заклепками, с вышивкой. Именно такие были на показах этого года Chanel и Stella McCartney. Джинсы должны выглядеть так, словно вы идете на вечеринку. Рваные и потертые модели также приветствуются. Если у вас нет в гардеробе подходящих моделей, можно сделать их самим из старых скучных джинсов, добавив, например, термоклеевые стразы или жемчужные бусины. Важно не переборщить: начните с небольшого узора на кармане. Подсмотреть идеи можно здесь.

Носите джинсы с акцентной обувью

Анна НеТоИмя
8 часов назад

Вы меня простите, возможно, я не разбираюсь в моде(и слава богу, судя по этой статье), но обхватывающий ремешок туфель или босоножек вокруг колошины джинс - это нечто🤣

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В Who What Wear советуют: если хотите придать своей старой, но горячо любимой паре джинсов веяния современности, наденьте с ними яркие туфли или кроссовки. Для широких джинсов в пол выбирайте обувь с острым носом, такую как ботильоны или туфли: она будет элегантно выглядывать из-под штанины. С укороченными моделями отлично смотрятся яркие кроссовки или мюли, которые привлекают внимание к щиколотке. Одним из отличных сочетаний будут небесно-голубые джинсы с более яркой толстовкой и кроссовками.

Сочетайте джинсы с другим денимом

Джинсовый жилет, рубашка или куртка — в этом году чем больше денима, тем лучше. На Неделе моды в Нью-Йорке во время показа коллекции весна-лето 2025 было очень много образов total denim, особенно из джинсовой ткани оттенка индиго. Чтобы образ не выглядел плоско, можно играть с разными оттенками денима или добавлять акцентный аксессуар, например, яркую сумку.

Подверните свои джинсы

Евгения Прокопик Базунова
2 часа назад

Мля совет на миллион :))) подверните джинси и сделайте себя визуально ниже на 10см :))) можна носить подвурнутие джинси-капр трлько с изящной обувью на каблуке тогда губ не укоротишься

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Чтобы вдохнуть жизнь в свои старые джинсы, просто подверните их. Как показывает практика, широкий подворот в 7-10 см лучше всего смотрится на прямых или свободных джинсах. Джинсы скинни лучше украсить узким и аккуратным подворотом. А миниатюрным девушкам стилисты рекомендуют загибать джинсы повыше — так, чтобы они открывали щиколотку. Синие джинсы с контрастным подворотом подойдут для повседневной носки, а в черных джинсах с подворотом того же оттенка уже можно выходить в свет.

Носить такие джинсы хорошо с более облегающим верхом и балетками или мюлями на плоской подошве.

Наденьте джинсы с поясом или со шнурком

Этот сезон дает немало свободы для экспериментов: можно надеть джинсы на резинке с поясом-шнурком, как на джинсах-джоггерах — это создаст расслабленный, спортивный силуэт. А можно — с тонким джинсовым поясом для стиля casual. В любом случае, ваш образ будет смотреться свежо и современно, и даже поднадоевшая пара джинсов заиграет новыми красками.

Носите их с оригинальным верхом

Самые скучные джинсы заиграют по-новому, если их соединить с оригинальным верхом — с любимым топом без бретелек или с кружевным. А любимые удобные джинсы в сочетании с элегантной шелковой блузкой, помогут создать образ вне времени.

Дополните свой образ блейзером или жакетом

Прохладным вечером или дождливым днем будут не лишними блейзер или кожаная куртка. Чтобы образ выглядел современно, выбирайте блейзер oversize. Он создаст интересный контраст с женственной блузкой под ним. А укороченный твидовый жакет в стиле Chanel или замшевая куртка сделают любой деним-образ более элегантным и утонченным.

Наденьте джинсы со своей любимой юбкой или платьем

Есть способ дать новую жизнь джинсам, которые вы забросили в дальний ящик: надеть их в комплекте с юбкой или платьем. Ключ к созданию такого образа, как подчеркивает стилист Сара Барлоу, — это контраст: такую жесткую грубую ткань как деним стоит сочетать с чем-то легким, воздушным и женственным — в идеале нейтрального или пастельного оттенка. Хорошим вариантом будет нежная вещь из шелка и верх с пайетками. А самое простое и гармоничное сочетание получится, если с джинсами надеть платье-рубашку, застегнутую только на верхние пуговицы — так, как на фото у Джиджи Хадид.

Нося джинсы таким образом, вы сможете, во-первых, дать вторую жизнь вечернему платью, которое с джинсами будет смотреться более повседневно, а, во-вторых, радовать себя летними нарядами даже не в сезон.

Повесьте на обвесы на джинсы

CatKate
9 часов назад

у автора статьи что джинсы, что туфли просто из разряда антитренд.... Ну и обвес со стразиками с сочетанием плотного темного носочка еще тот видок, конечно)))))
Джинсы должны быть длинными, достаточно широкими, а обувь - изящная. Тогда смотрится красиво. В обычной жизни, конечно, неудобно, учитывая как я с сумками везде пешком бегаю, но на вечеринку я бы так надела, мне нравится!

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Среди лучших модных тенденций 2025 года модницы из TikTok отмечают тренд на обвесы — но не для сумок, а для джинсов. Повторить его совсем несложно: достаточно к джинсам в районе щиколотки приколоть цепочку с подвесками или бусинами или даже просто обмотать вокруг. Сделать это можно как только на одной ноге, так и на обоих. Помимо своей простоты тренд имеет и другое преимущество: с ним легко привлечь внимание к своей самой тонкой и изящной части ноги.

Автор статьи попробовала лайфхак с цепочкой на своих джинсах, как видно на фото выше, приколов ее булавкой. Смотрится довольно эффектно, но есть и небольшой минус: цепочку можно случайно зацепить за что-то и порвать.

А если в вашем гардеробе найдется не одна рубашка, возможно, вам будет интересна эта статья, которая покажет, как и с чем их носить.

Комментарии

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Sumire
11 часов назад

Ой не знаю...джинсы-то и хороши своей простотой, а все эти цепочки и обвесы...кхм, ну такое.

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Suomi-NPP
10 часов назад

Ладно, ничего экстремального особо не предлагается. Что-то появится н_а улицах, что-то нет, так что нормально ))

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CatKate
8 часов назад

А я люблю все такое интересное. И обвесы, и тонкие ремешки-цепочки и баски-юбки на джинсы это на самом деле прикольно и красиво, просто нужно знать меру, место и время)
Обычные джинсы для меня это скучно, сейчас у меня самые любимые - клеши с кнопками сбоку до верха бедра, можно расстегнуть и оголить ногу в зависимости от настроения от лодыжки до грани приличного))) Еще с лампасами классные, отсылка к спортшику 90-х)

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